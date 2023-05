A pesar de las señales de unidad de CFK, sectores del Frente de Todos reafirman sus intenciones de ir a una PASO

Agustin Rossi, Alberto Fernández y Daniel Scioli

Tras el último acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, en el que dio señales de unidad en el Frente de Todos al invitar al escenario a varios dirigentes que podrían competir en las próximas elecciones, un sector del oficialismo insiste con la necesidad de dirimir las candidaturas en una interna.

Se trata del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quienes ya anticiparon sus intenciones de ir por la Presidencia y en las últimas horas volvieron a reclamar que las listas del espacio se definan en las PASO.

A pesar de que hace tan solo unos días la ex mandataria nacional se mostró junto a los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Economía, Sergio Massa, alentando las especulaciones sobre una posible fórmula consensuada para los comicios, todavía no hay una definición al respecto.

“Nosotros tendríamos que aprovechar el instrumento de las PASO para que nuestra coalición saque la mayor cantidad de puntos. Esta va a ser una elección distinta a las anteriores, a mi criterio”, opinó al respecto Rossi, durante una entrevista con la radio Futurock.

El funcionario, cercano a Alberto Fernández, reconoció que el Presidente lo “alentó” a presentarse para ser su sucesor, aunque aclaró que no se siente como el candidato del Frente de Todos “porque se intenta etiquetar cosas que no tienen que ser etiquetadas”.

Agustín Rossi se anotó en la carrera por la Presidencia

“Cuando yo miro las encuestas, veo que cuando se miden cuatro candidatos del oficialismo, estamos en 35 puntos y cuando se miden menos candidatos, tenemos menos cantidad de puntos”, argumentó el jefe de Gabinete, que anunciaría formalmente su postulación el lunes.

En este sentido, el también ex ministro de Defensa señaló que “las primarias van a ser unas elecciones nuevas, distintas, porque van a quedar sin dueño los votantes que optaron por los candidatos que perdieron en las PASO y no llegaron a la primera vuelta”.

“Hacer un análisis tan preciso de lo que puede ocurrir en las primarias respecto de lo que se puede dar en las generales, es algo que no me animaría a hacer. Creo que son elecciones distintas y me animaría a decir que ni las primarias van a determinar la primera vuelta, ni la primera vuelta va a determinar la segunda”, agregó.

En la misma línea, al ser consultado sobre una posible fórmula unificada con Wado de Pedro y Massa y a la cabeza, Daniel Scioli consideró que “no hay nada mejor que darles la oportunidad a todos los dirigentes que tienen aspiraciones de someterse a la voluntad del pueblo”.

“Cada vez que nos abrimos ganamos y cuando nos cerramos perdimos. Acá hay que abrirse cada vez más porque el día después, el próximo gobierno necesitará una gran fortaleza interna y acuerdos con la oposición, como lo he hecho siempre”, comentó.

Daniel Scioli es otro de los posibles candidatos del FdT (Ministerio de Desarrollo Social)

Para el embajador, “hay que tener la cabeza abierta para poder traer propuestas de otros partidos políticos, como los valores del radicalismo, su visión del rol de Estado, su compromiso del rol institucional, y también hay otros que plantean una simplificación de impuestos que también es importante”.

Cuando en una conversación también con Futurock, le preguntaron si él era el candidato de Alberto Fernández, respondió: “Esos que quieren hablar de un sector o de otro, creo que no es bueno porque el día después de las PASO tenemos que empujar todos juntos para generar confianza y seguir integrando a otros”.

Aún sin definiciones sobre cómo se resolverán las candidaturas en el oficialismo, tal como publicó Infobae, algunos funcionarios de la órbita albertista no se dan por vencidos y creen que hay tiempo y que las condiciones están dadas para un acercamiento entre el Presidente y su vice que pueda resolverlo.

