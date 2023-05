Un sector del Frente de Todos insistirá con las PASO, pero busca acordar una pelea sin golpes bajos con el kirchnerismo

Agustín Rossi, Alberto Fernández y Daniel Scioli

A pesar de la épica y el despliegue que rodearon el discurso de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo, ayer, su contenido talló poco y nada en la tropa de referentes moderados del Gobierno, donde aseguran que su estrategia sigue en marcha como estaba planteada hasta el jueves a la tarde, cuando habló la Vicepresidenta. De hecho, redoblan la apuesta y deslizan que el próximo movimiento será buscar acordar una pelea sin golpes bajos contra el kirchnerismo, sea quien sea el candidato definitivo del bando opuesto.

“La lectura de la foto, de quién estuvo más cerca o a quién mojó más la lluvia son datos menores. El único mensaje importante fue la empatía que tiene Cristina, lo que genera en los militantes en un día tan especial”, le restó importancia un funcionario nacional que trabaja -y da por sentada- la prosperidad de las candidaturas del embajador en Brasil, Daniel Scioli; y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

“Seguramente en los próximos días llamemos a Cristina, a Máximo y a sus interlocutores para ver de qué manera vamos a pautar esto de las PASO, que ya es un hecho”, agregó un armador de primera línea del ala moderada del gobierno. “El nuestro va a ser un mensaje muy lejano a los enfrentamientos internos. Al contrario, vamos a hablar sólo para afuera”, dijo un hombre que frecuenta la quinta La Ñata, convencido de que todos los contrincantes del oficialismo deberían enfocar sus campañas en el contraste con la oposición y no con sus compañeros, más allá de las diferencias.

Te puede interesar: Cristina Kirchner ubicó a Massa y a “Wado” De Pedro a su lado, pero sigue el misterio sobre la fórmula presidencial

Cristina Kirchner en el acto de Plaza de Mayo

La iniciativa de darse la mano con el lado opuesto del ring excluye a Alberto Fernández. “Ya esperamos que la llame, hay que empezar a mover nosotros”, dijeron en otra terminal afín al Presidente, donde creen indispensable y urgente un mínimo acuerdo con la ex mandataria antes de que empiece el fuego cruzado, aunque en realidad, el momento clave será el día después del cierre de listas del 24 de junio.

Algunos funcionarios de la órbita albertista, de todas formas, no se dan por vencidos y creen que hay tiempo y que las condiciones están dadas para un acercamiento en la cúpula del FdT. En especial luego de que, de espaldas a la Casa Rosada, Cristina Kirchner repitiera que el gobierno albertista es mejor de lo que hubiera sido, hipotéticamente, un segundo mandato de Mauricio Macri, con las mismas palabras que había usado una semana antes, en la entrevista con C5N. En Balcarce 50, la reiteración de vista con ojos esperanzados.

Cuando dicen que buscan un acuerdo para la competencia, los referentes identificados con Alberto Fernández, que también se autodenominan kirchneristas, dan por supuesto que habrá PASO. “Daniel suele decir que si le propusieran ser él mismo el candidato único, diría que no. Verdaderamente cree que la competencia interna va a ayudar al espacio”, dijo un dirigente que conoce como pocos al ex motonauta. Su mirada contrasta directamente con la de Sergio Massa, el ministro de Economía y posible presidenciable, que ayer estuvo en el escenario con Cristina Kirchner y alerta sobre la posibilidad de quedar terceros contra los referentes de las fuerzas opositoras -Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza- si se usan las primarias para dirimir candidaturas.

Te puede interesar: Daniel Scioli desafió a Cristina Kirchner: “Si decide no hacer unas PASO, voy igual”

Entre el jueves y el viernes, tanto Rossi como Scioli salieron a dar sus respectivos -y coincidentes- pareceres. El primero desde Brasilia, el segundo desde Buenos Aires. “Si decide no hacer unas PASO, voy igual”, dijo anoche en TN el ex gobernador bonaerense, que el lunes recibirá a Alberto Fernández en la capital brasileña para participar juntos de la cumbre que convocó Lula da Silva con los países de la Unasur. En la Casa Rosada y en la sede diplomática adelantan que -como ocurrió hasta ahora- se evitarán los gestos de apoyo político del primer mandatario al embajador. “Son muy amigos, pero Alberto no apoya a nadie en especial. Es el Presidente, sobrevuela, apoya a todos”, se cuidan en Gobierno.

Rossi se manifestó en una línea casi idéntica. “El acto de CFK no cambió nada”, opinó el ex diputado nacional en una entrevista con Futurock y confirmó que el lunes sigue en pie el plan de darle algo de volumen a su postulación con una transmisión por streaming.

Ambos trabajan en sintonía con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que se perfila como candidata en una interna de la provincia en un escenario donde Axel Kicillof compitiera por la presidencia. “Vicky está armando para lo que se necesite”, resumen en el entorno de la platense, que participó, el sábado pasado, en una recorrida por la Plaza de Mayo con Scioli y, días después, se subió al escenario montado en el mismo lugar por La Cámpora. En su entorno también defienden las PASO y aseguran que es momento de acuerdos.

Seguir leyendo: