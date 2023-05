Rodríguez Larreta: “El 10 de diciembre voy a sacar a Grabois como intermediario de los planes sociales”

Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que si llega a la Casa Rosada tendrá 100 horas para marcar un rumbo claro y adelantó que el mismo 10 de diciembre terminará con la intermediación de las organizaciones sociales en el reparto de los planes.

Si bien señaló que en un país con 40% de pobreza mucha gente seguirá necesitando de la ayuda estatal, planteó que los cortes de calle ya no serán tan frecuentes porque las organizaciones perderán poder de movilización.

“El 10 de diciembre voy a sacar a los Grabois y a las organizaciones sociales como intermediarios para otorgar los planes. Estos intermediarios usan el poder que les da el gobierno kirchnerista para extorsionar y apretar a la gente para que vaya a las marchas”, dijo en Si pasa, pasa, por Radio Rivadavia.

Consultado sobre el desafío a la gobernabilidad que implicaría tener al kirchnerismo en la oposición, Rodríguez Larreta dijo que actualmente ya gobierna con el peronismo en frente. “Un día me quisieron cerrar las escuelas y yo banqué, terminamos en la Corte Suprema. Otro día me enteré por los medios que me sacaban una parte importante de la coparticipación. También me la banqué, fui a la Corte y les gané el fallo. Todo el tiempo tengo estos palos en la rueda que pone el gobierno nacional y me la banco”.

Movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social

Por otro lado, aseguró que será el primer presidente economista y que sus años de trabajo en el sector público ayudarán en su gestión. “La experiencia siempre vale, tengo muchos años de formación y liderazgo de equipos”, enumeró.

Asimismo, se mostró optimista con el futuro del país: “Vamos a bajar la inflación, a aumentar las exportaciones y a sacar la Argentina adelante. El mundo nos da una oportunidad porque necesita los productos argentinos, como los alimentos y el petróleo y el gas”.

Al ser consultados sobre las medidas económicas que implementaría, Larreta evitó dar detalles pero adelantó que la próxima gestión tendrá “100 horas para marcar un rumbo claro”.

“Lo importante es mostrar un horizonte, no va a ser fácil, de un día para el otro. Tenemos un plan bien detallado que lo vamos a presentar el primer día. Pero el 10 de diciembre vamos a iniciar un cambio profundo y duradero”, dijo.

En términos políticos, dijo que mantiene una buena relación con Mauricio Macri y que para eso es necesario “administrar las diferencias”. Sin embargo, aclaró que no lo consultaría a la hora de armar el gabinete.

“El gabinete es una decisión del Presidente. Es una decisión mía. Pero somos parte de un mismo equipo de muchos años”, dijo.

