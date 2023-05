Elecciones 2023, en vivo: Daniel Scioli desafió a Cristina Kirchner: “Si decide no hacer unas PASO, voy igual”

Cristina Kirchner comienza a definir la estrategia electoral y ya nadie espera un llamado con Alberto Fernández El jefe de Estado se fue solo a Chapadmalal mientras la Vicepresidenta montó una sugestiva puesta en escena en Plaza de Mayo. “Wado” De Pedro, Sergio Massa, Axel Kicillof y la posibilidad de una fórmula presidencial

Cristina Kirchner habló ante una multitud en Plaza de Mayo

Dirigentes apurados que buscan sus autos y una lluvia molesta que desde hace un buen rato no para. Son las 5 de la tarde. En la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen, entre la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, el desfile de legisladores, intendentes, funcionarios, sindicalistas y dirigentes sociales tampoco para. No abunda el entusiasmo. Nadie creía que Cristina Kirchner oficializaría este jueves la estrategia electoral, mucho menos el nombre del candidato, pero el apuro de la ex mandataria por salir al escenario -lo hizo media hora antes de lo previsto- y la puesta en escena son elocuentes: Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa, juntos, detrás de la Vicepresidenta. La posible fórmula presidencial, alimentada anoche con pegatinas callejeras y un video en las redes sociales del ministro del Interior.