Cristina Kirchner ubicó a Massa y a “Wado” De Pedro a su lado, pero sigue el misterio sobre la fórmula presidencial

"Wado" De Pedro y Sergio Massa (Franco Fafasuli)

“Cristina subió el misterio al escenario”. Con esa frase resumieron, desde la cúpula del kirchnerismo, el mensaje central de Cristina Kirchner en el masivo acto montado esta tarde bajo una torrencial lluvia otoñal en la Plaza de Mayo. La líder del espacio se ubicó en el centro del escenario, como única oradora, y situó en sus flancos a los tres posibles candidatos para la Presidencia y la Gobernación de la provincia de Buenos Aires: los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa, y el gobernador Axel Kicillof. La imagen, representantiva del esquema electoral en evaluación, acotó el margen de las especulaciones y ahora todos creen que las candidaturas saldrán inequívocamente de ese trípode. Pero está abierta la duda sobre el lugar que ocupará cada uno.

“El mensaje fue la foto”, dijo un intendente del conurbano, desorientado, como la mayoría, sobre la decisión final de Cristina Kirchner, que no mencionó a ninguno de los presentes ni a los ausentes. Sólo hizo una mención indirecta a la gestión de la sequía en Economía. “Hay una ventaja con respecto a esta sequía. En esta, nadie le echa la culpa al Gobierno, porque obviamente es una cuestión climatológica (pero) en 2008, 2009, colgaban a las vacas que se habían muerto en los alambrados y decían: ‘esto es culpa de Cristina’”, deslizó.

Te puede interesar: Con un discurso que apuntó al pasado, Cristina Kirchner volvió a confrontar con Mauricio Macri

También pareció aludir, someramente, a Wado de Pedro, por su historia personal como hijo de desaparecidos, en un pasaje donde recordó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. El pasaje hubiera pasado desapercibido si no fuera por la entrevista donde Cristina Kirchner deslizó que su deseo es que tomen la posta de la política “los hijos de la generación diezmada”, hace una semana, por C5N.

Sin embargo, evitó, una vez más, sentar postura con respecto a las PASO, que contraponen las posiciones de los detractores de usarlas como mecanismo para dirimir candidaturas, con Máximo Kirchner y Sergio Massa a la cabeza (que hoy hablaron fluidamente sobre la tarima); y los promotores, con Alberto Fernández al frente junto al presidenciable Daniel Scioli y su amiga y ministra Victoria Tolosa Paz. En el Senado aseguran que esquiva opinar porque aún no decidió qué le conviene al espacio. “No sabe si es lo mejor o nos puede jugar en contra. Teme que vaya a ser un descontrol”, acotó un alfil de su confianza.

La gran pregunta después del esperado discurso de CFK es sobre el rol que ocupará en las nóminas cada una de las figuras que la acompañaron. Algunos aventuran que De Pedro encabezará la fórmula, y que se le pedirá a Massa que lo acompañe. “Wado estaba mucho más cerca de ella, tanto como Máximo. Y por cómo está la economía, y por quién es Sergio, va a ser muy difícil transferirle los votos de Cristina”, sostuvo un alto dirigente. “Máximo va a viajar a China con Massa para convencerlo de que este año se pliegue y acumule para 2027″, deslizó, por su parte, un alto funcionario nacional, a la salida del acto en el corredor de la esquina de Hipólito Yrigoyen y Balcarce.

Foto: Franco Fafasuli

Otros están convencidos de que el binomio se conformará de manera inversa, con el ministro de Economía a la cabeza, y su par del Interior para la vicepresidencia. “Va a ser muy difícil que Massa acepte ir segundo. Está convencido de que puede y que se lo merece por haberse hecho cargo de la crisis, y quizá sea así”, opinó un dirigente social alineado con la vicepresidenta en la misma intersección porteña.

La tercera hipótesis es que la vicepresidenta le pida a Kicillof que deje a un lado la carrera por la reelección y lidere la campaña nacional, pero es la opción menos ponderada. Las encuestas les arrojan a todos que obligar al gobernador a abandonar la aventura provincial sería peligroso, porque es el candidato del espacio que mejor mide en el territorio bonaerense. De todas formas, si así fuera el caso, “Wado” de Pedro “bajaría” a la provincia, una posibilidad que en el entorno del ministro político ven poco viable, pero no imposible. “La moneda está en el aire”, se limitaron a acotar en sus oficinas de la plana baja de la Casa Rosada.

La irrupción del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el escenario, fue sugerente y abonó las especulaciones sobre el empoderamiento de De Pedro. El único miembro de la liga del interior que estuvo presente es, también, el único que se la jugó fuerte por “Wado”, en un acto en su provincia hace tres semanas donde pidió que sea uno de los candidatos en las PASO. Después matizó la inclinación, al recibir al dialoguista Gabriel Katopodis, ministro de Obra Pública que supo estar muy cerca del Presidente y que se encuentra cada vez más cercano a La Cámpora. Pero para el kirchnerismo quedó catalogado como el único cacique provincial que lo apoyó cabalmente.

Alberto Fernández y el embajador en Brasil, Scioli fueron los grandes ausentes de la jornada, a pesar de que ambos tuvieron roles preponderantes durante el gobierno de Néstor Kirchner que se festejaba hoy, a 20 años de su asunción. El ex motonauta sólo apareció en las pantallas, muy joven, en primera plana junto al ex mandatario, en un recorte de video de la jura del 25 de mayo de 2003. Pero Alberto Fernández no figuró más que en los comentarios de los referentes que dejaban, algo salpicados de lluvia, el concurrido escenario.

“Si había alguna posibilidad de acercar posiciones entre Cristina y Alberto hoy desapareció. Se equivocó muy fuerte en la entrevista del domingo”, dijo un hombre fuerte de diálogo con ambas terminales en referencia al pasaje del diálogo con El diario AR donde el primer mandatario aclaró que la ex presidenta “no es corrupta” pero aceptó que pudo haber tenido faltas “éticas”.

Te puede interesar: Uno por uno, quiénes estuvieron en el escenario de Plaza de Mayo junto a Cristina Kirchner

El Presidente estaba muy lejos de Balcarce 50 esta tarde. Por la mañana participó del Tedeum en la Catedral junto a sus ministros, y luego regresó a Olivos. Mientras que Scioli permaneció en Brasil, donde tenía planeado un acto con representantes diplomáticos organizada por la fecha patria. Del espacio de los moderados del Frente de Todos sólo estuvo junto a Cristina Kirchner la ministra de Desarrollo Social, que se perfila como candidata disidente a gobernadora en unas PASO en la Provincia, si es que se habilita una interna local. Ya había estado invitada al acto de Cristina Kirchner en Ferro, y a ambos asistió acompañada por Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de Néstor Kirchner, muy amigo de Alberto Fernández, que impulsa a su esposa y tiene diálogos muy ocasionales, pero extensos, con Cristina Kirchner. En su entorno dicen que no estaría dispuesta a competir con “Axel”, pero deslizan que sí tiene chances serias de ganarle a “Wado”.

En el mítin del oficialismo, que empezó, como nunca, de manera muy puntual, también dijeron presente los representantes de los movimientos sociales que supieron alinearse con la Casa Rosada y ahora se muestran cerca del cristinismo: el Movimiento Evita, que conduce Emilio Pérsico, y Barrios de Pie, que lidera Daniel “Chuki” Menéndez. El lunes, Cristina Kirchner había recibido al primero junto a otros referentes en su despacho del Senado, en una muestra de voluntad de acuerdo frente a las PASO. Y hace dos días, Menéndez estuvo en el Instituto Patria ultimando los detalles del aporte de las organizaciones sociales al acto de hoy.

El acto, más allá del amplio y esmerado despliegue de pantallas y carpas dejó a muchos con sabor a poco. Lo único que quedó definido hoy es que Cristina Kirchner mantiene la centralidad como gran armadora del Frente de Todos, y que sus especulaciones giran en torno a Massa, De Pedro y Kicillof. Pero también, dejó en evidencia que no se decidió, aún, sobre la mejor estrategia para las PASO del 13 de agosto. A menos de un mes del cierre de listas, mantiene la expectativa de toda la dirigencia, y, en especial, de los tres aspirantes a la Nación o la Provincia de Buenos Aires, en cuyos respectivos despachos aseguran estar tan ciegos sobre su futuro político inmediato como el resto de la dirigencia.

Seguir leyendo: