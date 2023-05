Horacio Rodríguez Larreta: “Voy a llegar a ser presidente sin haber agredido nunca a nadie”

El precandidato presidencial le dio una entrevista a Diego Iglesias dentro del ciclo Políticos en el Recreo

El jefe de Gobierno de CABA y precandidato presidencial del PRO elige una careta de él mismo para definir cuál fue su verdadera cara cuando Gerardo Morales dijo que Lousteau lo va a “reemplazar”. Además, afirma que hay que renegociar el acuerdo con el FMI, responde un multiple choice sobre su relación con Mauricio Macri y dice qué piensa sobre la posibilidad de que Diego Santilli sea el candidato único del Pro en Provincia de Buenos Aires.

-Hice este multiple choice. Tu relación con Mauricio es tan mala como:

A) La de un sector del periodismo actual con los hechos.

B) La de Alberto con Cristina.

C) La tuya con Jorge Macri.

-(Risas) Tengo buena relación con Jorge y tengo buena relación con Mauricio.

-¿A, B o C?

-Te dije que tengo una muy buena relación con Jorge y con Mauricio.

-¿Tenés tu último chat con Mauricio?

-Borro los chats.

-¿Por las dudas?

-(Risas) Para que no los mires.

-¿Macri no siente que lo estás desafiando en el liderazgo del PRO?

-Tenemos roles diferentes.

-Pusiste “cara de poker” cuando, después de ganar las elecciones en Jujuy, Gerardo Morales dijo: “Agradecerle a Martín Lousteau que está acá presente también. Bueno, él te va a reemplazar”. ¿Internamente estabas así de enojado?

Careta de Rodríguez Larreta enojado

-¿Así de sorprendido?

Careta de Rodríguez Larreta sorprendido

-¿O cara de “me quiero matar”?

Careta de Rodríguez Larreta con la expresión de "me quiero matar"

-Sorprendido. No esperaba que hiciera una cosa así. En la ciudad hay varios candidatos.

-El martes pasado escenificaste el apoyo a la candidatura de Fernán Quirós con una foto de casi todo el gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Esta foto:

Fernán Quirós entre el gabinete porteño

-Si Vidal llega a ser candidata a jefa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿tu foto va a ser esta?

María Eugenia Vidal, entre miembros del gabinete porteño

-No, María Eugenia no dijo que quería ser candidata en la ciudad.

-¿A vos te gustaría que sea candidata a Jefa de Gobierno?

-A mí no me podría gustar algo que a ella no le guste. Hasta ahora, no dijo nada de eso, nada.

-¿Estás dispuesto a que tu candidato a gobernador en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, sea también candidato de Patricia Bullrich? Es decir, ¿que sea el candidato único del PRO en la provincia?

-Ella, creo que tiene tres candidatos y Diego Santilli dijo que él estaba trabajando conmigo, que yo era el mejor candidato a presidente posible.

-Bueno, no lo querés compartir…

-No lo plantees así, Diego. Promovamos la competencia.

-Pasemos ahora a “A favor o en contra”. ¿Estás a favor de una reforma laboral?

-Hay que actualizar la norma laboral, sin duda.

-¿Reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-Ni a favor ni en contra. Quiero que todos paguen menos impuestos.

-¿Eliminar los planes sociales?

-Eliminarlos no. Reformarlos totalmente sí.

-¿Legalización de la marihuana?

-En contra.

-¿Utilizar militares en el combate contra el narcotráfico?

-Militares yendo a la frontera para liberar a los gendarmes, sí.

El precandidato presidencial habló sobre la reforma laboral y los planes sociales

-¿Renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

-A favor. Mejores plazos y mejores tasas para la Argentina, sin duda.

-¿A favor o en contra de la nacionalización del litio?

-En contra.

-¿Devaluación brusca del dólar?

-En contra.

-¿Déficit fiscal cero?

-A favor.

-¿Cuántos puntos del PBI hay que ajustar para alcanzar ese déficit fiscal?

-Qué déficit nos va a dejar este gobierno es impredecible. El déficit que nos dejen hay que llevarlo a cero. Si nos dejan uno, es uno. Si nos dejan tres es tres.

-Este martes celebraste el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspende las elecciones en Tucumán y en San Juan. ¿Cuán importante es para vos la alternancia en el poder?

-La alternancia en el poder es importante. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos una sola reelección, como corresponde.

-El otro día te vi que estabas festejando el triunfo de Juntos por el Cambio en Jujuy y en el escenario con vos estaba Gustavo Posse. Esto me recuerda lo siguiente: Melchor Posse fue intendente de San Isidro en 1983 - 1987, 1987 – 1991, 1991 – 1995 y 1995 – 1999. Y luego su hijo, Gustavo, en 1999 - 2003, 2003 - 2007, 2007 - 2011, 2011 – 2015, 2015 - 2019, 2019 a la actualidad ¿What do you think about this, Horace? (Qué pensás acerca de esto, Horacio).

-That Vidal already change the constitution. The problem it’s not to happen again. (Pienso que Vidal ya cambió esa normativa. Ese problema no volverá a suceder)

-¿O sea que te parece mal lo de Posse?

-No. Me parece bien lo que hizo Vidal de limitar los mandatos.

Rodríguez Larreta también opinó sobre el fallo de la Corte Suprema y las reelecciones indefinidas

-Pero a vos te gusta la alternancia en el poder, ¿lo de Posse te parece bien o mal?

-A mí me gusta que se cumplan las normas. En todo caso, si no nos gusta, hay que cambiar la norma para que no se pueda. Y eso es lo que hizo Vidal. Y estoy de acuerdo con eso.

-¿Creés que la Corte tuvo intencionalidad política con el fallo que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan?

-No, la Corte hace cumplir las normas.

-¿No es una intromisión en el proceso electoral? No es lo mismo suspender una elección faltando cinco días que faltando cuatro o cinco semanas…

-No, no es lo mismo. Pero, por definición, la Corte no tiene plazo. Puede hacerlo cuando le parezca.

-En la anterior entrevista de “Políticos en el recreo” le pregunté a Patricia Bullrich qué cosas tenía para destacar de Horacio Rodríguez Larreta. Se quedó pensando un rato largo.

-(Risas) ¿Se quedó pensando?

-Se quedó pensando y no dijo nada. ¿Vos qué tenés para decir de Patricia Bullrich?

-Es alguien que tiene, primero, mucha experiencia de años en el Estado. Trabajó en distintas funciones, la valoro. Fue presidenta del partido, también la valoro. Tengo buena relación con ella, más allá de que hoy, circunstancialmente, aspiremos al mismo lugar.

-Elisa Carrió dijo de Javier Milei: “Puede ser Hitler o peor”. Gerardo Morales dijo: “Milei es un loco, un desquiciado”. En una frase, ¿quién es Milei para vos?

-Milei es un candidato de otro partido.

-No querés pelearte con nadie. ¿Se puede llegar a ser Presidente sin querer pelearse con nadie?

-Me peleo por los temas de la gente, no me peleo con los políticos a los insultos. No sirve para nada. Los agravios en la Argentina, los insultos, la violencia, nos llevaron al país que tenemos hoy. Y esto lo digo con bastante bronca. Basta de esto, basta de agresiones, de insultos, basta de peleas. Yo me peleé a muerte con el gobierno nacional cuando me cerraron las escuelas. Me la banqué, me hicieron una denuncia, fui a la Corte y mantuve las escuelas abiertas. Para eso sí vale la pena pelearse. Me peleo por la inseguridad. Saqué las tres bandas narco que había en la Ciudad de Buenos Aires, en las villas de la ciudad no están más, están en cana. Esas son las peleas que vale la pena dar. Cuando sea presidente me voy a pelear para bajar la inflación. Esas son las peleas, las que cambian la vida de la gente, no putearse entre políticos. Yo no me engancho. Y voy a llegar a ser presidente sin haber agredido a nadie nunca.

