Eduardo "Wado" De Pedro en Políticos en el recreo

-Le pregunté al chat GPT: “Wado De Pedro, ¿es candidato a presidente?”. Y me respondió: “Hasta mi fecha de conocimiento, no”. ¿Es verdad lo que dice chat GPT?

-(Risas) Es verdad, hasta hoy no soy candidato.

-Si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra es un perro, ¿no?

-Sí, es un perro.

-Si da entrevistas seguido, recorre el país y se junta con empresarios, como hacés vos, ¿no es un candidato?

-Es un militante.

-¿Cómo evaluás la decisión de Cristina no ser candidata a nada?

-Es importante que entendamos el mensaje de fondo que nos dio Cristina, que es lo central: la democracia argentina se encuentra sitiada por un Poder Judicial que responde a los grupos económicos concentrados y que asume funciones que no le corresponden para intentar disciplinar a la dirigencia política, como quedó demostrado en la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan.

Está claro que a esos grupos económicos no les gustan los gobiernos que distribuyen la riqueza y generan clase media, les gustan los gobiernos que generan pobreza porque con eso debilitan a la clase trabajadora en la puja distributiva y obtienen más recursos para ellos mismos.

El funcionario analizó la decisión de Cristina Kirchner de no competir en las próximas elecciones

Cristina en su carta también pone la lupa en los medios de comunicación y que junto al Poder Judicial es el otro ariete de los grupos económicos, y es clara explicando que cuando identifican un adversario le tiran con todo el poder que tienen. Esto fue lo que hicieron con ella. Ese poder que tienen lo vemos reflejado en las tapas de los diarios o en las editoriales de los principales medios y en los vergonzosos fallos judiciales que han utilizado para perseguirla.

-El sábado en el congreso del PJ, Máximo Kirchner volvió a insistir con la idea de que hay que tener un acuerdo programático por si se ganan las elecciones para que la coalición gobernante esté de acuerdo en algunos puntos centrales. ¿Por qué no lo hicieron en 2019?

-En el 2019 teníamos la experiencia de las gestiones nuestras. Entendíamos que volver mejores tenía que ver con reivindicar esa forma de gobernar. Lo dimos por sentado.

-¿Te acordás del personaje de Gastón Pauls, Juan Perugia, que decía: “¿Y ahora me lo venís a decir?”

-Nosotros entendemos que el acuerdo es lo que se le planteó a la gente, que era volver mejores. Volver mejores era: todo lo que se hizo mal hasta el 2015, mejorarlo y era continuar lo que se hizo bien. Después, hay funcionarios que no funcionan.

-¿Nombres?

-No hace falta. La sociedad sabe. Todo el que no cumplió su palabra, todo el que no hizo lo que tenía que hacer, todo el que perdió tiempo y no tuvo el valor, el coraje, no tuvo la decisión de enfrentarse a los sectores que hay que enfrentarse para que nuestro pueblo, nuestra sociedad, nuestra gente, pueda ser feliz, la gente lo sabe.

Wado De Pedro opinó sobre un eventual próximo gobierno del oficialismo

-Ojalá vos y Cristina fueran parte de este gobierno para poder hacer algo, ¿no?

-(Risas) Viste.

-(Risas) Y bueno…

-No fue tan fácil.

-Desde que sos funcionario promoviste varias campañas para luchar contra el bullying. Entonces, ¿por qué participaste tanto tiempo del bullying contra el Presidente?

-Me parece que las discusiones entre políticos no es bullying, son las discusiones que se tienen que para mejorar este país.

-¿Mejoró el presidente?

-Después de la elección del 2021, tuvimos un cambio de gabinete. Algunas cosas se han hecho mejor.

-Quiero saber tu posición respecto de algunos temas centrales de discusión política. ¿Estás a favor o en contra de una reforma laboral?

-Depende de qué tipo de reforma. Generalmente, la reforma laboral que se plantea es en contra de los trabajadores. Estoy a favor de las reformas que sean para ampliar derechos, de las reformas que contemplen los empleos del futuro, de todas la reformas que contemplen una mejora de la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. No doy por sentado que una reforma tenga que ser siempre, como se plantea, en contra de los trabajadores.

El funcionario habló sobre una eventual reforma laboral

-¿A favor o en contra de una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más?

-A favor.

-¿Eliminación de los planes sociales?

-En contra.

-¿Legalización de la marihuana?

-Hay que debatir bien ese tema. Es una discusión que según en qué estrato social vivas tiene una interpretación. Y me parece que eso requiere de un abordaje en serio, colectivo, con profesionales y con fuerzas de seguridad. Me parece que es una de las discusiones que tenemos que dar y, si se puede, a nivel regional también. Porque el crimen organizado está penetrando en toda la región y me parece que hace falta un abordaje integral, ya sea de la legalización como de la lucha contra el narcotráfico.

-¿Militares en el combate contra el narcotráfico?

-En contra.

-¿Nacionalización del litio?

-A favor.

-¿A favor o en contra de una Ley de humedales?

-En contra.

-¿Dolarización?

-En contra.

De Pedro dijo que está a favor de la nacionalización del litio

-¿Devaluación brusca del peso?

-En contra.

-¿Nuevo acuerdo con el FMI?

-A favor.

-¿Déficit fiscal 0?

-Nosotros tenemos el ejemplo del gobierno de Néstor Kirchner que tuvo superávit. Me parece que poner el déficit fiscal como una de las causas de los problemas de la Argentina, también está mal. Hoy la mayoría de los países tienen déficit fiscal. ¿Por qué? Porque invierten en políticas de incentivo, invierten en políticas que tengan que ver con un modelo industrial. Y si ese modelo industrial necesita del consumo, necesita de una inyección, me parece que es muy válido. Por eso digo, es muy difícil discutir déficit fiscal, sí o no, porque depende mucho de la coyuntura.

-Patricia Bullrich dijo en Políticos en el recreo: “Milei no es un Hitler ni un loco. Compite con nosotros y tenemos que ser mejores”. Larreta dijo: “Milei es un candidato de otro partido”. En una frase: ¿Quién es Milei para vos?

-Milei es un candidato mediático que está aprovechando el vacío de una dirigencia que tiene poca capacidad creativa para resolverle los problemas a la gente.

-¿Te gustaría debatir con Milei?

-Por supuesto. Me gustaría debatir, sobre todo porque veo en sus ideas un retroceso a una Argentina que no funcionó nunca. Veo que tiene un formato innovador que le habla a los jóvenes que fueron los que no sufrieron esas mismas ideas que plantea él, las que hicieron en los 90 que se funda la industria nacional, que generaron un 25% de desocupación y que terminaron en el 2001 con una Argentina prendida fuego.

-Massa cree que no tiene que haber PASO. El Presidente que sí. ¿Vos qué pensás?

-Si podemos consensuar y acordar un programa de gobierno y cuáles son los candidatos, mejor.

-¿Si hay acuerdo programático se puede definir el candidato sin la PASO?

-Sí.

-Pasemos ahora a: Si Cristina te lo pide. Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a vice de Massa?

-Sí.

-Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires?

-Sí.

-Si Cristina te lo pide, ¿serías candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires?

-Sí

El funcionario aseguró que competiría en cualquier cargo si se lo pide Cristina Kirchner

-Si Cristina te lo pide, ¿serías primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires?

-Sí.

-¿Qué no harías si te lo pide Cristina?

-Muchas cosas. Pero todo lo que tiene que ver con estrategia política, es la dirigente de la Argentina con más claridad, con más inteligencia, con más capacidad, con más experiencia. Y yo estoy a favor de la misma gente que ella quiere cuidar, proteger, promover y ayudar. Así que voy a hacer lo que la compañera Cristina diga.

-La vigencia de Cristina, ¿obtura la posibilidad del surgimiento de nuevos dirigentes?

-No. Cristina viene promoviendo, desde su primer mandato, la participación de los jóvenes y de los actores de la vida social en general. En los últimos discursos viene diciendo que todos los dirigentes tienen que agarrar el bastón de mariscal. Tienen que empezar a hacerse responsables de dirigir el futuro de la Argentina. Con lo cual es una de las pocas dirigentes con ese nivel de generosidad. Por ejemplo, teniendo la posibilidad de ser presidenta, elegir a alguien que estaba más en sintonía con lo que pedía el resto del peronismo en el 2019, que sea alguien más moderado que ella. Bueno, eso es lo que hizo. Con lo cual tiene generosidad, tiene visión de futuro. Por eso apostó mucho a los jóvenes y hoy les está diciendo a otras generaciones que tomen el bastón del mariscal y que empiecen a tener más protagonismo.

-Cerremos con La pregunta emoji. ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto Fernández?

Cómo describe el ministro del Interior la gestión de Alberto Fernández

-¿Qué significa esta respuesta?

-Queda ahí.

-¿Que quede a libre interpretación?

-(Risas) Queda ahí.

