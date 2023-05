Cristina Kirchner armó una lista de 300 invitados para el acto del jueves: lo excluyó a Alberto Fernández

Cristina Kirchner en el acto de asunción el 10 de diciembre de 2019 (Luciano Gonzalez)

La última vez que Cristina Kirchner estuvo sobre un escenario en la Plaza de Mayo fue el 10 de diciembre de 2019. Cuando el próximo 25 de Mayo encabece el acto para homenajear a Néstor Kirchner, habrán pasado 1.260 días desde ese momento en donde los ciudadanos que estuvieron presentes festejaban su vuelta al Ejecutivo.

Hoy la situación es otra. Muchos de los que la acompañaron ese día no estarán en esta ocasión. Si bien Alberto Fernández aún no confirmó si asistirá o no -la semana pasada lanzó una convocatoria para ir a escuchar a CFK-, Infobae pudo saber que la Vicepresidenta no lo incluyó en la lista de 300 invitados que confeccionó para el jueves.

Las invitaciones al evento salen únicamente de un solo lugar: el despacho de la Presidencia del Senado. La lista de los que tienen que estar fue confeccionada en estos últimos días en el primer piso de la Cámara alta y por una sola persona: Cristina Kirchner.

Como si fuera una analogía del momento que se vive, la ex mandataria -que será la única oradora del acto y está estimado que hablará pasadas las 16- es quien tiene la lapicera y fue la que anotó cada uno de los 300 nombres que integran la lista exclusiva de invitados.

Los preparativos para el homenaje a Néstor Kirchner en donde hablará la Vicepresidenta (Gustavo Gavotti)

En esa lista no está Alberto Fernández. No había dudas por parte del kirchnerismo más duro, pero, como todo lo que sucede en el espacio, la decisión era de la ex jefa de Estado. Dicen que lo que la terminó de decidir a la titular del Senado fue la invitación que hizo pública el mandatario para asistir al acto. El cristinismo considera que el tuit del Presidente denota que no reconoce en CFK una líder y mucho menos su trayectoria o capacidad de armado político.

Aunque la excusa es el aniversario de los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, el motivo del acto es otro. Cristina Kirchner saca a la calle lo que viene haciendo desde su despacho en el primer piso del Senado y expone su centralidad en el Frente de Todos en particular y en el peronismo en general.

“Estamos todos trabajando para el acto”, reconoce una fuente cercana a la vice. “Estamos hablando con los que tienen que estar”, agrega.

Aunque los nombres se mantienen en estricto secreto, según pudo saber Infobae, en el listado hay gobernadores, intendentes, senadores, diputados, dirigentes de organizaciones sociales, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En medio de todo esto, y mientras Cristina Kirchner termina de organizar y escribir lo que dirá frente a este selecto grupo de dirigentes y a la militancia que se acerque a la Plaza de Mayo, su despacho mantiene ese nuevo rol en donde se mezcla lo que podría ser una unidad básica con un comité de campaña. El desfile de dirigentes kirchneristas es incesante. Y el que no puede ir, habla por teléfono con la Vicepresidenta.

Ese es el caso de Gildo Insfrán. Según contó el sitio Cenital, el longevo gobernador de Formosa que, además de ser el hombre que más años lleva al frente de una provincia es el presidente del Congreso del PJ, entabló conversaciones con CFK en su rol de hombre encargado de llevar adelante los acuerdos electorales.

La convocatoria al acto del jueves

Insfrán habló este lunes con Cristina Kirchner. Fue una conversación telefónica que no duró mucho, pero por el sólo hecho de que quedaron en encontrarse el martes en el primer piso del Senado. Desde el entorno de la ex presidenta no confirmaron ni negaron que fuera a ocurrir.

La relación entre la Vicepresidenta y el gobernador es buena. Pero también lo es entre Insfrán y La Cámpora. Tanto es así que el primer discurso de Máximo Kirchner en público fue en 2014 en Formosa en un acto que compartieron Cristina Kirchner (en ese momento presidenta) y el mandatario provincial.

Al igual que los días anteriores, los contactos telefónicos con su círculo más íntimo se mantienen. Lo mismo sucede con la incomunicación entre ella y Alberto Fernández, quien el mismo día del acto pasará junto al escenario unas horas antes de que se suba Cristina Kirchner en la tradicional caminata antes rumbo a la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum del 25 de Mayo.

Seguir leyendo: