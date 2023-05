A dos años de asumir, los tres senadores nacionales por Santa Fe son otra vez candidatos en la provincia

Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski

Las vueltas de la política. A dos años de una elección en la que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio compitieron en Santa Fe para que en el Senado se escuche la voz de la provincia, sus tres senadores nacionales ya se proponen como candidatos para otros cargos.

Dos de ellos ingresaron por la alianza entre radicales y el PRO: son la periodista y conductora de televisión Carolina Losada -revelación de los comicios del 2021-, y el ex intendente de la ciudad de Avellaneda -donde tiene su sede la empresa Vicentin- Dionisio Scarpin.

El tercero es el periodista deportivo rosarino y ex comentarista de Fútbol para Todos, Marcelo Lewandowski, la carta fuerte del peronismo para las elecciones de gobernador que se harán el próximo 10 de septiembre.

Lewandowski y Losada se postulan para gobernar Santa Fe, y el 16 de julio deberán superar en las respectivas internas de sus frentes electorales a otros candidatos. El de la coalición que lidera el peronismo lleva la delantera para esas PASO, después que al cierre de listas fuera consagrado como el candidato oficial al que respaldan el gobernador Perotti y el ministro Sergio Massa. Deberá superar a tres rivales dentro del frente denominado “Juntos avancemos”.

Losada tendrá una dura confrontación con Maximiliano Pullaro, el ex ministro de Seguridad que eligió el fallecido ex gobernador socialista Miguel Lifschitz, y a quien sostuvo durante sus cuatro años de mandato. La pelea interna no sólo promete ser pareja, sino también virulenta. Habrá otra candidata dentro de la coalición llamada “Unidos para cambiar Santa Fe”: por el socialismo se postula la ex intendenta de Rosario Mónica Fein.

Carolina Losada y Maximiliano Pullaro

Si Losada y Lewandowski se imponen en sus primarias, podrían repetir en las elecciones generales de este año en la provincia los comicios que ya disputaron hace dos años para ser senadores, cuando la candidata del entonces Juntos por el Cambio se impuso al del Frente de Todos. El que pierda seguirá siendo senador. Al que gane habrá que reemplazarlo, en una sucesión en la que intervienen diferentes procedimientos, según de quien se trate.

La posibilidad de estos reemplazos adquiere relevancia después de que en el armado electoral de 2021 una cumbre entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Omar Perotti negoció los nombres del peronismo. Entonces Perotti aceptó que su candidato a senador, Roberto Mirabella, fuera en la lista de diputados, y Cristina que su candidata preferida no encabezara la dupla electoral, con la idea de favorecer al dirigente con mejor imagen y mediciones para enfrentar aquellas elecciones.

Ahora, a dos años, la vicepresidenta podrá decir que veía más lejos que todos, ya que si el candidato a gobernador del peronismo llega a consagrarse en las elecciones de este año, lo reemplazará quien entonces era su candidata por Santa Fe para el Senado, María de los Angeles Sacnun, que ocupó el segundo lugar del binomio para el Senado, detrás de Lewandowski, y no entró. Después fue designada directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cargo que ocupa ahora.

Habría un problema para que asuma esa sucesión de Lewandowski si Sacnun integra o encabeza la lista de diputados nacionales para las elecciones internas del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre. Otros probables candidatos para esa lista son Diego Giuliano por el sector de Massa, Germán Martínez por el de Agustín Rossi, y Florencia Carignano, actual directora de Migraciones del gobierno nacional.

Omar Perotti y Roberto Mirabella

Si Sacnun estuviera en esa lista y la eligieran, también debería optar por un cargo, en el caso que tenga que suceder a Lewandowski.

Si dependiera de Cristina Kirchner, es casi cantado que va a querer que Sacnun vuelva al Senado, donde presidió la comisión de Asuntos Constitucionales, ahora en manos del jujeño Guillermo Snopek, uno de los que rompió el bloque del Frente de Todos.

Perotti, ¿diputado o senador?

A Lewandowski y Sacnun le sigue en la línea sucesoria del Senado el gobernador Omar Perotti, que se anotó como suplente de Lewandowski en las elecciones del 2021, como una forma de demostrar que ese era su armado electoral. El actual gobernador será seguramente electo este año diputado provincial (encabeza una lista donde anotó a casi todos sus ministros) y nadie se imagina que elija irse al Senado como reemplazo.

Si Perotti asume como diputado de Santa Fe, quien sigue en la nómina del Senado nacional para reemplazar a Lewandowski, Sacnun y Perotti es Josefina “Tana” González, segunda suplente en la lista, que si se da esta suerte de carambola política podría llegar al Senado de la Nación. Algo poco probable.

Hombre por hombre, mujer por mujer

Desde el 2017, por la ley de paridad, la legislación que contempla cómo se reemplaza a los legisladores tuvo algunos cambios. En general las sustituciones son por género, es decir que a un hombre sucede un hombre, y a una mujer otra mujer. Esa forma en general no ofrece dudas para Diputados, donde hay una lista que se ordena por género y tiene suficientes suplentes.

En el Senado eso se complica porque se eligen duplas que integran los dos géneros, con lo que la sucesión natural de la minoría alteraría ese criterio de hombre por hombre y mujer por mujer. Por eso la legislación distingue que en el caso de quienes ingresan por la minoría al Senado, (como Lewandowski), el reemplazo le corresponde a quien sigue en la lista, del género opuesto, en este caso Sacnun.

En cambio, si ganara Losada las elecciones en Santa Fe y hubiera que reemplazarla en el Senado, al haber ingresado a la cámara por la mayoría, que impone dos senadores (Losada-Scarpin), rige el mismo criterio que para la Cámara de Diputados, un género reemplaza al mismo género.

Por eso, en este caso le tocaría asumir a alguien que ni siquiera fue conocida durante la campaña del 2021, y que figura como suplente de la lista, o primera en la dupla muletto: se llama Rossana Ingaramo, fue concejala y secretaria de Educación de la ciudad de Santa Fe.

¿Una candidatura testimonial?

Más incierto es cuál será la voluntad de Dionisio Scarpin, el otro senador que jugó en dupla y ganó las elecciones de medio término con Losada, y ahora encabeza una lista de candidatos a diputado provincial por ese mismo espacio en Santa Fe. Aunque compite con varias listas, es más que probable que con cualquiera de los resultados posibles tenga un lugar asegurado en la Cámara Baja santafesina.

No ha dicho por ahora qué banca preferirá, si asumirá como diputado o seguirá como senador nacional. Si optara por esto último, es poco probable que lo anuncie ahora, en plena campaña, porque estaría promoviendo un voto para una categoría que después no va a respetar, asumiendo una candidatura testimonial.

Otro problema tendría si eligiera abandonar el Senado y ser diputado, ya que en ese caso se lo van a reprochar los electores que fueron seducidos por su propuesta de “un senador que sea la voz del norte” de Santa Fe, con la que hizo campaña y se postuló hace dos años.

Si deja el Senado dejaría al norte santafesino sin esa presencia, ya que su reemplazante sería un dirigente del sur industrial, el médico Eduardo Galaretto, de la ciudad de San Lorenzo, también radical. Casi sin protagonismo y un desconocido en la campaña que dos años después podría sentarlo en una banca del Senado nacional.

Ser candidato antes de que termine el mandato que están cursando (en la mitad o al tercio de su duración) se ha convertido en una costumbre de la política general, pero en Santa Fe se intensificó con las últimas elecciones, ante la necesidad de los partidos de utilizar figuras que “funcionen” electoralmente.

En el Concejo de Rosario, pasa algo parecido: en las elecciones de este año competirán 11 concejales que teniendo dos años más de mandato se proponen para otro cargo: tres quieren ser intendente, seis aspiran al Senado provincial y dos van en listas para diputado. Si pierden juegan con red y siguen siendo concejales. Igual que los tres senadores nacionales.

Seguir leyendo: