Cristina Kirchner reiteró que no será candidata, pero adelantó que participará de la campaña: “Lo importante es entrar al balotaje”

Cristina Kirchner en el estudio de C5N

Cristina Kirchner brindó una extensa entrevista televisiva en donde dejó las definiciones habituales sobre la justicia, la Corte Suprema, la economía bimonetaria y las críticas a Juntos por el Cambio, pero dejó nuevos conceptos sobre el año electoral que se le avecina al Frente de Todos, por primera vez en mucho tiempo sin ella como protagonista.

Aunque con la carta que publicó el martes había dejado en claro que no sería candidata a ningún cargo, el periodista Pablo Duggan volvió a consultarle sobre esa posibilidad, pero la ex mandataria fue contundente: “Hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe, compartido. Pero la comprensión de texto es un atributo de la mayoría. Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. No es más que la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre. La palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta debe ser tomada con responsabilidad. No me manejo hormonalmente, siempre con neuronas”.

Sin embargo, la titular del Senado adelantó que irá al acto del 25 de mayo por el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Allí, será la única oradora y deslizó que será el puntapié para ponerse al frente de la campaña del oficialismo. Por eso, por primera vez, habló de las aspiraciones electorales del espacio que lidera: “Al ser tercios lo importante es entrar al balotaje. Es una elección diferente. Hay que entender por qué hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios. En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El Frente de Todos obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos”.

“Empezaron a estallar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, se lo dije en ese momento a Alberto. Fui 8 años presidenta y te invito que busques algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. No se trata de si ayudaba o no ayudaba”, reflexionó.

No obstante, tras aclarar que “no vale la pena ahondar sobre el pasado”, señaló que el Gobierno de Alberto Fernández “fue infinito mejor de lo que hubiera sido el de Macri”.

Cristina Kirchner - entrevista en C5N Duro de Domar

Luego de ratificar una vez más que no se postulará, en parte porque percibe que está “técnicamente en libertad condicional” por su situación judicial, manifestó que su rol será “el de una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase”; y llamó a que “los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta” de ahora en más. “Ganar la elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en el que los argentinos vivían mejor”, definió.

A cuatro años de haber ungido candidato a presidente a Alberto Fernández, CFK explicó que “la decisión fue porque había asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas”. “Fue una buena estrategia”, opinó y consideró que la decisión no puede ser juzgada 4 años después, sino en el momento en el que se tomó. “Después depende de la gestión. Más allá de todas las dificultades que hubo, no quiero ser injusta, pero creo que advertí de algunos problemas”, objetó la Vicepresidenta.

Cristina Kirchner: “Espero que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta”

Entre sus definiciones políticas, la ex mandataria respaldó a Sergio Massa al reconocer que “agarró una papa caliente” dada la situación crítica del país. En este marco, insistió con “revisar el acuerdo con el FMI” y advirtió que en 2024 “Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre el Fondo Monetario, acreedores privados, de las provincias, deuda privada...”.

Acuerdo con el FMI y economía bimonetaria

Como ha adoptado en sus últimas apariciones, Cristina Kirchner se refirió a la crisis económica, la falta de dólares y la negociación de la deuda. La líder del kirchnerismo señaló que “cualquier gobierno que siga el programa del FMI va a sufrir el rechazo de la gente” porque se trata de “un programa financiero, y al establecer que la tasa de interés debe ser positiva por sobre la inflación en una economía bimonetaria como la de Argentina... el problema es cuando la moneda dura se te va, te quedas con la emisión y la inflación”.

En este marco, puso el foco en la economía bimonetaria y trazó “la reforma financiera de 1977″ como el momento histórico en el que se desató “la pasión por el dólar” en el país. “En esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. Históricamente el desarrollo industrial de Argentina fue solventado a partir de la exportación agrícola. Siempre había los famosos ‘stop and go’ porque se acaban los dólares o habían problemas como una sequía o un precio internacional que variaba. Ahora, esto se conoció como restricción externa y se agravó mucho más a partir de la economía bimonetaria: vos vas por la calle y los precios de los inmuebles están en dólares”, ejemplificó.

La militancia kirchnerista se acercó a las puertas del estudio de C5N (Luciano González)

Recordó y revalorizó que en el final del último gobierno que presidió “los argentinos podían comprar 2.500 dólares por mes”. “Me puteaban en colores por eso. Mucha gente podía comprarlo porque teníamos el mejor salario de América Latina y la mejor jubilación. Suponte que hoy se podría comprar, ¿Cuántos podrían hacerlo? Muy pocos. Hay que diferenciar los distintos problemas que tiene la economía”, agregó.

Frente a la crisis, aseguró que está dispuesta a sentarse a acordar con la oposición una solución: “Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria. Qué hacemos con la economía bimonetaria”.

La vicepresidenta analizó la situación económica actual y sostuvo que Massa "agarró una papa caliente" al hacerse cargo del Ministerio.

Críticas a la Justicia

“Hace como seis años que no estoy en un set. Debo ser la política que menos...no bueno, me gana Máximo Kirchner, él si que no viene ni a C5N ni a ningún lado. Hacer política en los set de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los set de televisión es lo más fácil que hay”: así comenzó Cristina Kirchner la primera entrevista que brindó en seis años. “En los set de televisión se arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales”, agregó.

CFK consideró que la política y la relación con la Justicia cambió tras su salida de la presidencia: “A partir de diciembre de 2015 ya había habido atisbos de una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno que luego se acentuó con lo que todos conocemos y que en estos días está a la vista de todo el mundo: el partido judicial”.

Si bien aclaró que “hay buenos jueces” en el Poder Judicial, salió al cruce de la Corte Suprema: “Se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente del debilitamiento del peronismo asociado claramente a Juntos por el Cambio”.

“Esto ya no es una cuestión solo de persecución a una dirigente política. Yo toda la vida dije que no venían por mi, que venían por el peronismo. Pero en realidad vienen por el sistema democrático. Porque en definitiva una Corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas de las cuales dos fueron designadas por decreto y aceptaron por quien fue el anterior presidente de la república y se comportan de esta manera, debería preocupar a todos. Tiene que ver con la vida cotidiana. Es el mismo partido judicial el que estableció las famosas importaciones que se llevaron casi 3 mil millones de dólares”, completó.

Cómo cambió su vida tras el intento de magnicidio y la salud de su hija Florencia

La Vicepresidenta fue consultada sobre cómo le afectó el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa en septiembre del año pasado. “Me impactó, me cambió”, declaró y precisó que ahora toma “medidas de seguridad que antes nunca tomaba”. “Lo que más me impactó es que yo pensé que esa época había sido superada. Yo viví una etapa en Argentina donde el enemigo era suprimido”, agregó.

Pese a su situación particular, se conmovió al declarar que su principal preocupación en este aspecto es la salud de Florencia Kirchner: “Máximo es grande y no depende de mí... pero mi hija Florencia sí depende de mí. Ella me ha dicho ‘no pienses en mí, hace lo que tengas que hacer’. Es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología”.

No obstante no quiso profundizar en el estado de salud de su hija -“no quiero hablarlo”-, pero dejó en claro que “ella me necesita a mí y si a mí me pasara algo ella sufriría mucho. Podría agravarse su patología”.

“El intento de asesinato me impactó mucho porque nadie tiene comprada la vida”, enfatizó.

