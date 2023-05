Tras la carta de Cristina Kirchner, Alberto Fernández defendió el acuerdo con el FMI: “No somos complacientes”

Lo hizo en una exposición del Banco Nación en Tecnópolis. "No somos complacientes con el fondo", dijo el Presidente en su discurso

Luego de la carta publicada por Cristina Kirchner -en el que la Vicepresidenta ratificó que no será candidata y apuntó implícitamente contra Mauricio Macri y Alberto Fernández por sus relaciones con el FMI- el Presidente defendió este miércoles la reestructuración de la deuda que acordó durante su gestión.

Fue durante su discurso en la exposición “Banco Nación Conecta”, llevada adelante en Tecnópolis, donde el jefe de Estado hizo referencia al cuestionado arreglo que concretó con el Fondo Monetario Internacional horas más tarde de que la presidenta del Senado lo acusara, sin mencionarlo, de no tener “aptitudes electorales” por el acuerdo.

En este sentido, Fernández se resguardó de las críticas y destacó el trabajo realizado por su equipo durante las negociaciones haciendo hincapié en la gestión del actual ministro de Economía, Sergio Massa.

“La discusión con el FMI que se extendió por más de dos años había que darla en medio de la pandemia con muchas dificultades y exigencias externas. Hay que entender el por qué uno tiene la necesidad de negociar con el fondo. Hay que saber que el Banco Mundial no nos presta más plata, que el BID no nos presta más plata, que la CAF no nos presta más plata y que por ejemplo un swap como el chino se hubiera caído”, comenzó diciendo Alberto Fernández en su intervención.

Tras contextualizar, subrayó que desde el Gobierno no siguieron las imposiciones del FMI: “La discusión es cómo se negocia: se puede negociar con las reglas ortodoxas que el Fondo propone o cómo lo hicimos nosotros. Nosotros no negociamos así. Hoy Sergio (Massa) no está negociando así. Está negociando con la misma lógica que lo hicimos el primer día”.

Entonces afirmó: “Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo”.

Si bien a lo largo de su discurso el Presidente no hizo mención explícita a Cristina Kirchner, sus declaraciones se dan horas después de que la Vicepresidenta anunciara su renunciamiento en el marco de un documento publicado donde también cuestionó los acuerdos con el Fondo.

Cristina Kirchner confirmó que no será candidata en 2023

En el texto, CFK había apuntado: “La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía”.

También se refirió a la interna que vive el Frente de todos y reclamó: “Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación”.

