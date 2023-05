Fórmula presidencial: la sorpresa que prepara Cristina Kirchner según Andrés Malamud

Andrés Malamud en la reciente presentación de su libro en la Feria (Franco Fafasuli)

El politólogo Andrés Malamud, autor del reciente libro Diccionario arbitrario de política, habló en LN+ y respondió quién creería que podría ser el candidato del Gobierno para las próximas elecciones presidenciales. “Cristina siempre nos sorprende así que pensemos loco, una locura”, sostuvo.

Y arriesgó: “Wado (de Pedro) - Malena (Galmarini)”. “Sos creativo”, le dice el conductor del programa Odisea Argentina mientras el politólogo retrucó: “Ella es creativa, yo trato de ser imaginativo para estar a la par”, dijo ante la eventual postulación del ministro del Interior y la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Su hipótesis la sostuvo con la teoría de que ”Massa seguiría como ministro de Economía ya que no enchastra la administración porque no es candidato”. “¿No pueden salir terceros?”, se le preguntó. “A lo que están apostando es a polarizar con Milei y a que la interna de Juntos por el Cambio implosione, a lo que era hasta hace poco, una alternancia segura”, y ratificó que “el kirchnerismo es eterno, como el menemismo: son etapas del peronismo que va a sobrevivir”.

“¿Cómo calificaría el gobierno de Alberto Fernández?”, se le consultó. Luego de unas risas del politólogo, contestó: “es una especialista en toma de indecisiones” y, luego de un breve silencio, Malamud retomó el concepto: “Él, como político, nunca demostró ser un número 1, el entrenamiento que tiene es el de operar para otros en mesas escondidas de la luz pública. Le prometía una cosa a uno, en una mesa y, a otro, otra cosa en una mesa distinta. Cuando no podía cumplirle a alguno, decía ´el jefe me mandó´: ahora él es el jefe”, sentenció y también se pregunta “¿cómo Cristina, que también lo conocía [al igual que Néstor Kirchner], lo nombró igual?”.

El politólogo continuó su análisis asegurando que “las instituciones en Argentina son restrictivas, ya que protegen a los insiders y castigan a los outsiders“. Y apuntó hacia la figura de Javier Milei. “Está haciendo ´sapo´ en las provincias, no está garantizando lealtad. ¡Él es la figura!, es la expresión del hartazgo, de la bronca pero cuando uno tiene que votar el domingo, hace falta más que bronca. Hace falta ayudar al voto y al elector”, completó.

Javier Milei, referente libertario y precandidato a presidente (Reuters)

Según Malamud, “Milei se parece a Trump y Bolsonaro, ya que atraen un público similar” y agregó que “respeta” el voto del líder libertario. “Requiere algo que no es redistribución. Las dos coaliciones grandes están peleando por ello y, la gente, aparte pide respeto y se lo están faltando. Lo que siente el votante es que ´a mí no me respetan estos tipos que se pelean entre sí´. Y Milei les ofrece respeto, es lo que él vende, es su producto. No es plata, no es redistribución, es el reconocimiento de tus problemas. Si Milei llega al poder vamos a observar una disolución y no una concentración del poder”.

Para el especialista, el candidato de La Libertad Avanza “nos retrotrae a 20 años atrás” sin embargo, según él, el sistema está mucho más en pie que dos décadas atrás. “La prueba te la están dando las provincias en donde están ganando todos los que estaban [NdR: a excepción de Neuquén en donde perdió el Movimiento Popular Neuquino]”.

En cuanto a las internas en la coalición opositora, Malamud sostuvo que si gana Juntos por el Cambio “es porque están unidos”. “Si no se unen, salen terceros por el efecto psicológico de las PASO, ya que -presentando dos candidatos- le dicen a la gente que ´primero y segundo, están los otros´. Hoy Milei es el candidato más votado”.

El politólogo también se refirió al ex presidente Mauricio Macri quien, según él, se puso como parte y dijo: “´yo me voy, pero quiero a este candidato en Capital´, que, casualmente, es su primo”. Y agregó que ”un ex presidente se pone por encima de los conflictos, pone paños fríos, contiene y cortina. El papel de Macri era que el perdedor de las PASO votara al ganador, no era jugar a la par ni meterte con otro candidato ni en la interna del distrito. Macri no se puso por encima de los problemas”, argumentó.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, dos de los políticos analizados por Malamud

También analizó el accionar político de Horacio Rodríguez Larreta. “Está haciendo unas campañas para las PASO como si fuera la general: no es la campaña correcta. Si le va bien, es carambola, no le está yendo bien, hay que polarizar en las PASO y moderarte en la general“. Y ratificó que “gobernar es lo mismo, el statu quo es tóxico, hay que romperlo y reconstruir”. Para ello, él propone “necesarias decisiones disruptivas que no pueden dejar todo roto, hay que reconstruir después. Tomá las decisiones duras y después alineá”, expresó.

Según Malamud, las provincias argentinas son “el ancla de la política nacional”. “Cada cuatro años votamos para un nuevo gobernador y el promedio de reelección en el oficialismo es de 20 provincias sobre 24: solo cuatro cambian”. Y justificó que “la inflación no depende del gobernador”.

“¿Cuál es el elefante en la sala?”, se preguntó. “La provincia de Buenos Aires, que alberga al 40% de los argentinos, y los otros 23 distritos, 60%”. Y sostiene que la principal provincia del país está “confiscada” por el resto de los distritos. “Por ello nunca hay un líder fuerte en el sillón de Dardo Rocha: (Axel) Kicillof no es el jefe del kirchnerismo y (María Eugenia) Vidal tampoco del macrismo, ni (Daniel) Scioli del kirchnerismo, ni (Carlos) Ruckauf tampoco. Es un no distrito que no define una elección, nos cansamos de decir que es la madre de todas las batallas, cuando no es así: es la madre de todos los naufragios”, remató.

Por último, Malamud relató que estuvo en Europa y habló acerca de la guerra en el corazón del Viejo Continente. “Los europeos viven haciendo fila en las farmacias para comprar yodo, por si hay radiación nuclear”, en referencia a los ataques de la central ucraniana de Zaporiyia.

Y concluyó que en Brasil y Estados Unidos les tocó “un loco como presidente que, como no aceptó la derrota, mando a una turba a tomar el Congreso”. Y lo engarzó con la política nacional: “Esos problemas no los tenemos, el problema de la política no es la política, es lo que no resuelve, que es la economía”, concluyó.

