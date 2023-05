Fernán Quirós: “La gente quiere que nos unamos y llevemos un candidato competitivo”

Fernán Quirós, candidato a jefe de Gobierno porteño

El ministro de Salud porteño y precandidato a jefe de Gobierno, Fernán Quirós, habló luego del acuerdo alcanzado por la cúpula del PRO de cara a las elecciones.

Este lunes los referentes del partido amarillo mantuvieron una reunión con el objetivo de comenzar a sanar la interna y definir que habrá un candidato de unidad en la Ciudad de Buenos Aires. Del cónclave que protagonizaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, se resolvió que el postulante del PRO para las PASO saldrá entre Fernán Quirós y Jorge Macri, el cual se elegirá a partir de una encuesta.

“El método elegido es el que venía pidiendo desde el primer día cuando en noviembre comuniqué que iba a empezar a trabajar en mi precandidatura”, manifestó el ministro de Salud del gobierno porteño. En declaraciones al programa Cinco Barra Cinco (Radio Milenium), Quirós planteó: “Es importante llevar el candidato más competitivo y más reconocido por la sociedad, y tiene que ir uno solo a las PASO”.

“La sociedad quiere que el PRO siga gobernando la Ciudad, y quiere tener la opción de votar a uno solo para que sea competitivo en la interna”, agregó.

Con respecto a cómo se organizará la encuesta, dijo que “las cuestiones técnicas” se definirán “en los próximos días”. “La gente quiere que nos unamos y llevemos un candidato competitivo y sigamos este desarrollo del gobierno de la Ciudad. Hay que resolver los problemas no resueltos y los nuevos problemas. Un diferencial a lo que venimos haciendo”, sentó las bases de su postulación.

Quirós, Larreta y Jorge Macri

Con respecto a Jorge Macri, expresó que mantiene “un buen vínculo y diálogo normal”, y que “nunca” hubo “tensión” entre ambos. Pero marcó lo que lo diferencia del intendente de Vicente López en uso de licencia: “A mi me caracteriza una forma de gobierno, la gente demanda un formato de liderazgo y conducción política diferente a lo que venimos viendo; mas centrado en lo que atraviesa a la sociedad y menos de la política por la política misma; he ganado cierta credibilidad porque mi palabra vale porque he dicho y actuado con la verdad y la sociedad está necesitando liderazgos creíbles”.

En este marco, enfatizó que hay que “trabajar fuertemente en transformar una ciudad que es reconocida como que está linda a una ciudad que sea lindo vivirla, porque la gente la está pasando mal, no está viviendo bien en la Ciudad”.

“Hay que entender que la gente está muy mal, lleva mucho tiempo de angustia, de dificultad económica, social y política; pretende liderazgos políticos que se concentren en los problemas de la gente, liderazgos que sean capaces de decir la verdad, transparentes, cercanos, con empatía, que tengan profesionalismo. Para eso trabajo yo, para fortalecer esas cualidades”, agregó.

Quirós se refirió también a las “demandas históricas” de los porteños y puntualizó en la seguridad y los cortes de calle. Sobre esto último, llamó a “terminar con los piquetes”. “Son la representación de que algún grupo de la sociedad que siente que tiene un derecho no cumplido decide ponerlo a la vista dañando los derechos del resto de la sociedad, es un modelo extremadamente anormal que genera mucha dificultad social”, analizó.

En línea con su referente político Larreta, Quirós dijo que hay que “terminar con la intermediación” de los planes sociales en manos de “organizaciones que se dedican a organizar piquetes”. “La gente va obligada porque sino no puede cobrar el plan. Hay que buscar un nuevo pacto social donde la expresión de las demandas se haga respetando la circulación de la gente. Espero seamos capaces de encontrar mesas de diálogo”, continuó.

Por último, dijo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien recientemente bajó su candidatura, puede terminar siendo su compañera de fórmula. “Es una gran dirigente, veremos, falta mucho todavía”, concluyó Quirós.

