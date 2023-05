Rodríguez Larreta cruzó al Presidente por sus dichos sobre la inflación psicológica: “Le falta el respeto a los argentinos”

Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Alberto Fernandez, quien habló de la existencia de una inflación "psicológica"

En la previa de un nuevo dato de inflación del Indec, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre el componente “psicológico” y “autoconstruido” de los aumentos de precios que aplican los comerciantes.

“¿Dijo eso? No te puedo creer. Es una falta de respeto a los argentinos que hace diez días no pudieron pagar el alquiler, no pudieron pagar la cuota de la prepaga, no pudieron pagar la escuela y tuvieron que cambiaron a los chicos”, apuntó el precandidato presidencial, en una conferencia de prensa.

“Estoy anonadado, absorto de que el Presidente haya dicho tamaña barbaridad”, remató, al ser consultado por un periodista sobre las últimas declaraciones del jefe de Estado.

Esta mañana, Alberto Fernández anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que esta tarde difundirá el INDEC, será alto. “No es lo que queremos”, reconoció en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en un reportaje concedido a Radio 10.

En ese reportaje, se refirió a la corrida cambiaria que llevó el dólar de “460 a quinientos y pico de pesos” en tan solo una semana, pero que “subió y bajó y volvió a los precios que tenía”. “Pero esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios y luego baja el dólar y los precios no”, introdujo.

Y amplió: “Anoche hablaba del tema con Sergio (Massa). Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube... el “por las dudas aumentamos”, eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante”.

Te puede interesar: Horacio Rodríguez Larreta: “Voy a llegar a ser presidente sin haber agredido nunca a nadie”

El Gobierno publicará este viernes las cifras oficiales del IPC de abril que, según las expectativas del mercado, se ubicará por encima del 7%, e incluso más cerca del 7,7% que marcó marzo.

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por los ministros Jorge Macri (Gobierno); Martín Mura (Hacienda y Finanzas); María Migliore (Desarrollo Humano y Hábitat), José Luis Giusti (Desarrollo Económico y Producción) y el vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.

Acerca de la inflación esperada, el precandidato presidencial del PRO evaluó en la misma rueda de prensa que “estamos viviendo tiempos duros, difíciles”, y apuntó que “en unas horas vamos a ver el dato de la inflación y seguro no va a ser una buena noticia. La inflación come todos el bolsillo de la gente”. “La inflación es decirle no y no a los gustos, a la vida”, reflexionó

El mandatario de la Ciudad encabezó un acto esta mañana luego de que ayer se aprobaran leyes con el objetivo de facilitar el pago de los alquileres, la devolución de impuestos y la eliminación de trámites. Estuvo acompañado de los ministros Jorge Macri (Gobierno); Martín Mura (Hacienda y Finanzas); María Migliore (Desarrollo Humano y Hábitat), José Luis Giusti (Desarrollo Económico y Producción) y el vicepresidente 1° de la Legislatura, Emmanuel Ferrario.

“Las cosas van a cambiar cuando discutamos sobre lo importante, que es cómo recuperar el trabajo y el sueldo y la jubilación, que se escapa entre los dedos”, consideró Rodríguez Larreta, y continuó: “Prometer sin concretar es facilísimo. Los argentinos tenemos que exigir un Estado que mire para adelante, a largo plazo, que solucione los problemas que tenemos hoy, pero con la mirada puesto en el futuro y tenemos que hacerlo sin peleas”.

Además, el alcalde porteño criticó al Presidente por la cadena nacional contra el último fallo de la Corte Suprema, que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán por los intentos reeleccionistas de Juan Manzur y Sergio Uñac. “En vez armar manifestaciones, que laburen para bajar la inflación. Tener un 8% mensual es un drama, que trabajen para eso y mejorar la seguridad de los argentinos que tienen miedo de salir a la calle”, indicó Rodríguez Larreta.

Seguir leyendo: