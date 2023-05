Juntos cuestiona a Kicillof por la posibilidad de separar las elecciones, pero especula con el candidato de Milei

Martín Yeza, Cristian Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Valenzuela y Diego Santilli

La posibilidad de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desdoble la elección provincial de la nacional encendió las alarmas en los principales precandidatos a la gobernación de Juntos, que cuestionaron la chance de que el mandatario avance en ese sentido. Sin embargo, reconocen que si efectivamente el gobierno bonaerense dispone votar en una fecha distinta a la elección presidencial, podría darle más competitividad al espacio opositor.

La lectura que hacen es que si Kicillof finalmente decide desdoblar, el espacio de La Libertad Avanza desistiría de la pelea provincial en territorio bonaerense tal como ya ocurrió en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde el diputado nacional Javier Milei no respaldará candidaturas ni pondrá estructura propia al servicio de esas elecciones. Entonces, todo se reduce a un “mano a mano” para la elección general entre el candidato del Frente de Todos -Kicillof buscará la reelección- y el ganador de la interna de Juntos.

“Es lamentable que Kicillof esté especulando políticamente con la fecha de las elecciones generales cuando la provincia atraviesa una crisis de empleo e inseguridad alarmante. Sólo buscan atrincherarse en la provincia”, advirtió el diputado nacional y precandidato a la gobernación bonaerense, Diego Santilli. El referente de Horacio Rodríguez Larreta también planteó que “en cualquier escenario Juntos por el Cambio le va a ganar a Kicillof”.

En el mismo sentido se pronunció otro de los competidores por la gobernación con los que cuenta Juntos. El diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, recordó el posicionamiento de Kicillof cuando quién evaluaba un desenganche electoral a principios de 2019 era la por entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. En ese entonces, cuando el actual mandatario era diputado nacional empezaba a recorrer la provincia en plan electoral, en el PRO bonaerense hicieron un intento por desdoblar la elección para evitar el arrastre negativo de la desgastada gestión nacional de Mauricio Macri, que buscaba la reelección. Sin embargo, el proyecto quedó trunco.

Ahora que el tema vuelve a escena, Ritondo compartió una nota periodística donde Kicillof cuestionaba un eventual desenganche de la elección provincial a las nacionales. “¿Te acordás cuando decías que desdoblar las elecciones era ‘innecesario y oportunista?’ No tengas miedo. Compitamos con reglas claras”, desafió el diputado nacional, quien ya está recostado en la candidatura presidencial de Patricia Bullrich tras la decisión de Vidal de no competir por la presidencia. En el mismo sentido se pronunció el diputado provincial y vicepresidente del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados bonaerense, Alex Campbell. “La gestión es tan mala que no importa cuándo ni cómo sean las elecciones, van a perder igual. La manipulación de las reglas electorales no va a impedir una derrota histórica del kirchnerismo en la Provincia y en todo el país”, toreó el legislador.

Asimismo, la oposición presentó en su momento un proyecto para desdoblar la elección. La presentación fue hecha en abril del año pasado por el senador provincial Joaquín De la Torre, uno de los tres postulantes originales a la gobernación con los que cuenta Bullrich. El también ex intendente de San Miguel avala que la elección provincial sea autónoma, pero no en el marco de una especulación electoral que es lo que advierte que prepara el oficialismo. “Nosotros presentamos el proyecto el año pasado que era un año no electoral y para que empiece a correr a partir del 2025, queremos una discusión profunda no sí beneficia a uno u otro a meses de las elecciones”, sostienen en el entorno de De la Torre.

El intendente en uso de licencia de Lanús y también precandidato a gobernador del PRO por el espacio de Bullirch, Néstor Grindetti, respaldó la iniciativa presentada por De la Torre. Esta mañana, en declaraciones a Radio La Red, expresó: “No me gusta cuando cambian las cosas en la mitad del juego. Uno puede discutir, pero que el gobernador diga que quiere discutir cosas de la provincia a semanas de las elecciones, cambiar el reglamento, suena a una especulación electoral”.

Esta semana, Kicillof habló dos veces sobre el tema. Primero, el lunes dijo que todavía estaba en debate y que lo estaba hablando con “todos los sectores” del espacio político que integra. Luego, el jueves volvió sobre el tema. Tras una actividad en Berazategui fue consultado nuevamente y contestó: “Sí, hay posibilidades, eso tiene que ver con que nosotros por ley lo tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero la general se puede hacer desdoblada”.

Asimismo, consciente del factor Milei que también mira la oposición, el mandatario agregó -en declaraciones a Panóptico Sur- que leyó “muchas voces de la oposición, que les convenía si está o no Milei... Ellos están con eso, porque los corren por derecha, yo ya los perdí de vista”.

Lo cierto es que tanto en Juntos como en el Frente de Todos no corren del escenario el impacto, algo incierto, que puede tener el espacio de Milei en la elección, en este caso bonaerense.

“No es serio que quieran cambiar las reglas de juego ahora, pero por otro lado si -Kicillof- desdobla Milei no va a presentar candidato y casi siete de esos 10 votos pueden ir al que gane la interna nuestra en las PASO”, le confió a Infobae un dirigente del PRO bonaerense.

Por su parte, como dio cuenta este medio, en La Libertad Avanza aseguran que pese a lo ocurrido en Córdoba y Santa Fe, en el territorio bonaerense sí van a presentar oferta electoral. Para ello, ya desplegaron un plan de trabajo que coordina el armador bonaerense del espacio, Sebastián Pareja que se lleva a la par con el armador nacional, Carlos Kikuchi, y la hermana del diputado, Karina Milei, que es la jefe de campaña.

Ellos tienen a su cargo a un grupo de “administradores” en cada sección electoral. La tarea de estos administradores consiste en hacer un “barrido del territorio”, ubicar dirigentes, armar una agenda seccional, armar una actividad seccional, verificar la tarea de los coordinadores y, lo que es más complejo, mediar entre los distintos actores para conformar la mesa política más amplia. La Libertad Avanza dice contar 110 mesas políticas trabajando en diferentes municipios y coordinadores en 117 distritos. El objetivo es presentar candidatos en los 135 municipios. Milei dijo que no iba a dar nombres de candidatos hasta bien entrado el cierre de listas. Por ahora, para el caso de la provincia de Buenos Aires, lo sostiene.

