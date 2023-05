“Inflación imaginaria”: la oposición apuntó contra Alberto Fernández tras el dato del INDEC

La inflación de abril fue del 8,4%

El INDEC informó esta tarde que la inflación de abril fue del 8,4% y acumuló un alza de 108,8$ en el último año. Desde la oposición criticaron en duros términos al presidente Alberto Fernández, quien esta mañana insistió en que el aumento de los precios es en parte “autoconstruido” y “psicológico”.

“La inflación “psicológica” de abril fue de 8,4%. Psicológicamente creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos”, ironizó Patricia Bullrich (PRO).

En la misma línea, María Eugenia Vidal (PRO) lamentó que para el Gobierno la inflación mensual del 8,4% y la interanual del 108,8% son “imaginarias”. “Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes alucinan”, arremetió.

Mario Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, anticipó que la inflación en diciembre superará el 150% y dijo que “mientras el Gobierno cae en un tobogán, la inflación ya está en la estratósfera”.

“¡La guerra contra la inflación del tridente Alberto, Cristina y Massa usa pólvora mojada!”, cuestionó en relación al anuncio del Presidente en marzo del año pasado.

Tras la difusión del índice de abril, los principales referentes de Juntos por el Cambio criticaron las declaraciones del Presidente, que aseguró que el aumento de los precios es en parte “autoconstruido” y “psicológico”.

“Presidente, ¿esto es producto de una “inflación psicológica que está en los pequeños comerciantes”, se preguntó Martín Lousteau. Y agregó: “El número de hoy significa más pobreza y el Gobierno sigue sin tener soluciones reales”.

María Eugenia Vidal - Inflación

El diputado liberal José Luis Espert, por su parte, analizó que este fenómeno se agrava porque el Gobierno controla los precios. “Sería más fácil rendirse ante la evidencia científica (Premio Nobel de Economía 1976 a Milton Friedman) y empírica: dejar de emitir de manera creíble para financiar al Estado es la única manera de bajar la inflación”, detalló.

En tanto, Javier Milei aprovechó para defender su plan de dolarización de la economía: ¿Por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”.

Javier Milei - Inflación

Algunas horas antes, a raíz de la entrevista que concedió Alberto Fernández, el líder de La Libertad Avanza apuntó contra los “políticos chorros” e insistió con que " la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y los responsables son ustedes que emiten a lo loco”.

“De la inseguridad es una sensación a la inflación es psicológica. El señor que ayuda en la Rosada cada vez más devaluado”, ironizó Cristian Ritondo, jefe de la bancada de diputados del PRO.

Por su parte, la radical Karina Banfi acusó al Gobierno de nunca haber tenido un plan para frenar la inflación. “El descontrol fiscal y político pulverizó la economía de cada familia”, dijo.

Federico Angelini, presidente del PRO, opinó: “Las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre que tenemos una inflación psicológica y el dato de 8,4% de abril deja en evidencia que estamos ante un gobierno sin respuestas. La falta de resoluciones de fondo agravan los desequilibrios y la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos es dramática, principalmente para los sectores de la economía informal porque dentro de los rubros de mayor aumento se encuentran los alimentos”.

El dato informado hoy superó todas las proyecciones realizadas por las consultoras privadas, y explica la preocupación manifestada por el presidente Alberto Fernández.

En el primer cuatrimestre la inflación llegó al 32%, más de la mitad de los proyectado por el Gobierno para todo el 2023.

La división de mayor aumento en el mes fue Prendas de vestir y Calzado (10,8%), por cambios de temporada. Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%), con los incrementos más altos en Verduras, tubérculos y legumbres; Leche, productos lácteos y huevos; Azúcar, dulces, chocolates, golosinas, etc. y Carnes y derivados. También se destacaron las subas de las divisiones Restaurantes y hoteles (9,9%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (8,6%). El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1%) fue el que más incidió en todas las regiones.

Seguir leyendo: