La reacción de Osvaldo Jaldo al enterarse de la suspensión de las elecciones: “Apagué el teléfono y seguí durmiendo”

Osvaldo Jaldo contó que durmió una siesta luego de enterarse de la suspensión de las elecciones en Tucumán (Gentileza: La Gaceta de Tucumán)

El vicegobernador de Tucumán y candidato a suceder a Juan Manzur, Osvaldo Jaldo, relató cómo se enteró de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones pautadas para el domingo próximo en su provincia y en San Juan, donde los mandatarios provinciales se postulaban para ser reelectos. “Apagué el teléfono, me di vuelta y dormí durmiendo una hora más”, aseguró durante una entrevista con medios locales.

“Hemos trabajado ayer todo el día. Fuimos a la casa a almorzar y descansar una hora la siesta como hombre del interior, hombre de campo y con el celular a la par mía. Evidentemente -cuando se ha producido el hecho- empezó a vibrar el teléfono, no lo atendía porque estaba descansado. Era tanta la insistencia que lo atendí. Salieron las primeras noticias en distintos medios, primero Infobae y después nuestra encargada de prensa que me informó y bueno, lo apagué el teléfono, me di vuelta y dormí durmiendo una hora más. Y después nos hemos puesto de acuerdo para venir a la Legislatura y a tratarlo al tema”, respondió Jaldo al ser consultado sobre su reacción en la tarde de ayer.

En ese sentido, advirtió: “Los que estamos en política tenemos que tomar estas cosas como algo natural porque ya nos pasó en 2015 cuando nos denunciaron, ya pasó en el 2019 y hoy vuelve a pasar en el 2023. La verdad es que no me ha quitado el sueño, no me ha desvelado y he seguido descansando una hora más”.

Juan Manzur, gobernador de Tucumán, y Sergio Uñac, gobernador de San Juan. En ambas provincias, la oposición plantea que no pueden presentarse a competir

En Tucumán, el conflicto gira sobre la candidatura del ex jefe de Gabinete Manzur, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la Gobernación durante dos períodos consecutivos. En San Juan, en tanto, la oposición cuestionó a Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente luego de tres períodos consecutivos.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema declaró “la competencia originaria” del máximo tribunal y ordenó requerir a las dos provincias “el informe circunstanciado” para ser entregado en los próximos cinco días.

La medida tomó por sorpresa a los gobernadores de ambas provincias, que estaban llevando adelante el último tramo de sus respectivas campañas, antes de que comience oficialmente la veda electoral.

En las últimas horas, circuló en las redes sociales un fragmento de video captado por la televisión sanjuanina en el que se puede ver el momento exacto en el que Uñac se entera del fallo de la Corte que suspendió los comicios en su distrito.

El gobernador se enteró durante un acto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en su provincia

En la grabación se puede observar al mandatario, que está en el centro de un escenario, en medio de un multitudinario acto, y a un colaborador que le acerca un teléfono celular. El dirigente se toma unos segundos para leer el texto en la pantalla, que le borra la sonrisa del rostro. Sin embargo, al instante levanta la mirada y continúa saludando a la gente.

De acuerdo con los medios locales, el candidato estaba encabezando un encuentro con mujeres del Partido Justicialista, cuando se enteró de la decisión del máximo tribunal. No obstante, el evento siguió y dio su discurso como estaba previsto, sin hablar de la suspensión de las elecciones.

