Elecciones 2023: Daniel Scioli anunció que su compañero de fórmula será “alguien del interior” y pidió dejar de emitir

Moneda al aire para definir un candidato: la historia detrás del inédito sorteo que hizo Juntos por el Cambio para cerrar una lista en Córdoba Ocurrió el sábado pasado en un hotel de la capital provincial. Lucas Bettiol (PRO) se impuso sobre Federico García (Frente Cívico) y será el representante de la coalición para disputar la intendencia de Malagueño

Tras ganar el sorteo de la moneda, Lucas Bettiol será el candidato a intendente de Malagueño (Córdoba) por Juntos por el Cambio. (Facebook)

Corría la noche del pasado sábado y el tiempo apremiaba. A tan sólo dos horas del cierre de listas, Juntos por el Cambio no había presentado su candidato a intendente en la ciudad de Malagueño, Córdoba. El concejal local y representante del PRO, Lucas Bettiol, y Federico García, por el Frente Cívico, eran los apuntados para representar a la coalición opositora. Sin embargo, las partes no llegaron al tan esperado consenso y la situación se resolvió de una manera tan particular como desprolija: se lanzó una moneda al aire que, finalmente, favoreció al hombre alineado con Patricia Bullrich.