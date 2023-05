Patricia Bullrich dio detalles de su plan de Gobierno: fin del cepo, reforma laboral, dólar único y una dura respuesta a Cristina Kirchner

Patricia Bullrich en AmCham Summit 2023 (Maximiliano Luna)

De cara a las elecciones pautadas para este año y en su rol de precandidata a Presidenta de la Nación, Patricia Bullrich manifestó detalles de su plan de Gobierno. Lo hizo en el marco de su presentación en AmCham Summit 2023, evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Allí, la referente de Juntos por el Cambio se refirió al fin del cepo, la reforma laboral, el dólar único y también brindó una dura respuesta a la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

Su candidatura a Presidenta: “Lo tenía definido, estaba buscando tener programas, la convicción, saber qué necesita el país y llenarme de fuerza para poder llevar adelante la que tal vez sea una de las tareas más difíciles que me toque en la vida”.

-“En un momento de normalidad total y absoluta del país, con una matriz democrática razonable y sin grandes problemas, yo podría ser una opción. Pero en un país con los problemas profundos que tenemos, el carácter y la determinación son una necesidad así que siento que sí, que voy a tener esa posibilidad. Es un momento exacto para una personalidad como la mía”.

Su compañero de fórmula: “Tiene que ser una persona que se perfile en la misma dirección que los cambios que queremos hacer. No una persona que sea elegida porque es conocida sino porque tiene convicción y nitidez en sus ideas. Lo que importa es que en el trabajo duro y difícil que vamos a tener que hacer sea una persona que vaya con toda la convicción, que no tenga miedo, que no sea tibio, que tenga la capacidad de manejar el Senado para sacar las leyes que el país va a necesitar y para derogar todas las leyes que va a haber que derogar porque son contrarias a la producción y al trabajo en el país”.

Bullrich, referente de Juntos por el Cambio (Maximiliano Luna)

Su equipo y la estructura de Gobierno: “Son entre 300 y 400 personas que tienen en claro lo que hay que hacer. Van a pasar por el filtro de Hacienda, porque nadie va a poder gastar más de lo que va a tener su área. ¿La cantidad de Ministerios que vamos a tener? El número va a estar entre 8 y 10, más que eso… Voy a achicar y achatar la estructura porque hoy hay muchos cargos que no tienen responsabilidad”

Leyes laborales: “Va a ser diferente para toda la gene que esta fuera del sistema; son 6 millones que están en blanco o en gris y ahí hay que trabajar sobre la indemnización, volviendo un número razonable porque hoy la indemnización no es razonable. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos porque es una espada de Damocles sobre las empresas; son convenios del año 1975, todo un sistema fuera de lo que es hoy la forma de trabajo”.

-“Además hay que hacer una ley especial para los que están afuera del sistema, que son 8 millones de personas, y luego hay tres millones que tienen plan social, que lo vamos a reconvertir en un seguro de desempleo muy simple y económico que les permitirá pasar de tener cero seguridad social a tener un sistema simplificado”.

Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

Cepo, valor del dólar y tarifas: “Hay que terminar con el cepo, ningún empresario va a poner plata si no le dejan sacar dinero. Vamos a un solo tipo de cambio, al uso del dólar como moneda de transacción”.

-“La cotización del dólar unificado será una media entre la cotización oficial, que es una mentira, y el dólar blue; a la media, va a quedar ahí. Para eso tiene que estar fortalecido el BCRA. Los precios hoy están mucho más en el blue o en el ccl que en el de 200 pesos”.

-“Para todo eso necesitas equilibrio fiscal, tarifas razonables, no las de ahora que es déficit y drenaje de dólares brutal”.

Reclamos piqueteros: Nosotros vamos a plantear una sociedad de orden económico, en las calles, contra las usurpaciones, en la educación... No vamos a permitir el desorden y la toma de calles, tierras, nada que esté fuera de la ley

La competencia con Rodríguez Larreta: “Nosotros estamos participando de una Primaria que tiene un contrato previo, por el cual el que gana tiene que ser muy generoso y el que pierde tiene que poner toda su fuerza para que el espacio gane. Yo juego en esa cancha, en la de la transparencia. Para eso estamos yendo en una misma coalición, que tiene que tener reglas claras y eso se tiene que expresar el día inmediato después de las elecciones”.

Bullrich, precandidata a la Presidencia (Maximiliano Luna)

-“El día después (de las PASO) se tiene que precisar todo como se hace en Chile: un desayuno, reunión de ambos equipos, conformación de un solo comité de campaña, una serie de medidas con señales concretas de unidad. No vamos a hacer el papelón de River - Boca (la pelea del final), vamos a ser serios y responsables”.

Su candidato en Provincia de Buenos Aires: “Los tres candidatos que tengo son intendentes conocen la provincia: Javier Iguacel, Joaquín De la Torre y Néstor Grindetti, a ellos se está sumando Cristian Ritondo, pero con esos tres tenemos un acuerdo hecho, vamos a elegir uno de los tres y los otros van a aceptar el veredicto. Con Rotondo todavía no hablamos, no voy a tomar ninguna decisión sin hablar antes con estos tres”.

Una respuesta a la denuncia CFK: “Como estamos en Amcham voy a contesta con una palabra: Bullshit”.

