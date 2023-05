Juan Grabois: “Me voy a poner de acuerdo con Wado de Pedro”

Juan Grabois. (Alejandro Beltrame)

Un día después de que Eduardo “Wado” de Pedro se mostrara a favor de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el oficialismo para definir el candidato a la presidencia, Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Patria Grande, pronosticó hoy que llegará a un acuerdo con el ministro del Interior de la Nación que satisfaga las pretensiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de cara a la interna que se celebrará en agosto.

“Yo con Wado me voy a poner de acuerdo, todavía no se lanzó. Y Wado efectivamente depende de una estructuración más vertical del marco táctico, de la que yo no dependo. Yo no dependo de ninguna estructura por fuera de nuestros compañeros”, sostuvo Grabois esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.

En esa misma línea, Grabois enfatizó: “Vamos a llegar a un mayor nivel de acuerdo con Cristina. No con los que rodean a Cristina. No me quiero meter en la teoría del cerco. Pero hay un grupete que está obsesionado con (Sergio) Massa. No se lo creen ni ellos. Me molesta mucho. Ahora son todos los genios de la política”.

Al ser consultado por el apoyo que la Vicepresidenta le brindaría al actual Ministro de Economía de la Nación, el dirigente social apeló a la ironía para descartar esa versión. “Cristina apoya a Massa ministro. Que apoya a Massa presidente es un mito. Mitología: Cristina apoya a Juan Grabois. Y si no que lo desmienta. Yo sé que Cristina me va a votar a mi. No lo va a decir, pero me va a votar a mi. Yo la conozco. Después puede hacer otras cosas porque la real política es así, somos distintas generaciones… Cuando uno se pone más grande tiene más miedo a las catástrofes que deseos de transformar…”, argumentó.

Hoy en día, la interna del Frente de Todos se encuentra en discusión sobre la designación, o no, de un candidato único de consenso para que represente al oficialismo en las próximas elecciones. Pero ayer, “Wado” de Pedro se mostró contundente y avaló una interna dentro de la fuerza. “Veo en las PASO una buena forma de resolver la discusión interna. Me parece que hay un modelo que podemos armar y ofrecer. Es un modelo con un nivel de gestión y de toma de decisiones a favor de los que menos tienen”, aseguró el funcionario nacional.

En ese sentido, agregó: “Es un modelo donde los dirigentes arriesgan, que sabemos que también tiene sus costos. Pero sabemos que funciona, porque es una Argentina que tiene los recursos para iniciar un proceso de desarrollo. Me parece que hoy esa es la discusión dentro del Frente”.

Eduardo "Wado" de Pedro. (Gustavo Gavotti)

Mientras el Frente de Todos sigue sin resolver su interna, Grabois anunció en las últimas horas que encabezará un acto en el estadio de Ferrocarril Oeste para reafirmar su candidatura presidencial. “¡Agenden! 19 de mayo a las 18hs en Ferro”, publicó el dirigente social en sus redes sociales, junto la imagen del flyer del evento. En efecto, en viernes 19 de este mes, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se presentará en el Estadio Héctor Etchart de Ferro, en Avellaneda 1240 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Argentina Humana, Juan 23″.

Grabois manifestó en reiteradas oportunidades que si Cristina Kirchner o “Wado” De Pedro no compiten por la presidencia de la Nación, él lo hará y hasta el momento, sin definiciones de la vicepresidenta y del ministro del Interior, el dirigente social mantiene su candidatura.

El estadio de Ferrocarril Oeste albergará el acto de Juan Grabois.

Días atrás, al ser consultado por el escenario político de la coalición oficialista, señaló que “hasta nuevo aviso, Cristina no es candidata; por lo tanto no hay síntesis posible”. “No hay forma de mantener la unidad si no hay una PASO civilizada y en base a propuestas”, planteó y llamó a “construir un programa” de gobierno.

