Moneda al aire para definir un candidato: la historia detrás del inédito sorteo que hizo Juntos por el Cambio para cerrar una lista en Córdoba

Tras ganar el sorteo de la moneda, Lucas Bettiol será el candidato a intendente de Malagueño (Córdoba) por Juntos por el Cambio. (Facebook)

Corría la noche del pasado sábado y el tiempo apremiaba. A tan sólo dos horas del cierre de listas, Juntos por el Cambio no había presentado su candidato a intendente en la ciudad de Malagueño, Córdoba. El concejal local y representante del PRO, Lucas Bettiol, y Federico García, por el Frente Cívico, eran los apuntados para representar a la coalición opositora. Sin embargo, las partes no llegaron al tan esperado consenso y la situación se resolvió de una manera tan particular como desprolija: se lanzó una moneda al aire que, finalmente, favoreció al hombre alineado con Patricia Bullrich.

Los integrantes de la alianza se reunieron en el hotel Orfeo Suites de la ciudad de Córdoba para definir las listas y luego presentarlas ante la Justicia Electoral. Pero como desde el Frente Cívico no creyeron en la encuesta presentada desde por el PRO, el azar se ocupó de poner las cosas en su lugar y Bettiol tratará de imponerse sobre el oficialismo.

“Eran las 22 y hasta las 23.59 teníamos tiempo para presentar la lista a la Junta Electoral de Malagueño. Ya el tiempo era escaso y no se había logrado una lista de consenso con las personas del Frente Cívico. Ante esta situación, y frente al riesgo de que no llegáramos con los tiempos, propuse que se defina por medio del azar para ver cuál lista quedaba. Porque tampoco teníamos tiempo de armar una lista nueva. Propuse eso y que quién no sea el afortunado acompañara. La otra parte estuvo de acuerdo con este mecanismo para dirimir la cuestión”, recordó Bettiol, quien se quedó con la candidatura, en diálogo con radio Pulxo.

Lucas Bettiol junto al ex presidente Mauricio Macri. (Facebook)

Un dato a destacar es que la definición no fue presenciada por ninguno de los dos aspirantes. “Sé que estaban los apoderados provinciales y entraron dos veedores: una fue la presidente departamental del radicalismo, (Abra) “Chochi” Molina, y el presidente departamental del ARI, Mariano Vera, del departamento de Santa María. Se tiró la moneda, no nos daban los tiempos ya y alguien del Frente Cívico dijo que si era cara era yo. Salió cara y con eso salimos corriendo a presentar la lista”, explicó Bettiol.

Al ser consultado por la extraña forma que ofreció él mismo para resolver la candidatura, Bettiol admitió que no fue lo más prolijo y reconoció su cuota de responsabilidad. “Intentamos lograr una lista de consenso, lo logramos con el radicalismo y el ARI. Pero no fue posible con el Frente Cívico, porque no quisieron creer en nuestra encuesta, que es el reflejo de lo que se dice en Malagueño”, justificó su propuesta.

“No quedaba otra. Los tiempos eran escasos y yo creí que para destrabarlo había que hacer algo. Y pensé que el azar iba a ser una (alternativa)”, sostuvo.

Del otro lado de la vereda, García expresó su disconformidad con la definición elegida para cerrar la lista y dijo que fue “un acto bochornoso”.

“Ni yo pude ver la moneda que tiraron al aire. Lamentablemente perdí una candidatura. Toda la vida luché para que llegara este momento”, dijo en declaraciones para Cadena 3.

Federico García, el ex futbolista que iba aspiraba a ser candidato a intendente de Malagueño por el Frente Cívico. (Facebook)

García, quien fuera candidato a intendente de Malagueño en 2019 por Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), lamentó que Bettiol, su rival de turno, no aceptó la idea de realizar “una encuesta en común” para llegar a un acuerdo. “El otro candidato no la quiso hacer”, concluyó con evidente disconformidad.

Consumado el sorteo, García se bajó de la lista y ahora irá como candidato a concejal por el vecinalismo, según precisaron desde la citada señal radial.

