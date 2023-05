“Alberto fue peor que Cristina” y otras frases filosas de Jaime Bayly sobre Milei, Larreta, Macri y Bullrich

Jaime Bayly habló de Cristina, Alberto, Larreta, Bullrich y Milei

El popular periodista y escritor peruano Jaime Bayly analizó la coyuntura política argentina con su lengua filosa y muchas veces cargada de ironía. En una entrevista concedida al periodista Jonatan Viale en el canal La Nación+, el intelectual aseguró, por ejemplo, que Alberto Fernández fue “peor” que Cristina Kirchner en la gestión, contradiciendo sus propias esperanzas sobre las expectativas que había generado el jefe de Estado en 2019, luego de ganar las elecciones nacionales.

Además, reconoció que le gusta Javier Milei y marcó diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos principales postulantes de Juntos por el Cambio.

En esta nota, 13 frases de Jaime Bayly sobre la política argentina, las elecciones y los candidatos a la Presidencia.

- “Yo pensé que Alberto no iba a ser peor que Cristina, pero lo logró. ¡Qué proeza!”

- “Al menos Cristina sabe a dónde va, este otro está desorientado, está perdido. Es un buen hombre, es un buen tipo, amoroso con su familia, pero es un tonto: le queda grandísima la Presidencia. Es un jugador de club pequeño. No da pie con bola. Está jugando una liga que no es la suya y Cristina lo puso a jugar el Mundial”.

- “En el poder, Alberto demostró incompetencia. Es un charlatán. Es el violinista del Titanic. Él cree que es un músico virtuoso y no advierte el desastre”.

- “La Argentina es un país genial, pero autodestructivo. El argentino tiene esta imaginación fértil, prodigiosa, un sentido de la libertad que no se ve en otras partes… El argentino no es sumiso, es sumamente libre para expresarse, para dar sus opiniones, para enfrentar al mundo. El argentino no nació para ser oprimido por los militares o por estos, que son peores que los militares”.

- “Al pobre lo convierten en un súbdito. La Argentina no es una monarquía, pero los peronistas son monarcas sin corona visible. Los pobres son súbditos, esclavos. Les arrojan dinero para mantenerlos en la pobreza”.

- “Soy muy optimista. Lo mejor está por venir. La Argentina va a salir adelante. Creo que Milei va a pasar a la segunda vuelta y es lo que deseo. Hay cosas de él que no me gustan, pero sería bueno para este país que la segunda vuelta fuera entre Larreta, Bullrich o Manes… y Milei. Y por fuera el kirchnerismo. Sería un acto de justicia. Están chiflados. Son unos golpistas destituyentes”.

- “Los pobres que antes quizás caían en el embuste peronista, muchos de ellos lo van a votar a Milei. Porque uno pensaría que el bolsón de votos de Milei es la juventud educada, pero yo creo que muchos pobres lo van a votar”.

- “La prensa en Argentina es un contrapoder fundamental. Impide que los peronistas hagan fraude. Si los dejasen, lo harían. Ya hemos visto las barbaridades que dicen. No creen en la democracia. Scioli y Cristina no pudieron hacerle fraude a Macri. Y ahora Massa, que va a ser el candidato de Cristina, tampoco va a poder hacer fraude. Esta es una ventaja comparativa, ética, con respecto a Venezuela que es importantísima”.

- “Hay que ver si algún psiquiatra se anima a recordárselo. A Macri hay que decirle que él fracasó. Escribió un libro que dice “Primer tiempo”. Si pierdes 3 a 0, no puedes decir “jugamos bien””.

- “A Rodríguez Larreta no lo conozco. Tengo amigos que me hablan bien de él. Veo en él un espíritu conciliador, que me da un poquito de miedo. Esto de tratar de complacer y contentar a todos, “vamos a gobernar por consenso”... ¡El país se está incendiando! ¡Hay que apagar el incendio! Macri no pudo, se quemó él”

- “A Patricia Bullrich sí la conozco, la he entrevistado, tengo una moderada buena impresión de ella. No me deslumbró, pero al menos me pareció una mujer que tiene energía, cierto liderazgo, la decisión de confrontar”.

- “Si tuviera que administrar el edificio de mi casa, pondría a Patricia de día y a Milei de noche”.

- “Si de verdad Milei tiene repugnancia al sexo, no sabe lo que se está perdiendo. El sexo tántrico de Javier son sus discursos. A menudo ocurre que para los políticos la retórica es una forma de onanismo, de masturbación”.

