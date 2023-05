Con tono electoral, Juan Grabois encabezará un acto en Ferro

Juan Grabois

Mientras el Frente de Todos sigue sin resolver su interna, el dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, mantiene su candidatura a presidente, la cual reafirmará en un acto que está preparando en el club Ferro Carril Oeste.

“¡Agenden! 19 de mayo a las 18hs en Ferro”, publicó Grabois en sus redes sociales junto la imagen del flyer del evento. En efecto, en viernes 19 de este mes, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se presentará en el Estado Etchart de Ferro, en Avellaneda 1240 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Argentina Humana, Juan 23″.

Grabois ha manifestado en reiteradas oportunidades que si Cristina Kirchner o Eduardo “Wado” De Pedro no compiten por la presidencia de la Nación, él lo hará y hasta el momento, sin definiciones de la vicepresidenta y del ministro del Interior, el dirigente social mantiene su candidatura.

Días atrás, al ser consultado por el escenario político de la coalición oficialista, señaló que “hasta nuevo aviso, Cristina no es candidata; por lo tanto no hay síntesis posible”. “No hay forma de mantener la unidad si no hay una PASO civilizada y en base a propuestas”, planteó y llamó a “construir un programa” de gobierno.

El dirigente social insiste con que el oficialismo debe resolver sus diferencias en las elecciones Primarias. “Nosotros creemos que hay que cancelar el acuerdo con el FMI, nacionalizar el litio, remover a los cuatro jueces de la Corte Suprema, recuperar la soberanía en términos económicos y productivos sobre los hidrocarburos; y una reforma impositiva para gravar fuertemente a las grande fortunas”, propuso.

En una entrevista que brindó al canal C5N hizo referencia al comentario de CFK cuando dijo en el último acto que encabezó que el bastón de mariscal los militantes no lo deben usar “para dárselo por la cabeza a otro compañero”. “Todos somos bravos con las cosas que decimos, por ahí tenemos que bajar un cambio”, reconoció Grabois pero aclaró: “En la medida que se pueda discutir el programa. “Yo pensaba ‘Cristina, no te prometo nada pero lo voy a pensar’”, agregó sobre el planteo de la vicepresidenta.

“Lo que corresponde es ir a una PASO con un programa mínimo común y con las diferencias; y el que pierde acompaña un programa. Perder las PASO y acompañar un programa es una cosa. Que haya una suerte de monopolio en el Frente de Todos de una persona que no es representativa del conjunto no es algo que nosotros podamos aceptar”, explicó sobre su postura de cara a los comicios.

Grabois reveló que comenzaron charlas entre “algunos precandidatos y sus equipos técnicos” para “hacer una convocatoria hacia dentro del Frente de Todos para que cada uno traiga sus 10 puntos principales y discutir en qué nos ponemos de acuerdo”. “No hay que pedirle a Cristina cosas que podemos hacer nosotros. Si le explicamos a nuestro pueblo cómo vamos a resolver los problemas va a ser un proceso político menos conflictivo, porque todo este tema de las agresiones se produce cuando no hay ámbito para discutir proyectos. Tenemos que volver a enamorar a la militancia después de una frustración muy grande como esta”, manifestó.

Días atrás, en diálogo con Infobae, Grabois hizo referencia a sus diferencias con Sergio Massa. “Una cosa es un aliado y otra, un compañero. Massa es un aliado. No tengo problema en aliarme con Massa contra un bolsonarista. El tema es que yo no soy eso, nuestra militancia no quiere lo que quiere Massa. Entonces podemos tener una base de coincidencia pero las diferencias son muchas. Lo mínimo es que las hegemonías las diriman las elecciones. Por eso queremos PASO. Queremos que Massa esté en el Frente de Todos pero que no tenga la hegemonía. Además creemos que no tiene los votos. Creo que yo le gano”, remarcó.

