Axel Kicillof relativizó una eventual reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “No sé si esa es la que hace falta”

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le bajó la expectativa a una eventual reunión entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para ordenar la estrategia electoral del Frente de Todos, tal como propone el sector alineado políticamente con el Jefe de Estado.

“No sé si esa es la reunión que hace falta”, contestó Kicillof ante la consulta de Infobae sobre si los Fernández tenían que juntarse a definir cómo encarar la estrategia electoral del Frente de Todos de cara al cierre de listas del próximo 24 de junio. “El presidente públicamente decidió no ser candidato, eso permite ordenar”, dijo el mandatario provincial, quien planteó, además, que en la provincia de Buenos Aires “estamos en una situación donde creo que está totalmente ordenado: no paramos de recibir apoyos para la reelección”, planteó.

La opinión de Kicillof, referente cristinista, dudando de la importancia que puede tener un eventual encuentro entre el presidente y la vice, en el marco de la estrategia electoral del oficialismo, cobra fuerza entendiendo que es desde el sector de Alberto Fernández donde se promueve una cumbre entre el mandatario y la titular del Senado.

“Falta todavía una reunión entre el Presidente y la Vicepresidenta, que fueron quienes nos llevaron al triunfo de 2019, para poder establecer las reglas de juego. Cristina no se ha expresado de cuál va a ser la estrategia para ganar las elecciones el 13 de agosto”, había dicho la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, días atrás en declaraciones CNN Radio.

Axel Kicillof y Alberto Fernández, en el último acto que compartieron en público

Tolosa Paz, además, es una carta que puede jugar el presidente para disputarle una interna a Kicillof por la provincia de Buenos Aires, algo que al mandatario bonaerense no lo desvela. “Hemos dicho que si alguien quiere presentarse a una PASO lo puede hacer”, ratificó Kicillof.

En declaraciones a la prensa -tras un acto en el que se anunció un aumento del 30% a jubilaciones y pensiones mínimas del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, además de lanzar el programa Más IPS- el mandatario provincial dijo que su candidatura bonaerense está sujeta “a terminar de delinear una estrategia”.

“Estoy trabajando para que sea reelecto el proyecto que hoy yo encabezo. Después veremos si eso tiene alguna modificación, pero diría que va a ser en el marco de una estrategia, no de una confrontación o un desacuerdo. No veo ninguna dificultad. En términos prácticos estamos trabajando para que el proyecto continúe y hoy lo encabezo yo”, expresó desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense.

El gobernador también planteó que no puede decir que está en campaña “porque está prohibido” por ley, aunque reconoció que “sí estoy trabajando para que se conozca lo que estamos haciendo o pensamos hacer”. Este lunes -además del anuncio sobre el IPS- también anunció -junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak- el programa “Más Salud, Más Cuidados”, una iniciativa que busca generar incentivos para profesionales en formación que elijan especializarse en áreas estratégicas, con el objetivo de aumentar la cantidad de médicos residentes en hospitales públicos.

El Frente de Todos aún no resolvió cuál será la estrategia electoral a afrontar. El presidente Alberto Fernández se corrió de una eventual candidatura hacia la reelección y planteó un escenario de PASO que en el kirchnerismo no cae cómodo. En el sector referenciado en la Vicepresidenta esperan una definición certera de si será o no candidata, pese a lo que ella misma expuso durante su charla en el Teatro Argentino de La Plata cuando marcó que ya había “dado todo”.

Kicillof forma parte del sector peronista cuyo Plan A y B es Cristina Kirchner para las próximas elecciones, sea como candidata -en el mejor de los escenarios- o como armadora y dueña de la lapicera del peronismo. Por lo pronto, en su “Clase Magistral” brindada en el Teatro Argentino de La Plata, la Vicepresidenta dejó en claro qué desafíos de gestión tiene que encarar el próximo gobierno en caso de que sea del Frente de Todos.

En otro orden, el gobernador bonaerense también habló sobre la ampliación del testimonio de Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias del diputado Gerardo Milman, quien reapareció en la causa que investiga el atentado a Cristina Kirchner para confirmar que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado.

Ese asesoramiento incluyó la eliminación del contenido de su teléfono celular. Tal acción, según dijo, se dio en una oficina de la precandidata presidencial de Juntos, Patricia Bullrich. “Supóngase que hubieran querido matar a Macri y resulta que alguien de nuestro espacio lo avisó antes y después mandó a borrar todos los celulares en una oficina mía, ¿qué dirían de mí? Y lo voy a decir con mucha conciencia: tiene una gravedad inmensa. Lo que deberían hacer si tienen posibilidades es aclararlo de inmediato. Si esto no ocurrió en las oficinas de Patricia Bullrich debería aclararlo de inmediato”, pidió.

