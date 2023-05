Alfredo Cornejo pidió “aislar a Cristina Kirchner y todo lo que representa” para poder “avanzar con reformas estructurales”

"Si en Argentina, Cristina y todo lo que representa, no está aislado, es imposible las reformas estructurales que son de sentido común", sostuvo hoy Alfredo Cornejo ante la cumbre de AmCham

En un fuerte comentario de confrontación con el oficialismo, el candidato a gobernador por Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió “aislar” a la vicepresidenta Cristina Kirchner y “todo lo que representa” porque son un impedimento para avanzar con reformas estructurales en el país.

Durante la AmCham Summit 2023, un evento convocado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina al que asisten referentes del sector privado y público, el senador nacional de Juntos por el Cambio consideró que no hay clima para impulsar medidas de reducción impositiva por la presencia de “focos de populismo en el sistema político”.

“Si estos focos no están aislados, no hay capacidad de consensos. Si en Argentina, Cristina y todo lo que representa, no está aislado, es imposible las reformas estructurales que son de sentido común”, insistió el dirigente de la UCR y presidente del interbloque de JxC en el Senado ante el panel “40 años de Democracia Argentina”, del que participaron también los legisladores opositores Graciela Camaño, Silvia Lospennato y Emilio Monzó.

En su intervención, y sin mencionarlo , Cornejo apuntó también contra el diputado libertario Javier Milei ya que tampoco hay chances de un acuerdo posible “con alguien que niega el valor y la necesidad de la moneda” nacional, en alusión a la propuesta del precandidato presidencial de dolarización de la economía.

“Hay democracias exitosas en materia económica que tienen grandes acuerdos de largo plazo. Lamentablemente también para nosotros, los democráticas, hay autoritarismos exitosos”, agregó.

En lo concreto, Cornejo compartió la necesidad de que haya consensos y avanzar en medidas como “hacer funcionar la ley de coparticipación”, pero sugirió en “animarnos a revisar impuestos internos” como la eliminación de los ingresos brutos. “Que los impuestos internos lo cobren las provincias y los externos los cobre la Nación sentaría las bases para que las provincias promuevan en serio al sector privado”, dijo.

Y remató: “¿Hay clima para una reforma de esta envergadura? Yo creo que no. Los populismos están deteriorando las democracias en los lugares donde hay democracias. Hay que aislar los focos de populismo del sistema político”.

Alfredo Cornejo habla ante el panel “40 años de Democracia Argentina”, del que participaron también los legisladores opositores Graciela Camaño, Silvia Lospennato y Emilio Monzó

Poco antes, Cornejo cuestionó que se simplifique que el país está peor después de 40 años de democracia, ya que adjudicarle esa “responsabilidad al sistema democrático es injusto y no sería cierto”. “Hay responsabilidad de la dirigencia, la política y social, y dentro de la dirigencia que han tenido más poder y no lo han usado adecuadamente”, remarcó. Y lamentó que el Congreso, que “tiene un papel sustantivo en el papel republicano”, tiene un rol menor en el diseño institucional argentino que es “absolutamente presidencialista”.

“El poder político representado en el Poder Ejecutivo no ha generado una agenda positiva de los temas reales, por ejemplo, la moneda. No hemos tenido en las últimas dos décadas una deliberación sobre la preservación de nuestra moneda. Muchas de las leyes han debilitado la moneda con argumentos populistas y facilistas”, completó Cornejo.

Este año, el lema de la AmCham Summit 2023 es “Protagonistas de la próxima Argentina” y se realiza en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

“El propone un espacio en donde líderes empresarios, políticos y destacados representantes de la sociedad civil, se reúnen para abordar y debatir los principales desafíos y oportunidades”, destacaron los organizadores.

La jornada será liderada por el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y contará con la participación de compañías referentes de las distintas industrias como AES, Amazon Web Services, Aveva, Bayer, Boston Scientific, Bristol Myers Squibb, Brons & Salas, Cargill, Citibank, Cresud, Dow, DuPont, Excelerate Energy, Genneia, Globant, Google, Grupo Hospital Privado Universitario de Córdoba, Henry, IFF, Integration Consulting, KPMG, Livent, ManpowerGroup, Meta, Microsoft, Motorola Solutions, Natura, Newmont, Pepsico, Schneider Electric, OCP TECH Orazul Energy, PAE, Pfizer, Pomelo, Quilmes, SC Johnson, Takeda, Tenaris, Total Austral, United Airlines, Visa, 47 Street, entre otras.

