Una pelea abierta entre los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza para la gobernación de La Rioja

Rodriguez Larreta estuvo el jueves junto a Felipe Alvarez y dijo que "votar a Menem es votar a Quintela".

(Enviado especial a La Rioja) A pocas horas del comienzo de las elecciones en La Rioja, con una temperatura primaveral que llegó a los 24 grados y un cielo totalmente despejado, pocos se atreven a formular un pronóstico certero. De uno y de otro lado se contraponen las palabras y se lanzan acusaciones mutuas. Pero Felipe Alvarez, de Juntos por el Cambio, y Martín Menem, de La Libertad Avanza, surgen como los que pelearán palmo a palmo por el segundo lugar en estos comicios desdoblados de los nacionales.

Porque de acuerdo a las elecciones legislativas de 2021 en las que el Frente de Todos ganó las dos bancas a diputados nacionales y del dominio que viene ejerciendo el peronismo en la provincia desde el retorno de la democracia en 1983 el triunfo de Ricardo Quintela parece asegurado. Aunque desde la oposición todavía persiste la ilusión de arrebatarle los destinos de la gobernación, el representante oficialista sigue siendo favorito en la mayoría de los sondeos previos.

El crecimiento en alguna de las últimas encuestas del sobrino del fallecido ex presidente Carlos Saúl Menem y la visita reciente de los referentes nacionales de las coaliciones opositoras caldearon el ambiente tranquilo que se vivió en toda la campaña. Desde el sector que responde a Alvarez sostienen que el fortalecimiento de la candidatura de Menem, a quien apoya Javier Milei, fue alimentado por el propio Quintela para acentuar la fragmentación. La dura respuesta del diputado provincial no se hizo esperar. “Ignorando la realidad, dice que votar a @MenemMartin es votar a Quintela”, publicó en su cuenta de Twitter, para recordarle a Horacio Rodríguez Larreta el discurso que hizo cuando el jueves participó de un acto junto a Alvarez.

Javier Milei fue rodeado por cientos de personas cuando visitó la capital riojana y la ciudad de Chilecito, para respaldar a Martín Menem en la lucha por la gobernación.

La tropa del líder libertario intentó minar las posibilidades de Alvarez rememorando que hasta 2015 fue integrante de La Cámpora, ocupando distintos cargos a nivel provincial. Milei recordó la semana pasada en su corto paso por la Capital de La Rioja y por Chilecito, los dos departamentos con mayor caudal de electores a nivel provincial, su penetración en los sectores jóvenes. En la folletería que se repartió en campaña se llamó a votar “no a los mismos de siempre” y el eslogan elegido fue “Ahora sí tenés a quien votar”.

La gran duda es hasta dónde ese crecimiento entre los que no vivieron ni los gobiernos de Carlos Menem ni la crisis del 2001, podrá apuntalarlos. El crecimiento de Menem se dio principalmente en los últimos meses. Sobre todo en el sector más joven de la población se vio una adhesión importante que lo depositó cerca de los números de Alvarez que había picado en punta para ser el adversario principal del actual mandatario provincial. Milei remarcó en su conferencia de prensa en tierras riojanas que su espacio está “causando estragos en el segmento etario más joven”, ya que allí tiene una “intención de voto del 60%”, lo que, a su entender, perjudica principalmente al Frente de Todos.

Desde el lado de Alvarez apuntan contra esa visita relámpago de Milei porque dicen que fue “testimonial” y siguen confiando en sus posibilidades de quedar segundos. Incluso un sondeo de la última semana dio a su postulante a escasos 6 puntos del gobernador actual en intención de voto. Consideran que el apoyo de Rodríguez Larreta les sirvió como espaldarazo. Allí, en la encuesta de Zuban Córdoba y asociados, Quintela tiene un 36,8% de apoyo, Alvarez el 30,6% y lejos surge Menem con un 14,8%. El 10,7% de indecisos y el 4% de probable voto en blanco se lo adjudican, posiblemente, al sector libertario “más decepcionado de la política en general”, en ese espacio opositor.

“Quien vota a Menem, vota a Quintela”, aseguró Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, en el marco de su visita. Además, dijo que la provincia “necesita un cambio”. Y expresó con preocupación: “Aún con trabajo, los riojanos no tienen para comer. No pueden seguir así. Es una provincia detenida en el tiempo que no genera trabajo, en donde los salarios públicos son de hambre”. También hizo hincapié en la conflictiva situación que se vivió en los últimos meses con docentes y profesionales de la salud.

“Lo más importante es que se logró la unidad entre el PRO y la UCR para pelearle al oficialismo que está haciendo muy mal las cosas”, remarcan sus principales referentes provinciales. El radicalismo colocó a Guillermo Galván, como aspirante a la vicegobernación. Además, Inés Brizuela y Doria, radical, buscará retener la intendencia capitalina.

Habrá que ver también cuál será el arrastre de los armados partidarios en los 18 departamentos de la provincia. En dos de ellos, uno es Chilecito (el segundo en importancia en la provincia), Menem no presenta candidato a intendente, pero si lo hace en las otras categorías en juego: convencionales constituyentes, diputados provinciales y concejales.

La pelea entre Alvarez y Menem está abierta. A las 20 del domingo, cuando se empiecen a difundir los primeros resultados se dilucidará si el candidato que impulsa Milei puede darle después un impulso en lo nacional aunque el padrón electoral solamente es de 0,86 del total de la Argentina o si le representará otro ensayo fallido como el que ya se dio en las elecciones provinciales de Río Negro y Neuquén.

