Un sector del PRO y la UCR cerró fórmulas con el PJ de Córdoba: cómo impacta en la interna de Juntos por el Cambio

Hacemos por Córdoba anunció las fórmulas con referentes del PRO y la UCR

Javier Pretto, quien era presidente del PRO de Córdoba, acordó con el peronismo local y desató una fuerte interna en Juntos por el Cambio, con pases de factura entre los dirigentes nacionales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En paralelo, una referente radical -distanciada hace tiempo de las autoridades del partido- integrará la fórmula provincial junto a Martín Llaryora. Según pudo saber Infobae, en las últimas horas trabajaban por terminar de definir el correligionario que acompañará a Luis Juez, que se disputa entre dos nombres.

Este viernes por la noche, cuando comenzó a circular el rumor del salto de Pretto con el schiaretismo, los pases de facturas entre Bullrich y Rodríguez Larreta se recrudecieron. Los armadores de la ex ministra de Seguridad aseguran que Pretto “es un hombre de Horacio” que repite el mismo modus operandi de Omar de Marchi, el referente del PRO que desafió el armado de Alfredo Cornejo al reclamar la posibilidad de competir por fuera de Juntos por el Cambio, pero con el sello amarillo. En cambio, en Parque Patricios desmienten las acusaciones de los halcones y aseguran que desconocían la decisión del cordobés: “Fue una decisión individual”.

Juan Schiaretti participó de la foto con las fórmulas confirmadas para las próximas elecciones

A horas del cierre de listas, Martín Llaryora publicó una foto junto con su flamante compañera de fórmula, Myrian Prunotto. Se trata de la intendenta de Juárez Celman, distanciada hace tiempo de las autoridades locales de la UCR. En diálogo con Infobae, aclaró que “no hay ningún pase, nosotros nos sumamos a una coalición -como lo es Juntos por el Cambio- nosotros a Hacemos por Córdoba. Es lo mismo pero con distintos actores”.

“Hemos estado alejados del partido orgánico porque no nos abrían las puertas y no nos sentimos representados por Juez ni Negri o Mestre. Entre Juez y Llaryora, elijo al mejor peronista que hizo bien las cosas y no el que fundió todo”, resaltó en referencia al paso del líder del Frente Cívico por la ciudad capital.

Te puede interesar: Rodrigo de Loredo anunció que será candidato a intendente de la ciudad de Córdoba

Por otro lado Daniel Passerini, candidato a suceder a Llaryora en Córdoba capital, buscó calmar la polémica por el acuerdo que logró con Pretto. “Pretto renunció a la presidencia del PRO porque, me parece, es una costumbre entre ellos. Patricia hizo lo mismo”, resaltó. Además, aclaró que el acuerdo incluye la participación de al menos once jefes comunales del partido amarillo. “Es gente con territorio”, resaltó en diálogo con este medio.

El comunicado del PRO tras el pase de Javier Pretto al peronismo cordobés

Sin embargo, en el PRO local el malestar se expresó en un comunicado: “La identidad partidaria del PRO, nuestros valores y reputación no se manchan por la decisión de personas que voluntariamente hayan decidido abandonar nuestro partido en busca de ventajas personales”. Allí anunciaron a Oscar Agost Carreño como flamante presidente del partido, tras la renuncia de Pretto.

El armado provincial de Juntos por el Cambio

La campaña del fernet que encabezaron Luis Juez y Rodrigo de Loredo en la que coqueteaban con ser una fórmula

Aunque la interna nacional se desató por el armado en la ciudad capital, este sábado es la fecha límite para presentar las listas a gobernador y legisladores. Según confirmaron a Infobae, la pelea por acompañar a Juez en la fórmula está entre dos radicales: uno es el presidente de la UCR local, Marcos Carasso, y el otro es Luis Picat, intendente de Jesús María. El primero cuenta con el apoyo de Mario Negri y el segundo con el de Rodrigo De Loredo.

En paralelo, la diputada Soledad Carrizo (Evolución) busca posicionarse con la excusa de lograr la paridad de género y con el impulso de la fórmula que anunció el peronismo, que incluye a una mujer.“ Soledad sigue recibiendo el apoyo de dirigentes radicales de todo el interior, con una clara transversalidad dentro del partido”, resaltan en el entorno de la diputada nacional.

“La vice es para el PRO”, aseguran en el entorno de De Loredo. Si bien Juan Negri era uno de los postulantes para acompañar al referente de Evolución en la ciudad capital, en la últimas horas se imponen Soher El Sukaria -apoyada por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta- y Laura Rodríguez Machado -apoyada por Bullrich-.

Seguir leyendo: