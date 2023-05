Javier Milei enciende alarmas en la disputa bonaerense y el Frente de Todos acelera la polarización con el diputado liberal

Javier Milei Bloomberg

Primero fue la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien en su última aparición pública -el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata- decidió subir al ring electoral al diputado nacional y precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Sin nombrarlo, la titular del Senado lo comparó con el ex ministro de Economía durante la convertibilidad, Domingo Cavallo; cuestionó el plan de dolarización de la economía que propone y retomó el concepto de “casta” para confrontarlo.

“Esos mamarrachos que andan diciendo que ‘la casta tiene miedo’, ¿de qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. Que me venís a joder con que te tenemos miedo, de dónde te tenemos miedo. ¡Caraduras!”, dijo. En ese acto, la mayoría de la dirigencia presente del Frente de Todos era de la provincia de Buenos Aires. Distrito donde Milei busca hacer pie.

Como dio cuenta Infobae, el armado del libertario busca avanzar en las ocho secciones electorales. Hay un dispositivo activado para lograr ese objetivo. Desde La Libertad Avanza advierten que tendrán candidatos en los 135 municipios. La irrupción de este sector llegó para entrar por derecha y sobre el descontento con la clase política, en la disputa kirchnerismo-Juntos por el Cambio. “Hay un marcado crecimiento de Milei”, reconocen en la gobernación bonaerense, donde Axel Kicillof apunta los cañones hacia su reelección a la gobernación.

También reconocen que el crecimiento de Milei viene en desmedro de la opción de Juntos por el Cambio, pero también del propio oficialismo. Hasta el momento La Libertad Avanza no hizo público quién será el candidato a gobernador. Corrió el nombre del abogado mediático Fernando Burlando.

Tiempo atrás, Milei dijo en una entrevista en TN que no iba a dar nombres de candidatos hasta bien entrado el cierre de listas. Lo que sí sostienen desde LLA es que a diferencia de lo que pasó en otras provincias, en Buenos Aires habrá candidato a la gobernación.

Así como la Vicepresidenta polarizó con Milei y corrió de escena a Juntos la semana pasada durante su “Clase Magistral” en La Plata, distintos dirigentes del Frente de Todos siguieron el camino trazado por la ex mandataria. Este jueves, y junto a Kicillof, el titular de la agrupación Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez advirtió: “Ni una decisión va a poder tomar Mieli sin que se inunden las calles de la Argentina, impugnando su modelo de exclusión y hambre”.

Buenos Aires es la provincia de mayor peso electoral y hoy la mayoría de las mediciones a nivel nacional se encaminan hacia un escenario de tercios al que llega Milei y con un balotaje en la definición presidencial. La particularidad es que para la elección a la gobernación bonaerense no hay desempate y todo se resuelve en primera vuelta: se puede ganar hasta por un voto de diferencia. A priori, que no haya balotaje, asoma como auspicioso para Kicillof, en caso de que sea el candidato del Frente de Todos.

Con este contexto, Kicillof viene trabajando en su plan de reelección. Necesita de una estructura sólida más allá de su figura para afrontar la ingeniería electoral y por eso busca -hasta ahora con éxito- juntar adhesiones. Ya consiguió el respaldo de todo el arco sindical. Desde Pablo Moyano de Camioneros, a la UOCRA de Gerardo Martínez, pasando por Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores y todos los sectores de trabajadores estatales de la Provincia. Intendentes del interior bonaerense y un grupo que gobierna distritos del conurbano también hicieron explícito su respaldo al gobernador.

Axel Kicillof reunido este jueves con diferente gremios en la Gobernación bonaerense

La decisión de la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de finalmente no ser candidata presidencial, también impactó en la cuestión bonaerense. Su alfil, el ex ministro de Seguridad bonaerense y también diputado nacional, Cristian Ritondo, se encamina a encolumnarse detrás de la figura de Patricia Bullrich para la interna bonaerense dentro del PRO, donde el postulante de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, está en carrera y gasta kilómetros.

Pero la llegada de Ritondo a las huestes de Bullrich abre un nuevo capítulo en ese sector. Es que Bullrich contaba hasta ahora con tres postulantes a la gobernación: el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el senador bonaerense y ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre y el intendente en uso de licencia de Lanús y presidente del Club Atlético Independiente, Néstor Grindetti.

El acuerdo es que el tridente de los llamados halcones recorran el territorio y luego la ex ministra de Seguridad elegirá a uno. “Patricia tiene la tranquilidad de que cualquiera de los tres que elija -De la Torre, Grindetti o Iguacel- nosotros vamos a estar acompañando los tres”, dijo este viernes De la Torre en declaraciones a La Nación +. Pero si Bullrich se inclina por Ritondo el plan original puede entrar en tensión. Así, imaginar una migración hacia La Libertad Avanza no sería descabellado. “Hoy en el conurbano, Milei no es un problema para Juntos, es mucho más un problema para el Gobierno. Los que ven a Milei como un problema son más ellos parte del problema, que Milei”, agregó De la Torre.

De la Torre en San Miguel junto a Patricia Bullrich

Hay también un factor aún poco explorado con la instalación de Milei y el impacto de los votos en la Provincia. Se trata de la cantidad de bancas que puede conseguir en la Legislatura bonaerense. Hoy los libertarios no tienen representación en el Senado bonaerense donde la actual composición está bien polarizada con 23 lugares para el Frente de Todos y 23 para Juntos; pero esa foto tiene fecha de vencimiento. Por su parte, en la Cámara de Diputados los libertarios cuentan con tres bancas, pero divididas entre sí: Fuerza Libertaria, con el diputado Nahuel Sotelo; La Libertad Avanza, con la diputada Constanza Moragues y Avanza Libertad con Guillermo Castello. Los tres tienen mandato hasta 2025.

Quien planteó el año pasado la dificultad que puede significar para el peronismo una mayoría de centro derecha en los diferentes poderes legislativos fue el presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner. “Va a ser la expresión que posiblemente se dé el año que viene con las ideas que eso conlleva. A veces cuando veo a los compañeros más preocupados por algunos lugares y no viendo lo que se está generando y lo que puede suceder… hay que estar más atentos a este tipo de cosas. Estas formaciones que proponen dolarizar la economía argentina ya sabemos cómo termina”, decía Kirchner durante una entrevista concedida a El Destape en octubre de 2022. Siete meses después y de cara a la elección, el oficialismo y Juntos cruzan ante la presencia del ala libertaria en la provincia que representa el 38% del padrón electoral nacional.

