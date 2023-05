Javier Milei busca aplacar los conflictos por el armado en el interior y no apoyará a varios candidatos a gobernador

Javier Milei (Franco Fafasuli)

La falta de acuerdo en Santa Fe y en Jujuy fueron la gota que derramó el vaso y, cansado de las negociaciones truncas en algunas provincias, Javier Milei decidió bajar su apoyo a las candidaturas a gobernador en varios lugares del país y dejar que los partidos locales presenten boleta propia, pero sin utilizar su imagen ni el nombre de La Libertad Avanza.

A partir de sucesivas discusiones que no llegaron a buen puerto con los representantes de algunos sellos que integran el frente a nivel nacional, por ver quién es el mejor dirigente para competir en cada distrito, el diputado ratificó que concentrará su energía en llegar a la Casa Rosada, dejando un poco de lado las cuestiones provinciales.

“Comunicamos desde el espacio que conduce Javier Milei, que nuestro objetivo son las próximas elecciones Presidenciales 2023. Nuestros esfuerzos y recursos en términos de fiscalización, comunicación, etc., estarán destinados a ese fin”, señalaron desde el entorno del economista.

Te puede interesar: Milei no logró un acuerdo con el Partido Demócrata en Córdoba y se quedaría sin candidato a gobernador

En este sentido, las autoridades libertarias remarcaron que a partir de ahora “todos aquellos partidos políticos” que acompañan la candidatura a Presidente del referente opositor, “decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios”.

El comunicado de La Libertad Avanza

“No así los símbolos e imágenes de Javier Milei 2023 y sus alianzas, que se reservan exclusivamente para las elecciones nacionales”, se remarcó en un texto que se difundió por las redes sociales oficiales de La Libertad Avanza.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas al espacio, si bien el comunicado parece que estuviera dirigido a todas las provincias, en realidad es un mensaje para aquellas en las que los representantes de los sellos locales no pueden llegar a un acuerdo con el equipo de armadores del economista, encabezado por Carlos Kikuchi, como fue el reciente caso de Córdoba.

En ese distrito, las negociaciones con el Partido Demócrata (PD) no prosperaron y finalmente esa fuerza optó por presentar como su candidato a gobernador al empresario Rodolfo Eiben, a pesar de no contar con el aval de Kikuchi, lo que hizo que el liberalismo se dividiera, aunque la alianza se mantendrá para las Presidenciales.

Te puede interesar: Javier Milei viajó a La Rioja para impulsar la candidatura de Martín Menem: “Al FdT le estamos causando estragos en el segmento joven”

La situación que terminó en la publicación de ese texto fue lo que ocurrió en Santa Fe, donde no hubo un punto de encuentro con Unite, principal aliado local de Milei, que tiene como referente actual a la ex modelo y ahora legisladora Amalia Granata.

Amalia Granata, referente de Unite

La diputada provincial, que antiguamente estuvo en Juntos por el Cambio, se acercó al líder de La Libertad Avanza hace más de un año y medio y tenía el visto bueno del espacio nacional para postularse como aspirante a suceder a Omar Perotti, pero prefirió competir por renovar su banca.

De esta manera, Unite propuso al Oficial Jefe retirado de Policía Federal Argentina Hernán Kovacevich, que estuvo a cargo de la División Antidrogas Rosario, pero este nombre no generó mucho consenso y en los últimos días habría llegado la orden de no presentar a nadie.

Según señalaron fuentes partidarias, esa decisión se habría tomado por presión de algunos sectores del radicalismo que consideraron que la jugada perjudicaba a la senadora Carolina Losada, quien también lanzó su candidatura y tiene que ganar la interna de Juntos por el Cambio para llegar a las generales.

Por el lado de Milei, en cambio, sostienen que optaron por no apoyar a Kovacevich porque consideraron que es una figura poco conocida y no creen que vaya a llegar a los 10 puntos de piso electoral que pide el equipo del economista para dar un respaldo explícito.

Te puede interesar: Javier Milei inquieta al círculo rojo, pero el salto del dólar y las internas lo suben más en las encuestas

No obstante, Unite se mantuvo firme en su postura y, al igual que como pasó en Córdoba, presentarían al policía retirado como su candidato en las elecciones locales que se realizarán el 16 de julio (PASO) y 10 de septiembre (generales), aunque deberán hacerlo en una lista que lleve el nombre de su sello y no el del frente, ya que no tienen autorización para eso y el plazo para pconfirmar alianzas vence el próximo domingo.

Javier Milei no apoyará candidaturas en varias provincias donde no llega a un acuerdo

Otro punto de quiebre fue Jujuy, donde el Partido Libertario, fundado por Ramiro Marra, apoyó la fórmula de Cecilia García y Débora Caro, también sin el amparo de Kikuchi, pero la división se terminó de dar con el lanzamiento a intendente de Palpalá de Jonatan Saavedra, que en las redes sociales lanzó una colecta para recaudar fondos para su campaña.

La propia Karina Milei, hermana del diputado nacional y jefa de su armado, denunció esta movida en las redes sociales y le pidió a la militancia no colaborar con el joven dirigente, que sí fue respaldado por otros miembros del espacio, como Lilia Lemoine.

Pero la cuestión no terminó ahí y el frente emitió otro comunicado: “Para evitar confusiones queremos aclarar que en los últimos días hemos recibido información de distintas agrupaciones, incluida una agrupación vinculada a la delincuente condenada de Milagro Sala, que estuvieron pidiendo dinero y votos utilizando el nombre de Javier Milei y La Libertad Avanza. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, las únicas elecciones provinciales adelantadas en las que estamos participando son aquellas que han sido comunicadas oficialmente desde nuestras cuentas. Ninguna otra agrupación tiene el aval ni la autorización de nuestro espacio para utilizar el sello, nombre o marca”.

Así las cosas, LLA va a accionar legalmente contra todos aquellos partidos locales que no hagan caso a esta advertencia y continúen usando la foto del economista para sus campañas, sin contar con la correspondiente autorización.

Seguir leyendo: