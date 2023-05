Samid dijo que sería el candidato de Milei en La Matanza y se cruzó con el economista liberal

Alberto Samid aseguró que “sería candidato de Milei en La Matanza”

Este domingo, Alberto Samid anunció que se postulará a intendente de La Matanza. Tras el anuncio, en medio de una entrevista radial que brindó este martes, dijo que “sería candidato de (Javier) Milei”, aunque sostuvo que, hasta el momento, no hablaron del tema. Al tomar conocimiento de sus declaraciones, el diputado de la Libertad Avanza aseguró que no entablaría una alianza con “El rey de la carne” debido a la gran amistad que mantuvo con el fallecido periodista Mauro Viale. Además lo definió como “un ser nefasto”.

“¿Él dice que yo soy nefasto? Yo digo que es un payaso total. Nunca le pedí nada. Simplemente lo defendí en una conversación, y ahora salió a decir esto. ¿Qué te tiene que ver Mauro Viale? Es un loco este hombre”, dijo Alberto Samid en comunicación con Infobae al ser consultado por las palabras del libertario.

El ida y vuelta comenzó esta mañana cuando, en diálogo con el programa “Argenzuela” (Radio10), Samid habló de su lanzamiento como intendente de La Matanza, planteó que de ser electo dividiría el Municipio en cuatro y, después, expresó cierto apoyo hacia el libertario.

“A mí no me desagrada Milei. No gobernó todavía. Me desagradan los que han gobernado y destrozado nuestro país. Es una tristeza, es una vergüenza lo que han hecho. Le echamos la culpa al tipo que no gobernó y no a los que gobernaron e hicieron mierda el país. Mientras no haya gobernado, no quiero criticar a un tipo que no ha hecho nada hasta ahora. Vamos a criticar a los que han hecho: al peronismo, al macrismo. El país hecho mierda, la gente no llega a fin de mes en el país más rico del mudo y ahora tiene la culpa Milei. ¡Déjense de joder!”, planteó.

Fue entonces cuando el periodista Andrés Lerner le preguntó: “¿Serías candidato de Milei en La Matanza?”. El empresario no titubeó: “Sería candidato de Milei en La Matanza, no tengo dudas”. Sin embargo, manifestó no haber hablado todavía con el diputado nacional sobre esa posibilidad.

Samid cree que le hicieron esa pregunta porque él “lo estaba defendiendo a Milei”. “Yo estaba hablando de los que gobernaron, pero como vieron que lo defendía me preguntaron si sería candidato suyo. Ahora resulta que ‘me rechazó': ¿cómo me va a rechazar si nunca le pedí nada?”, dijo el empresario a Infobae.

El tuit de Javier Milei

Al tomar conocimiento de los dichos de Samid en Radio 10, Javier Milei se anticipó a lo que podría haber sido una conversación y, a través de su cuenta de Twitter, le bajó el pulgar y lo calificó de “Nefasto”. Además, revivió una vieja y conocida polémica entre el empresario de la carne y el periodista y conductor Mauro Viale, quien falleció el 11 de abril de 2021.

“Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi AMIGO. Operen con otras cosas”, escribió el libertario en sus redes.

La pelea a la que se refirió Milei sucedió en el año 2002 cuando Samid fue invitado al programa de Viale y, mientras estaban al aire, el empresario se ofendió por un comentario del conductor. En pocos segundos, la discusión se transformó en un pase de facturas por temas personales y terminó en un enfrentamiento a golpe de puño. Técnicos y productores buscaron evitar la pelea. Pero fue inútil. El bochorno ya se había desatado, ingresando de inmediato a la memoria colectiva de los argentinos al igual que la frase de Samid: “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”.

La encuesta de Samid

Dos días antes de su anuncio como candidato a intendente en “el municipio de toda su vida”, el “Rey de la Carne” publicó una encuesta en sus redes para que sus seguidores voten “fórmulas” de Presidente e Intendente de La Matanza.

Al finalizar la votación, de la que participaron 7.295 personas, Milei y Samid lideraban los resultados con el 41,8%. En segundo lugar estaban Guillermo Moreno y Samid con el 37,1%; luego seguían Daniel Scioli y Samid con el 19,2 %; y, finalmente, Gerardo Morales y Samid con el 1,9 %.

Dispuesto a destronar al actual intendente, Fernando Espinoza, también peronista, el precandidato que se definió como “matancero”, se refirió a dicha encuesta y sostuvo: “Esa encuesta la hice antes de lanzar mi candidatura. Votaron mis seguidores. Hoy no tengo la idea de ir con un candidato en especial. Quiero un gobierno de unidad municipal con todos los sectores para sacar adelante a La Matanza”, dijo.

