Milei no logró un acuerdo con el Partido Demócrata en Córdoba y se quedaría sin candidato a gobernador

A pesar de las múltiples reuniones que ambas partes fueron manteniendo en el último tiempo, La Libertad Avanza, que a nivel nacional lidera Javier Milei, no llegó a un acuerdo en Córdoba con sus aliados del Partido Demócrata (PD), que presentarían un candidato propio a gobernador.

De esta manera, esta podría ser la primera provincia en la que ambos espacios vayan divididos, con una lista del PD que competirá en los comicios locales, el 25 de junio, y otra de LLA, que lo hará en las nacionales, en la que se votará únicamente Presidente, vice y diputados.

El conflicto se originó a partir de la decisión del empresario y titular del Partido Demócrata cordobés, Rodolfo Eiben, de lanzar su postulación, a pesar de no haber alcanzado un acuerdo con el resto de las figuras que también aspiraban a ese cargo.

En esta provincia hay varios integrantes del frente que se perfilaban para cumplir ese mismo rol, como, por ejemplo, el también emprendedor Agustín Spaccesi y el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), Gabriel Bornoroni.

Afiche de Gabriel Bornoroni en la ciudad de Córdoba

A ellos se les suman otros referentes que podrían integrar la lista ocupando diferentes lugares, como la economista Diana Mondino, la abogada Verónica Sikora y la empresaria María Celeste Ponce, entre otras, aunque esto se definiría más adelante.

En medio de las negociaciones, Eiben ratificó que él va a ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza e incluso comenzó a presentarse así en las redes sociales y en los medios de comunicación, algo que el equipo de campaña de Milei, a cargo de su hermana Karina y de su armador nacional, Carlos Kikuchi, no vio con buenos ojos.

Ante la falta de acercamiento entre las partes, en el entorno del economista amenazaron con la posibilidad de presentar en este territorio solamente “una lista competitiva a legisladores nacionales” en las presidenciales del 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (generales), y avanzar con “un importante trabajo de fiscalización para cuidar los votos”.

“Estamos evaluando desistir de presentar candidatos a la gobernación en ese distrito, a menos que de acá al cierre de listas se logre un trabajo coordinado entre los distintos sectores y tengamos un postulante competitivo que represente las ideas de la libertad”, advirtió Kikuchi.

En diálogo con Infobae, Eiben sostuvo que no se va a bajar de la pelea y remarcó que la conformación de las boletas en Córdoba “es una decisión propia de la provincia, en la que no se tienen que meter otros”.

Eiben lanzó su candidatura sin el acuerdo del equipo nacional de La Libertad Avanza

“¿Por qué espacio es candidato a Presidente Milei? Por el Partido Demócrata. Él hizo un acuerdo con nosotros para poder ser candidato. Yo soy el presidente del partido en Córdoba y el espacio me designó a mí como su candidato a gobernador y lo voy a ser. Yo hice mi lanzamiento el 1 de marzo pasado y desde ese momento, soy candidato”, argumentó.

Sobre la disputa con el resto de los dirigentes locales, aseguró que ya está en conversaciones con Bornoroni, a quien calificó como “un amigo”, y con Sikora, a quienes les ofrecería ser parte de su boleta ocupando distintos lugares.

“La Libertad Avanza es una entelequia, no es un partido nacional. Yo no sé quién es este Carlos, de quien no sé ni el apellido, para venir a hacer de árbitro acá. Yo no necesito el respaldo de ellos, yo tengo trayectoria, soy un empresario exitoso y tengo el aval del PD. Yo me voy a presentar, me acompañen o no. Si ellos no quieren estar con nosotros, hay que ver si tienen un sello vigente, afiliados...”, advirtió.

El propio PD emitió recientemente un comunicado en el que remarcó que “hay varias” personas “compitiendo en la región, incluyendo a Rodolfo Eiben”, a quien identificaron como “el candidato por el Partido Demócrata de Córdoba y La Libertad Avanza a la gobernación”.

Por su parte, fuentes cercanas a Kikuchi insistieron en que por el momento el espacio no tiene definido un candidato a gobernador en Córdoba y remarcaron que Eiben puede presentarse si quiere por su cuenta, pero le reclamaron que deje de utilizar la figura de Milei para impulsar su campaña.

El jueves pasado, el equipo del economista liberal mantuvo en Buenos Aires una reunión para analizar el tema, pero el presidente del Partido Demócrata cordobés no fue invitado.

