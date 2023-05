Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Nicolás Dujovne por el endeudamiento con el FMI (Archivo)

En sintonía con lo que fue su duro y reciente cruce con el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) —Alejandro Werner—, Cristina Kirchner volvió a utilizar las redes sociales para abordar la temática sobre el endeudamiento nacional con el organismo y en esta ocasión apuntó contra Nicolás Dujovne, ex titular de Economía. En sus dichos, también criticó a Mauricio Macri.

Desde Twitter, la ex mandataria señaló: “Comparto un pequeño compilado de confesiones públicas de un ex Ministro de Economía del Gobierno de Cambiemos”. Si bien en sus palabras no mencionó directamente al ex titular del Palacio de Hacienda nacional, las críticas de Cristina Kirchner resultaron explícitas debido a los videos compartidos en sus posteos, en los que es el propio Dujovne quien aparece realizando declaraciones en diversos programas de televisión.

Dujovne, en uno de los videos, comenta que el gobierno encabezado por Macri —entre 2015 y 2019— contó con un país “solvente” y con una deuda estabilizada en el inicio. Luego, en otro material audiovisual, el ex funcionario señala en el marco de su gestión: “La tasa de interés, por primera vez en muchos años y desde que está este gobierno, le gana a la inflación. No hay bicicleta financiera, lo que hay es una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas”.

En relación a esas “confesiones públicas”, la Vicepresidenta precisó en la red social: “Algunas de ellas formuladas ante periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy, cuando hablan, escriben, analizan y publican, parecieran haber olvidado el desendeudamiento del país, de las empresas y las familias logrado en nuestros gobiernos -hasta el 9 de diciembre del 2015- y el origen del actual y eterno problema argentino: el endeudamiento financiero, su consecuencia crónica e inevitable -la falta de dólares- y el retorno del FMI”.

En su tuit, la ex Presidenta también apuntó contra el referente de Juntos por el Cambio, sobre el que también compartió un video. “Sobre el retorno del FMI y su carácter completamente político, podrán escuchar confesión explícita del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, indicó la Vicepresidenta.

“Nunca el Fondo, en tan poco tiempo, puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta de préstamos hoy del Fondo, Argentina tiene la mayor parte de la cartera. Eso es algo inédito, producto de un apoyo político”, enfatiza el ex Presidente durante su gestión, según el video difundido por Cristina Kirchner.

La ex Presidenta realizó sus comentarios en el marco de un ida y vuelta con un usuario de Twitter a raíz de lo que fue su duro cruce con un ex funcionario del FMI clave en el crédito a Macri.

CFK y el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) habían protagonizado un duro cruce por el crédito otorgado por el organismo al gobierno de Macri y por la idea de la líder del FdT de atar el pago de la deuda al superávit comercial.

Vale recordar que la semana pasada la vicepresidenta dijo en un acto en La Plata que había que “revisar las condicionalidades del acuerdo con el FMI” para que los pagos al organismo “estén atados como un porcentaje al superávit comercial”.

Werner cuestionó la idea en una entrevista con Clarín al considerarla una idea “descabellada” y la vicepresidenta le replicó en una cadena de tuits, que encabezó con una ironía: “Hello Mr. Werner”, pese a que se trata de un economista que nació en la Argentina y que se exilió con su familia en México durante la dictadura.

“Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones”, expresó Cristina Kirchner en la red social.

Ante estos tuits, ayer Werner dijo en declaraciones a Radio Mitre que “la idea de vincular los pagos de la deuda al superávit de la balanza comercial es como que usted fuera al banco y dijera que los pagos de su hipoteca sólo los va a hacer cuando sus gastos sean menores que sus ingresos”.

“Entonces, cuando llegue diciembre y usted se de cuenta que gastó un poco menos que sus ingresos, en lugar de pagar al banco va a elegir comprar una heladera o unas entradas para el teatro. Así, yo creo que es mejor pagar para algo que va a disfrutar que pagarle al banco. Entonces, ¿usted cree que algún banco le daría un crédito de este tipo donde los incentivos están en elegir a final de mes comprar algo para usted o para su familia?”, indicó el funcionario que lideró la supervisión del FMI para la región entre 2013 y 2021.

