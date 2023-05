Juan Grabois: “Hay que hacer lo que propusieron Cristina y Bullrich, construir un programa”

Juan Grabois

El referente de Patria Grande y precandidato a presidente del Frente de Todos, Juan Grabois, respaldó la planteado por Cristina Kirchner el pasado jueves y el “Nuevo Acuerdo para la Concordancia Nacional” presentado este lunes por el ex senador nacional, Esteban Bullrich, y coincidió en que para superar la crisis que atraviesa el país hay que “construir un programa”.

Grabois fue uno de los dirigentes que este ayer estuvo en San Nicolás donde Bullrich expuso los 12 puntos para un acuerdo nacional que sintetizó en un artículo logrado a partir del diálogo con dirigentes de todo el espectro político, sindicalistas, empresarios y personalidades de la cultura. “Bullrich es un hombre que está peleando por su vida, su convocatoria me pareció humana y sincera. Es interesante discutir los 10 puntos fundamentales de la Argentina, desde luego nuestros 10 puntos no tienen nada que ver con los 10 que plantea el PRO pero vale la pena si en uno o dos nos podemos poner de acuerdo”, manifestó el dirigente social, quien contó que fue la legisladora porteña, Ofelia Fernández, la que lo convenció de sumarse a participar. “Ella estuvo muy enfrentada a él durante las luchas por la educación en la Ciudad, cuando era presidenta del Centro de Estudiantes Carlos Pellegrini. Vio el video y me dijo que teníamos que venir acá a acompañar y a traerle nuestro documento para sumar a su proyecto. Fuimos a manifestar cercanía con alguien que en una situación personal muy difícil está tratando de hacer algo por el país, lo respeto”, agregó.

No obstante, Grabois se mostró sorprendido porque “no había ningún referente importante de Juntos Por el Cambio”. “Me llamó la atención, era una oportunidad interesante para dar el debate”, continuó.

En este contexto apuntó a la prima del ex senador nacional, Patricia Bullrich: “Tiene una suerte de patología vinculada a la violencia. Fue ministra de Trabajo de De la Rúa; vienen, roban, saquean, destruyen la economía de un país, golpean, matan a la gente y después se van en helicóptero. Después se reciclan. Ella fue montonera, menemista, de la Alianza, ultra macrista... Ella generó desempleo siendo ministra de Trabajo de De la Rúa con la crisis más grave de la Argentina, de mayor nivel de desempleo, pobreza y miseria, obviamente con el FMI de por medio”, cuestionó a la precandidata del PRO.

Consultado por el escenario político del Frente de Todos luego de la reaparición pública de la vicepresidenta, Grabois fue enfático: “Hasta nuevo aviso, Cristina no es candidata; por lo tanto no hay síntesis posible”. “No hay forma de mantener la unidad si no hay una PASO civilizada y en base a propuestas”, agregó. En este sentido, consideró que “hay que hacer un poco lo que propuso Cristina y Esteban Bullrich: construir un programa”.

El dirigente social insiste con que el oficialismo debe resolver sus diferencias en las elecciones Primarias. “Nosotros creemos que hay que cancelar el acuerdo con el FMI, nacionalizar el litio, remover a los cuatro jueces de la Corte Suprema, recuperar la soberanía en términos económicos y productivos sobre los hidrocarburos; y una reforma impositiva para gravar fuertemente a las grande fortunas”, propuso.

En diálogo con C5N también hizo referencia al comentario de Cristina Kirchner cuando dijo el último jueves que el bastón de mariscal no lo usen “para dárselo por la cabeza a otro compañero”. ”Todos somos bravos con las cosas que decimos, por ahí tenemos que bajar un cambio”, reconoció Grabois pero aclaró: “En la medida que se pueda discutir el programa. “Yo pensaba ‘Cristina, no te prometo nada pero lo voy a pensar’”, agregó sobre el planteo de la vicepresidenta.

“Lo que corresponde es ir a una PASO con un programa mínimo común y con las diferencias; y el que pierde acompaña un programa. Perder las PASO y acompañar un programa es una cosa. Que haya una suerte de monopolio en el Frente de Todos de una persona que no es representativa del conjunto no es algo que nosotros podamos aceptar”, explicó sobre su postura de cara a los comicios.

Grabois reveló que comenzaron charlas entre “algunos precandidatos y sus equipos técnicos” para “hacer una convocatoria hacia dentro del Frente de Todos para que cada uno traiga sus 10 puntos principales y discutir en qué nos ponemos de acuerdo”. “No hay que pedirle a Cristina cosas que podemos hacer nosotros. Si le explicamos a nuestro pueblo cómo vamos a resolver los problemas va a ser un proceso político menos conflictivo, porque todo este tema de las agresiones se produce cuando no hay ámbito para discutir proyectos. Tenemos que volver a enamorar a la militancia después de una frustración muy grande como esta”, concluyó.

