Rogelio Frigerio sobre el cambio del calendario electoral: “No modifica cuáles deben ser las prioridades”

Rogelio Frigerio es la figura con más chances de arrebatarle el gobierno al Justicialismo después de 20 años

La cuenta regresiva hacia las PASO ya comenzó en numerosas provincias de todo el país. Incluso, muchas de ellas ya tuvieron o están próximas a desarrollar su elección provincial, sin embargo no todas fueron por ese camino. Ese es el caso de Entre Ríos, donde el gobernador Gustavo Bordet decidió no desdoblar las elecciones. La decisión fue criticada por opositores como Rogelio Frigerio, quien sostuvo: “El cambio del calendario electoral no modifica cuáles deben ser las prioridades”.

A través de una carta en su Facebook, el ex ministro del Interior apuntó contra la decisión del actual mandatario provincial y criticó su gestión: “Hace poco conocimos datos oficiales que muestran que casi la mitad de los argentinos son pobres, que estamos frente a la inflación más alta de los últimos 30 años y que uno de cada dos alumnos en Entre Ríos no termina la escuela. El debate alrededor del calendario electoral no puede estar más lejos de lo que le preocupa a la gente. Entre Ríos es prácticamente la única provincia que tomó la decisión de unificar las elecciones con las nacionales, en una clara muestra de apoyo y acompañamiento a las políticas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

La provincia se alejó entonces del lote de 17 provincias que desdoblarán sus comicios de los nacionales: Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Juan, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Corrientes, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Formosa.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció que no desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales (Gustavo Gavotti)

Las palabras de Frigerio se hacen sentir ya que es la figura con más chances de arrebatarle el gobierno al Justicialismo después de 20 años. Las críticas del ex funcionario de Mauricio Macri se producen luego de días de incertidumbre, ya que en su círculo más cercano afirmaban tener el compromiso de Bordet de separar las elecciones. Por eso armaron toda su estrategia de campaña en función de esa hipótesis de trabajo. Ahora deberán barajar y dar de nuevo.

En ese sentido, Frigerio resalta la actualidad que vive el país y llama a sus votantes a terminar con los años de kirchnerismo en la provincia: “Con este cronograma los entrerrianos vamos a elegir el mismo día el rumbo que queremos para nuestra provincia y para todo el país. ¿Queremos más kirchnerismo? El certificado de fracaso del modelo kirchnerista está escrito en los datos oficiales. Ahora, tenemos que dar vuelta la página y empezar a escribir una nueva historia, que tenga que ver con el trabajo, el esfuerzo, el mérito y que apueste por la educación. Un gobierno provincial y nacional que abandone los privilegios y se ponga a disposición de los que generan empleo y producen. El populismo y los atajos tienen que quedar en los libros de historia, sólo para recordarnos hacia dónde no tenemos que volver”.

La disputa por la forma en la que se desarrollarán las elecciones está relacionada a la cantidad de representantes que se elegirán. Entre Ríos tiene un padrón de más de un millón de electores. Además del Ejecutivo provincial, se votará por 17 senadores departamentales, 34 diputados provinciales, más de 80 municipios y casi 300 Juntas de Gobierno y Comunas rurales. Para las fórmulas ejecutivas y para los cargos legislativos rige la ley de paridad de género que obliga a alternar un varón y una mujer.

Así, las PASO se realizarán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre (REUTERS/Agustin Marcarian)

También renovará cuatro lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. Dejarán sus bancas en diciembre dos oficialistas, Marcelo Casaretto y Blanca Osuna, y dos opositores: Gustavo Hein (PRO) y Gabriela Lena (UCR).

“La gran mayoría de los entrerrianos pensamos que tenemos que retomar un camino de desarrollo, crear las condiciones para explotar todo el potencial que tiene dormido nuestra provincia por culpa de malas políticas en el ámbito nacional y provincial”, cierra el economista disparando contra el oficialismo tanto provincial como nacional.

El próximo paso ahora será el cierre de alianzas y candidaturas. Juntos por Entre Ríos tiene una conformación más amplia que a nivel nacional, ya que incluye fuerzas como el socialismo y figuras del peronismo de los ‘90 como Augusto Alasino y el ex gobernador Mario Moine.

El peronismo, por su parte, tendrá que renovar sus autoridades partidarias en un proceso interno que culminará el domingo 25 de junio. El día antes, sábado 24, vencerá el plazo para definición de candidaturas a cargos provinciales y nacionales. Esto obliga a que la política de alianzas y las definiciones internas deban ser dirimidas a contrarreloj.

