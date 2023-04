Bullrich profundiza la puja con Larreta y presiona a intendentes del PRO para que mantengan neutralidad

Patricia Bullrich se reunió ayer con los dirigentes de la Mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires se volvió el terreno más fangoso para Juntos por el Cambio (JxC). Es el territorio decisivo para toda elección presidencial y la coalición opositora no logra ordenar su oferta electoral, cuando faltan cinco semanas para la presentación de listas de cara a los próximos comicios. Con el propósito de limar asperezas y darle forma a la estrategia política para destronar al actual gobernador, Axel Kicillof, la Mesa bonaerense del PRO comenzó una serie de reuniones con los presidenciables del partido. Ayer fue el turno de Patricia Bullrich. El encuentro entre la ex ministra de Seguridad y un grupo de intendentes y dirigentes territoriales no logró ninguna definición política y tensó la disputa interna del espacio.

Bullrich fue la anfitriona del mitin, que se hizo ayer entre las 11 y las 13, y tuvo lugar en sus flamante búnker presidencial de la calle Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza de Mayo y en diagonal a la Casa Rosada. “Ya estamos más cerca de Balcarce 50″, responden con ironía en la usina bullrichista. Entre los dirigentes presentes estuvieron Cristian Ritondo y Diego Santilli, diputados nacionales y precandidatos a gobernador; Néstor Grindetti (Lanús) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), intendentes y precandidatos a gobernador; además de legisladores y dirigentes territoriales.

Allí, recibió a los representantes del PRO bonaerense para escuchar los planteos sobre la estrategia para ganar en la provincia. La titular del PRO en uso de licencia fue receptiva ante las opiniones de sus huéspedes. Empero, a su turno intervino, aportó su visión y marcó la cancha. “Es muy compleja la situación. Nosotros pensamos que íbamos a estar más acomodados a esta altura”, sostuvo ante Infobae uno de los testigos de la reunión.

Cristian Ritondo es el candidato a gobernador bonaerense de María Eugenia Vidal

El PRO tiene cinco candidatos a gobernador. Además de Ritondo, Santilli, Iguacel y Grindetti está Joaquín de la Torre, senador provincial y ex intendente de San Miguel. Los últimos tres son alfiles de Bullrich. Ritondo es el candidato de María Eugenia Vidal, mientras que Santilli es el postulante bonaerense del larretismo.

A su vez, el PRO gobierna 22 intendencias y apela a sumar otras en las próximas elecciones. Los intendentes y dirigentes territoriales amarillos exigen definiciones nacionales para ordenar la interna presidencial. Pretenden que “con urgencia” quede un sólo candidato a gobernar o, en su defecto, dos.

En paralelo se da una discusión respecto a la composición de las boletas electorales: si los candidatos a intendentes irán “colgados” en las listas de todos los candidatos a presidente de JxC o si cada presidenciable llevará su propia lista con su postulante a gobernador y a intendente en cada municipio. Se trata del dilema que en el argot político conocen como la “I” latina versus la “Y” (o la “V” corta), depende el caso y cuál sea el desenlace de la negociación política.

En este contexto, la Mesa del PRO de la provincia pretende unificar criterios y dialogar con todos los candidatos a presidente. En la reunión de ayer, Bullrich fue muy frontal a la hora de dar su visión. “Quiero saber de los que están acá por qué algunos están identificados con Horacio (Rodríguez Larreta)”, arrancó la ex diputada nacional, sin dubitar. La pregunta apuntó directamente a los dirigentes bonaerenses que se han manifestado en favor de la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño y que en la provincia respaldan a Santilli.

Néstor Gridetti, Javier Iguacel y Joaquín De La Torre, los tres candidatos a gobernador de Patricia Bullrich

El cónclave tuvo momentos de alta tensión política entre los bullrichistas y los dirigentes alineados con el larretismo. No obstante, según pudo saber Infobae, se desarroló en un “clima de respeto y diálogo”. Hubo cruces fuertes entre Bullrich y un grupo de interlocutores. La ex ministra de Seguridad se fastidia porque conoce que hay intendencias y operadores políticos que están comprometidos con el plan presidencial de Rodríguez Larreta. La queja reside en que para la presidenta del PRO en uso de licencia “todos quieren que yo les baje mi boleta presidencial, pero después algunos le van a cuidar la lista sólo a Horacio”. Uno de los presentes en el cónclave recogió el guante y la espetó: “Patricia, yo no puedo estar en contra de tu boleta si también voy a estar tu boleta”.

Quienes también estuvieron presentes en el encuentro fueron los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Julio Garro (La Plata); Pablo Petrecca (Junín); Javier Martínez (Pergamino); Ezequiel Galli (Olavarría); Diego Valenzuela (Tres de Febrero); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); los dirigentes territoriales y ex intendentes Ramiro Tagliaferro (Morón); Martiniano Molina (Quilmes); la diputada nacional Silvia Lospennato y los legisladores bonaerenses Alex Campbell, Florencia Retamoso, Adrián Urreli y Christian Gribaudo.

La postura general de los intendentes del PRO es apostar al esquema de la “Y” o de la “V”. Es decir, unificar un candidato a gobernador y que todos los candidatos a intendente vayan colados de esa boleta y también de las de Bullrich y Larreta. O bien, si hay interna a gobernador, que también los candidatos locales puedan ir en la lista de ambos postulantes provinciales.

Rodríguez Larreta respalda la candidatura de Santilli en provincia

Mauricio Macri y Vidal han manifestado que ven con buenos ojos ese esquema. Rodríguez Larreta, por su parte, también aprobó esa idea la semana pasada, durante una recorrida por el interior bonaerense. Quién aún se resiste es Bullrich. La ex ministra desconfía del larretismo y pretende tener candidato propio a gobernador y en los 135 municipios de la provincia. “Patricia tiene temores porque cree que no le vamos a cuidar la boleta”, arguyó un armador bonaerense del PRO.

En este contexto, Bullrich les exigió a los intendentes tres condiciones para darles su boleta presidencial: Declaración pública de apoyo a ella, equilibrio en las posiciones políticas sobre la interna presidencial y un acuerdo de equidad respecto al fin de semana electoral (para evitar que los intendentes usen sus aparatos municipales en favor de Larreta). Todavía no hubo ningún consentimiento general al respecto.

La semana que viene, la Mesa provincial del PRO se reunirá con Rodríguez Larreta para trasladarles sus planteos y exigir “definiciones claras”. Mayo será un mes clave para la interna del partido. Bullrich decantará por uno de sus tres candidatos a gobernador y, por otro lado, Vidal anunciará si será candidata a presidenta o no. De momento, Ritondo se mantiene en el esquema de la ex gobernadora. Si la diputada nacional desiste de su carrera presidencial, ese movimiento puede habilitar negociaciones concretas entre Bullrich y Ritondo. Inlcuso, ya hubo charlas reservadas en ese sentido.

Otro punto que se cuela en las discusiones del PRO es el ingreso del liberal José Luis Espert a JxC. El diputado nacional lanzó en noviembre su candidatura a gobernador. En la coalición opositora hay un ala -el larretismo, la UCR y la Coalición Cívica- que sostiene que el economista debe ser candidato a presidente, para encarnar la expresión liberal del frente. De ese modo, creen, se contendría la fuga de votos hacia Javier Milei. Con similar argumento, el macrismo y el bullrichismo consideran que Espert debe ser candidato a en provincia. Todos los escenarios están abiertos.

