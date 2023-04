Gerardo Morales agita la interna del PRO: “La propuesta de Vidal llama la atención, salvo que Macri se haya arrepentido”

Gerardo Morales reveló que le llamó la atención el planteo de María Eugenia Vidal y que pudo haber sido un pedido de Mauricio Macri (Foto: Télam)

El precandidato a presidente por el radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hizo referencia este martes sobre la propuesta de María Eugenia Vidal para replantear las candidaturas en el PRO. Pero el mandatario jujeño fue más allá y deslizó la posibilidad de que Mauricio Macri esté detrás de ese planteo.

“Llama la atención la propuesta de Vidal, pero es una propuesta para el PRO, nosotros somos otro partido. Hay mucho ruido en el PRO, no me quiero meter hasta que se tranquilice un poco todo. Salvo que se haya arrepentido Macri”, manifestó Morales.

Asimismo, el gobernador de Jujuy no quiso entrar en más detalles de la disputa en el PRO y pidió enfocarse para las PASO. “Está muy complicada la situación, pero se va a resolver, van a transcurrir las PASO y vamos a estar todos unidos para afrontar lo que viene, que es gobernar la República Argentina”.

El Gobernador de Jujuy cree que que ningún dirigente "sea tan irresponsable para romper Juntos por el Cambio" (Foto: Franco Fafasuli)

“No creo que ningún dirigente del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica o del peronismo republicano que sea tan irresponsable para romper Juntos por el Cambio. En mi opinión es la fuerza política que está en condiciones de gobernar el país, con todos nuestro defectos y virtudes”, reveló en diálogo con Radio Perfil.

En este marco, el precandidato presidencial aprovechó para hablar del último dato de inflación en el país. “Ya no sorprende que cada mes la situación de la inflación está más compleja. Tenemos mucho por hacer, así que nos vamos a enfocar en trabajar en el programa de gobierno y vamos a reunir a los equipos económicos posiblemente esta semana”.

Te puede interesar: Crisis en el PRO: Macri no descarta reunirse con Larreta y Angelini, el nuevo jefe del partido, pedirá una tregua interna

Gerardo Morales reveló que "hace varios meses que no hablo con Mauricio Macri"

Sobre Javier Milei y Aníbal Fernández

Por otro lado, Morales sí se mostró contundente al hablar del acercamiento de algunos referentes de Juntos por el Cambio al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Hace varios meses que no hablo con Mauricio Macri. El acercamiento a Milei es algo que nosotros no compartimos, no cuenten con nosotros. La venta de órganos, la portación de armas, eliminar el Banco Central, la educación pública y toda la locura desquiciada de esos planteos no lo compartimos. Estamos hablando de gobernar un país que está muy complicado, hay que hacerlo con mesura y con decisión”.

Además, el dirigente radical fue enfático sobre la posibilidad de que el economista liberal sea el próximo Presidente, teniendo en cuenta los informes de varias encuestas.

“Tiene que ver con la bronca de la gente y de muchos sectores de la sociedad argentina, principalmente en los jóvenes. Pero sería catastrófico para el país que una persona desquiciada como Milei se haga cargo de comandar los destinos de la República Argentina”.

Te puede interesar: Foro Llao Llao: quiénes son los miembros del círculo rojo que protagonizan la tradicional cumbre empresaria

Y agregó: “Muchas veces Milei me hace acordar mucho a Milagro Sala. Son muy parecidos en la forma de actuar, de hablar, de gritar... La verdad que me hace acordar mucho”.

Para Morales, si Milei gana las elecciones "sería una catástrofe para el país" (Christian Heit)

Por último, Morales opinó sobre la frase de Aníbal Fernández, quien aseguró que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las elecciones.

“Lo de Aníbal Fernández es una literalmente una amenaza, es decir que si gobierna Juntos por el Cambio o si no gobierna el Frente de Todos vamos a llenar las calles de gente y las vamos a llenar de sangre. Nosotros no le tenemos miedo al Frente de Todos”, dijo.

Seguir leyendo: