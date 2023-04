Foro Llao Llao: quiénes son los miembros del círculo rojo que protagonizan la tradicional cumbre empresaria

Eduardo Elsztain, Marcos Bulgheroni, Marcos Galperin, Carlos Miguens, Federico Braun y Martín Migoya, algunos de los empresario del Foro

El grupo Llao Llao, cuya edición 2023 se realiza por estos días en el tradicional hotel de Bariloche, nació en 2012, luego del impacto turístico que generó en la Patagonia la erupción del volcán Puyehue.

Eduardo Elsztain, quien junto a David Sutton, del Grupo Alvear, son los dueños del hotel, capitalizó el negocio y se quedó con noches libres que regaló a integrantes del ecosistema emprendedor local, sobre todo miembros de Endeavor, la red global que también nació con aportes del presidente de IRSA. Muchos de ellos decidieron ir juntos. El encuentro se repitió por tres años de manera informal y luego se formalizó con la creación del Foro Llao Llao, en 2015.

El espíritu del foro Llao Llao está relacionado a conformar una suerte de espacio de reflexión del sector empresario que busca renovar los tradicionales lugares de debate ejecutivo. Los integrantes del foro, que está integrado por un directorio, se perciben con un perfil “más moderno” que algunas de las más clásicas cámaras sectoriales. “Buscamos pensar ideas para el futuro de la Argentina y trabajar en ese sentido”, mencionan desde la organización.

Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, prometió demoler el régimen económico de los últimos 20 años, que redujo drásticamente los incentivos para invertir, exportar y crear empleo. “Para ello vamos a impulsar reformas que cambien los incentivos económicos, restablezcan la solvencia fiscal y reconstruyan gradualmente la credibilidad”, dijo ayer en la primera charla fuerte del evento. Hoy hablarán Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta. El Presidente Alberto Fernández está invitado, pero figura con el asterisco de “a confirmar”, en la agenda del evento.

Por su origen en la red Endeavor, el foro tiene muchos emprendedores, algunos de ellos fundadores de unicornios –empresas tech que valen más de USD 1.000 millones– y dueños de startups de Internet.

Estos son algunos de los principales miembros y asistentes de este año.

Eduardo Elsztain

Eduardo Elsztain (Maximiliano Luna)

Como se dijo es el alma mater del grupo, también quien puso, en 1998 los primeros fondos para crear Endeavor. Está al frente de IRSA e IRSA Propiedades Comerciales (shoppings, todos los “Altos”, edificios de oficinas, hoteles y desarrollos residenciales), del Banco Hipotecario, y de las agropecuarias Cresud y BrasilAgro, estas últimas tiene casi 1 millón de hectáreas.

Según la Fundación Konex, es miembro del World Economic Forum, del Council of the Americas, del Group of 50 y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otros. Es cofundador de Endeavor Argentina y se desempeña como Vicepresidente del Congreso Judío Mundial.

Marcos Galperin

Marcos Galperin

Es el fundador, presidente y CEO de Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más importante de la región, y la empresa argentina mejor valorada, con un market cap de USD 66.000 millones. Estudió finanzas en la Escuela de Negocios Wharton, en la Universidad de Pensilvania, en EEUU, y también hizo un MBA en la Universidad de Stanford donde, a fines de los 90, fue testigo de la explosión de los negocios de Internet.

Miembro de la primera camada de Endeavor y también de AEA, volvió a vivir en Uruguay con su familia en 2019, luego de que Alberto Fernández ganara las presidenciales.

Marcos Bulgheroni

Marcos Bulgheroni

Es el CEO de Pan American Energy Group (PAEG), una de las principales empresas petroleras privadas de Argentina, que tiene también negocios en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.

“Además, es Vice Chairman y Vicepresidente Ejecutivo de Bridas Energy Holding. Bridas, fundada por su abuelo en 1949, evolucionó de ser una proveedora de bridas y bombas eléctricas para la industria petrolera, a ser hoy una de las mayores operadoras independientes en el sector”, según su biografía. Es Licenciado en Economía por la Universidad de Yale y graduado en la Escuela de Negocios de Columbia University.

Luego de la muerte de su padre, Carlos Bulgheroni, en 2016, asumió el liderazgo de PAE junto a su tío Alejandro Bulgheroni.

Carlos Miguens Bemberg

Carlos Miguens

Actualmente está a cargo de M.B. Holdings (Miguens Bemberg Holdings), Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold. Fue uno de los dueños de Quilmes, hasta su venta en 2006.

Es hijo de la fallecida cineasta María Luisa Bemberg y miembro de AEA.

Federico Braun

Federico Braun (Crédito: Santiago Saferstein)

Según la Fundación Konex, es presidente de SAIEP, Supermercados La Anónima, Patagonia Logística y Tarjeta del Mar, vicepresidente de la Asociación de Supermercados Unidos. También es uno de los accionistas de Banco Galicia, Director de Grupo Financiero Galicia y miembro de la Asociación Empresaria Argentina.

Comenzó su carrera en firmas como Austral Líneas Aéreas, Liquid Carbonic y Sáenz Briones. Es miembro de AEA.

Martín Migoya

Martín Migoya (Nicolás Stulberg)

Es el cofundador de Globant, el segundo unicornio más grande que nació de la Argentina, luego de Mercado Libre.

La empresa se especializa en desarrollo de plataformas de tecnología y tiene un valor de mercado, según el precio de sus acciones en Wall Street, de USD 6.700 millones.

Migoya es miembro de AEA y Endeavor.

En el programa del evento también aparecen otros hombres y mujeres de negocios como Javier Goñi (Ledesma), Nicolás Szekasy (Kaszek) Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Andrés Freire, Karina Román (Grupo Román), Verónica Andreani (Andreani), Guibert Englebienne (Globant), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y Federico Trucco (Bioceres), entre otros.

Ayer, en la cena también estuvieron Martín Eurnekian (Corporación América), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Cristian Fabbri (Gador), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan Argentina), Diego Manfio (Sima), Alejandro y Daniel Elsztain (IRSA), Darío Turovelzky (Paramount) y Federico Lauria, entre otros.

Seguir leyendo: