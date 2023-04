Horacio Rodríguez Larreta: “No siento que Mauricio se quiera ir con Milei”

Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta salió a intentar apagar la mecha que encendió Elisa Carrió y que abrió una nueva herida en Juntos Por el Cambio. A diferencia de la líder de la Coalición Cívica, el jefe de Gobierno porteño no considera que Mauricio Macri quiera tejer un nuevo armado asociándose al diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En declaraciones a LN+, Lilita dijo este domingo que “el gran problema de la oposición es que hay un actor que no quiere estar más” en la coalición: “Mauricio”. “No quiere estar con el radicalismo ni con la coalición cívica -lo dijo- quiere estar con Milei”, sentenció Carrió.

Este lunes, luego del revuelo que generó al interior de la coalición la frase de la referente de la Coalición Cívica, Larreta apeló a su estilo dialoguista y señaló, pese al incesante coqueteo de Macri con Milei, que el ex presidente no busca aliarse el economista libertario: “No siento que Mauricio se quiera ir con Milei, él es parte de Juntos Por el Cambio”.

Si bien reconoce haber tenido “diferencias” con su ex jefe político, las cuales considera que son “naturales en el espacio”, pese la cruda interna que atraviesa JxC, aseguró que “hoy estamos más juntos que nunca”. Y enfatizó que el diputado de La Libertad Avanza tiene las puertas cerradas: “Milei no es parte de Juntos Por el Cambio y punto”.

Fue una jornada agitada en la oposición. Milei propuso ir a una interna con quien tiene más afinidad: Patricia Bullrich. “El que gana conduce y el que pierde acompaña”, dijo el economista invitando a la ex ministra de Seguridad, y aseguró que de ser electo presidente, sumaría a Mauricio Macri a su gobierno. En tanto, este lunes María Eugenia Vidal lanzó la insólita propuesta para que los presidenciables del PRO bajen sus candidaturas. Al respecto de esto último, Larreta manifestó -en diálogo con Canal 9- que la idea de la ex gobernadora “es que no haya peleas” en el partido, y aclaró que él “no se mete en peleas”. “No critiqué nunca ni lo voy a hacer. La pelea es contra la inseguridad y la inflación. Coincido con Vidal en trabajar para construir un plan”, contestó en tono electoral.

En este contexto, a Larreta se le preguntó si Mauricio le pidió que su primo Jorge Macri quede como el único candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y contestó: “No, más allá de su opinión personal hablamos con él que hay que tender a que haya un candidato único del PRO, pero no definimos un nombre, hay tres candidatos y los tres son un orgullo para mí”.

De cara a su postulación presidencial, al jefe de Gobierno porteño le pidieron que dé 3 medidas concretas para bajar la inflación, pero evitando profundizar respondió que “hay que tomar 300 medidas”. “El que piense que con 3 medidas baja la inflación no es serio, no es cierto, es mentirle a la gente. Es mentira, hablemos en serio por una vez. Bajar la inflación es difícil. Las soluciones son difíciles. Me quedo corto con 300 medidas”, expresó.

Por último se refirió a quienes lo acusan de moderado: “Es mi vocación de diálogo, me tilden como me tilden es un orgullo. O seguimos profundizando la violencia o buscamos la paz para el trabajo, el desarrollo, unirnos para exportar más. Si toda la energía la pones en pelearte con el otro vamos a seguir fracasando”, concluyó.

