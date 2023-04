Cristina Kirchner se reunió con gremios y un sindicalista reveló qué respondió cuando le pidieron que sea candidata

La vicepresidenta se reunió con un grupo de sindicalistas que organizan la marcha de hoy en Tribunales

Durante el día de ayer hubo una reunión en el Senado entre Cristina Kirchner y varios referentes sindicales que motorizaron una movilización bajo el lema “democracia o mafia judicial”. La marcha, frente al Palacio de Tribunales, será a las 16 en rechazo a la “proscripción” de la vicepresidenta.

En la reunión en el Senado estuvieron la diputada Vanesa Siley (Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales), Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentina (CTA), Omar Plaini (Canillitas), Walter Correa (Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires), Roberto Baradel (secretario general de SUTEBA), Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), entre otros.

Quien también dijo presente fue el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel “Tano” Catalano. “Estuvimos hablando de geopolítica, del Fondo Monetario Internacional, acerca de la dificultad que hay en el Gobierno para obtener divisas, que el salario rinda ante una inflación que no afloja. Fue una charla extendida en la que le dijimos que nuestra voluntad es de acompañar la decisión de que sea ella la candidata a presidenta. La charla fue muy intensa, muy rica”, expresó a El Destape radio.

Daniel "Tano" Catalano, secretario genaral de ATE Capital

Ante la consulta sobre si dialogaron del operativo para que sea candidata en las próximas elecciones, el dirigente agregó: “No dice (lo repite), sólo que hay que seguir hablando. Lo que ella plantea es que no depende de una persona, la crisis en la que estamos inmersos no puede resolverse por la propia existencia de alguien, tiene que haber un colectivo, una masa crítica que pueda realizarse en un función de un proyecto de país y de que eso no depende de la voluntad de alguien ni de la existencia de una persona en el poder. Hay que seguir discutiendo, debatiendo. Nosotros, por supuesto que con toda la voluntad, queremos que el proyecto político lo encabece ella en las elecciones y hay que seguir discutiendo”.

“Quedamos en seguir hablando cuando le hicimos ese planteo. Fue una charla política, no hubo respuesta a eso, sino que fue una contestación política respecto a cómo salir de la situación crítica porque además la crisis política no atraviesa solamente al Frente de Todos”, completó.

El referente sindical agregó que “lo único que tenemos como ventaja es una Cristina que nos hace la tarea más simple porque nos invita a soñar. No por comodidad, sino por convicción y porque es una líder y, porque tenemos una lealtad hacia ella, pensamos que tiene que ser ella la que encabece el proyecto político. Hay que seguir trabajando, ella está proscripta, hay que resolver el tema de la Justicia, eso es urgente, no espera. La democracia no puede estar atada a los caprichos de cuatro supremos”.

Catalano agregó que “nos solidarizamos con el ataque que recibió ella y Florencia por parte de dos periodistas (en referencia a Viviana Canosa y Laura di Marco) y también hablamos sobre el documento que se va a leer hoy en el acto, de la importancia de la movilización para poder terminar con la persecución judicial, el lawfare y ver cómo se moderniza la justicia”.

Foto de archivo de una reunión entre Catalano y Cristina Kirchner

Además agregó, acerca de las paritarias, que hay que “trabajar es sobre una redistribución distinta de lo que es lo macroeconómico”. Según él, la paritaria es una herramienta que te posibilita generar un marco de debate permanente en un modelo económico que tenga cierta lógica. “Pero, con lo que estamos perdiendo ante la inflación, lo que hay es una adecuación a sostenerte en un lugar de pobreza“.

Y volvió a hacer referencia a Cristina Kirchner. “Para ella, el sistema más eficiente del planeta sigue siendo el capitalismo, pero -dentro de ese sistema- uno sigue encontrando resortes que uno espera que permitan que rebalse el vaso sino que genere situaciones de derechos como ocurrió durante el gobierno de ella y el de Néstor”.

“Hay que ver desde que lugar las centrales obreras hoy tenemos un rol distinto y ver cómo poder trabajar sobre un programa para no ir por detrás detrás de la paritaria sino el de discutir un sistema económico que nos permita ganarle a la inflación y no estar atado a los caprichos del mercado”.

