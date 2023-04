Después del crimen del colectivero, en La Matanza formarán una “sala de situación” entre la fuerzas policiales de Sergio Berni y Gendarmería Nacional

Gendarmería Nacional recorrer las estaciones de ferrocarril de La Matanza, como Isidro Casanova, Laferrere y Aldo Bonzi. Se espera la llegada de mil efectivos más

A una semana del asesinato del colectivero de la línea 620, Daniel Barrientos, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y su par bonaerense, Sergio Berni, acordaron la formación de una “Sala de Situación” en Puente 12, ubicado en la localidad matancera de Ciudad Evita, el lugar donde el funcionario del gobernador Axel Kicillof trasladó su centro de operaciones para estar más cerca del corazón bonaerense y de los “centros del conflicto” de la inseguridad, como el mismo definió.

El comando centralizado tendrá como tarea principal coordinar las acciones entre las fuerzas provinciales y de Nación, un hecho que hasta ahora no sucedía, ni en La Matanza ni en las otras alcaldías donde también hay efectivos federales. Es más, el propio Berni reconoció no saber cuántos uniformados recorren el Gran Buenos Aires ni con qué criterio y mapa del delito lo realizan.

La “Sala de Situación” se terminó de acordar ayer por la mañana, durante los veinte minutos que mantuvieron a solas los dos funcionarios. La charla se dio aparte del cónclave al que asistieron los secretarios de seguridad de los municipios, para darle forma a lo que ya se resolvió la semana pasada, pero sin la presencia de los ministros: el despliegue de efectivos de fuerzas federales a través de los Comandos Unificados Conurbano (CUC).

Sergio Berni al salir del encuentro con su par de nación, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. (Foto: Maximiliano Luna)

Según le explicaron a este medio desde la cartera de Fernández: “Son cinco centros operativos que contendrán a todos los municipios del Gran Buenos Aires, cuyas cabeceras estarán ubicadas en La Matanza, La Plata, Pilar, Tigre, y Avellaneda”.

La resolución 186, publicada el 27 de marzo en el Boletín Oficial con la firma de Aníbal Fernández, se aclara el alcance que tendrá y las áreas en las que operará cada uno de los centros:

-Comando 1: Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz.

-Comando 2: Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

-Comando 3: Suroeste, con funciones en La Matanza.

-Comandos 4: Sur, con funciones en Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza.

-Comandos 5: La Plata, con funciones en La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.

Según pudo saber Infobae, Berni alertó a sus principales colaboradores que la reunión con los jefes de las fuerzas federales, de la que también participaría, además de Gendarmería, la Policía Federal, se podría dar desde hoy, pero eso dependerá de “cuándo lleguen los gendarmes a La Matanza”. Se espera que en este encuentro se fijen las prioridades de la “Sala de Situación”, así como también acordar qué calles y barrios recorrerán los efectivos enviados por Nación

Fuerzas Federales desplegadas en La Matanza, por ejemplo, en la Estación de Laferrere del Tren Belgrano Sur

En la actualidad ya hay gendarmes participando en algunas actividades en el distrito que gobierna el peronista Fernando Espinoza. Por ejemplo, brindan seguridad en Puente 13 y en las estaciones del Tren Belgrano Sur que cruza el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires.

Con el mapa de la inseguridad en mano, Berni y los funcionarios de Fernández se pondrán de acuerdo en qué barrios recorrerán. Sin duda, uno de los primeros lugares será en Virrey del Pino, una de las zonas más calientes del delito de La Matanza y donde mataron de un balazo al colectivero Daniel Barrientos. También lo harán, como ya ocurrió, sobre la traza de Brigadier Juan Manuel de Rosas -ex Ruta 3- en las inmediaciones de villas como Santos Vega, ubicada en Lomas del Mirador, muy cerca de San Justo.

El 17 de marzo, Espinoza, a través de un comunicado, anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno nacional para “aumentar la presencia de Gendarmería Nacional en La Matanza”. “A la recuperación de los operativos de las fuerzas de Gendarmería en el distrito, luego de que el gobierno anterior -por Mauricio Macri- los eliminara, se suma la construcción de una base que permitirá la llegada de 1000 nuevos gendarmes al distrito”. Según acreditó este medio por fuentes nacionales, bonaerenses y de La Matanza, esos efectivos aún no llegaron al distrito más poblado de Buenos Aires.

“Con el objetivo de colaborar para aumentar la prevención en materia de seguridad, el Gobierno local que dirige el intendente Fernando Espinoza realizó las gestiones pertinentes para recuperar la presencia de la Gendarmería Nacional en el distrito. Cabe recordar que el gobierno de Mauricio Macri retiró a las fuerzas de gendarmería de las calles de La Matanza”, afirmó la secretaria de prensa de la intendencia. Y recordó que: “Actualmente, se llevan adelante distintos operativos de Gendarmería Nacional en horarios estratégicos y en zonas claves de todas las localidades del distrito, para poder llegar a cada uno de los barrios”.

En la Apertura de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, Espinoza anunció que “en los próximos 30 días se firmará la licitación para la construcción de una Base de Gendarmería Nacional en el distrito, con la llegada de 1000 nuevos gendarmes” y que “estará ubicada en Ciudad Evita y, desde allí, las fuerzas nacionales coordinarán las tareas de prevención y protección hacia nuestras vecinas y vecinos”.

El intendente Fernando Espinoza anunció la llegada de 1.000 gendarmes a La Matanza, pero aún no llegaron al distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof

Los hechos de inseguridad en La Matanza, pero también en otros distritos bonaerenses aceleraron todos los tiempos. Los reclamos por seguridad junto a la inflación son las principales reclamos de los votantes y las elecciones generales están a la vuelta de la esquina.

Ayer, al salir del encuentro con Fernández, Berni habló con la prensa y señaló que su distrito “necesita imperiosamente un refuerzo por parte de las fuerzas federales”, por lo que ahora hay que instrumentar los mecanismos tecnológicos para poder implementar la colaboración. “Es una provincia 1.800 veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó el ministro de Kicillof, que se mostró satisfecho con el resultado de la charla: “Hay una fuerte decisión de apoyar con recursos humanos la provincia de Buenos Aires y bienvenido sea”, dijo.

De todos modos, el funcionario aclaró que esto es mucho más que una cuestión de números: “Ustedes creen que si mañana el gobierno nacional dice, ‘vamos a poner 100 mil gendarmes en la PBA’, ¿se terminaron los problemas de inseguridad? No, porque esto no se resuelve con un policía más o uno menos. Lo que necesitamos, además de un refuerzo, es que aquellos sectores del Estado que tienen responsabilidad en la construcción de seguridad ciudadana dejen de mirar hacia un costado; por ejemplo, es imposible si los detenidos no quedan detenidos”.

Si bien Aníbal Fernández hizo referencia al CUC después de la crisis de inseguridad que se reavivó en la provincia gobernada por Kicillof por el crimen de Barrientos, este comando unificado fue planificado a fines del mes pasado, después de que varios intendentes, entre ellos el matancero Espinoza, solicitaran más gendarmes.

“No hay novela, soy amigo desde hace muchos años con Berni y yo le tenía prohibido hablar con las fuerzas federales. No tengo un concepto módico de la autoridad, en los lugares donde yo trabajo, las decisiones las tomo siempre yo”, había declarado Fernández antes de la nueva crisis de inseguridad en territorio de Kicillof. Lo hacía en referencia a las críticas de su par bonaerense sobre la descoordinación de las fuerzas federales con la policía bonaerense.

La creación de la “Sala de Situación” en Puente 12 puede ser un avance hacia la coordinación de las fuerzas federales que no solo recorrerán La Matanza, sino de todo el Gran Buenos Aires a los que serán asignados.

