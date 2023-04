Carrió juega fuerte en la interna porteña: apoya a Quirós y amenaza con presentar candidato propio si lo bajan

Elisa Carrió (Cristian Gastón Taylor)

Las internas dentro de Juntos por el Cambio por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad no frenan. Mientras Horacio Rodríguez Larreta se toma su tiempo para definir cómo se va a votar en el distrito -separado o junto con las nacionales-, también se mantiene la disputa entre los que quieren un candidato único de la coalición y los que quieren una PASO.

Jorge Macri cuenta con el aval de su primo, el ex presidente y fundador del partido, Mauricio Macri, pero no así del resto de los miembros del partido que, entre apoyos tibios y silencios sugestivos, mantiene vivas las aspiraciones de los ministros porteños Fernán Quirós y Soledad Acuña.

Parte de esa interna estalló días atrás con las denuncias de que el ex intendente de Vicente López no cumplía con el requisito de residencia porteña para ser Jefe de Gobierno. Nadie tiene en claro qué sector lo impulsó pero varios se sumaron a las críticas.

En medio de las internas, circuló el rumor de que la Coalición Cívica iba a pedir a la Justicia electoral que impugne su precandidatura por el conflicto de la residencia. El funcionario le explicó a Larreta que contaba con todos los requisitos para ser candidato y su postulación sigue, pero al mismo tiempo siguieron los trascendidos.

En medio de esto, la titular de la Carrió decidió aclarar la situación con el propio candidato y días atrás lo llamó por teléfono. “Nosotros no hacemos operaciones”, aseguran que le dijo Lilita como para aclarar que debería buscar a otros responsables de esa situación.

“Lilita fue clara, le dijo que mantiene su apoyo a Quirós y que quiere que compitan”, explicaron a Infobae fuentes al tanto de las conversaciones. La ex diputada nacional se mantiene en su idea de que si el PRO decide bajar de la competencia a Quirós, su agrupación irá con un candidato propio en la interna porteña.

En la conversación, que sucedió el mates pasado, Carrió tambien aclaró que la CC no va a impugnar la candidatura y que está cansada de que usen su nombre en operaciones que ella no comparte. “Hoy el vínculo es bueno, hablan seguido”, agregaron.

Por su parte, Jorge Macri reconoció el llamado. “Está muy bien que ella se manifieste por Fernán. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Yo tengo una buena relación con ella. Desearía que también me apoye”, dijo.

Como para dejar en claro ese posicionamiento, esta semana la Coalición Cívica realizó un acto de campaña con el ministro de Salud. Acompañado pór los legisladores y referentes del espacio Hernán Reyes, Paula Oiveto, Fernando Sánchez, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, el ministro expuso frente a un grupo de vecinos en Caballito sus planes para la Ciudad.

El propion Del Gaiso fue quien filtró de alguna manera la conversación ya que escribió en su cuenta en la red social Twitter “estoy con Carrió, ella detesta que la pongan en operaciones que no tiene nada que ver. Y pide que no invoquen su nombre”, algo que retwiteó la propia Carrió.

Por otro lado, mientras sigue adelante la disputa en la capital, la CC mantiene su estrategia nacional. En Santa Fe ya definió que no participará del “Frente de Frentes” que armaron sus socios dentro de JxC -el PRO y la UCR- con el socialismo provincial y define los pasos a seguir. En Córdoba, Carrió viajó para sacarse una foto con Luis Juez, el precandidato a gobernador de la coalición que Mauricio Macri no quiere, y esta semana parte hacia al sur.

Entre el 10 y el 13 de abril, recorrerá las provincias de Neuquén y de Río Negro como parte de la campaña y en apoyo a sus candidatos locales.

La recorrida comenzará en Río Negro para apoyar a los postulantes que integrarán las listas de legisladores y concejales en Cambia Río Negro, el frente que llevará a Aníbal Tortoriello como candidato a la gobernación el próximo 16 de abril.

También hará lo propio en Neuquén, adonde irá para acompañar y apoyar a Valeria Todero, candidata a intendenta de la ciudad capital y también a Pablo Cervi.

En el caso de Cervi, la visita seguramente encontrará a un candidato más relajado luego del video de Macri. El radical que va por la gobernación estaba en la lucha debido a que el ex presidente fue el que más movilizó para que se efectivizara la alianza del PRO con Rolando Figueroa, el ex miembro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que busca ser el próximo mandatario provincial. Con el ex presidente fuera de competencia, el diputado de la UCR tiene más chances de atraer al electorado del PRO.

