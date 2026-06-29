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República Dominicana renueva infraestructuras deportivas de cara a los Juegos Centroamericanos 2026

El gobierno de Abinader consolida agenda con entrega de obras, títulos de propiedad y mejoras en salud

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República Dominicana renueva su infraestructura deportiva de cara a los Juegos Centroamericanos 2026 (Foto cortesía Presidencia de la República)
República Dominicana renueva su infraestructura deportiva de cara a los Juegos Centroamericanos 2026 (Foto cortesía Presidencia de la República)

El gobierno de Luis Abinader informó este lunes que reforzó su agenda de deporte, salud y cooperación con la entrega de obras deportivas, la titulación de más de 4.000 personas y el reporte de una reducción de la mortalidad materna e infantil, en una estrategia que también apunta a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y a la seguridad jurídica de miles de familias.

En el tramo final del balance semanal, la Presidencia de la República Dominicana sumó otra obra: el remozado Club Deportivo El Millón Yireh, en el Distrito Nacional, que beneficiará de manera directa a 1.483 niños, adolescentes y jóvenes.

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La intervención se ejecutó en seis meses, según el resumen presentado por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna.

Según la información oficial, el eje deportivo incluyó además la inauguración de la renovada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, descrita por el gobierno como una de las instalaciones más modernas del Caribe. La obra, indicó la administración, busca ampliar los espacios para el deporte y la recreación y preparar la infraestructura nacional para la cita regional de 2026.

Reyna presentó ese balance como un compendio de las principales acciones desarrolladas por el Gobierno en los últimos días en deporte, titulación, salud y cooperación internacional. El funcionario sostuvo que esas medidas se orientan a fortalecer la infraestructura, ampliar la seguridad jurídica de las familias, consolidar avances sanitarios y reafirmar el compromiso internacional del país.

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Abinader entrega la moderna Arena Banreservas y el remozado Club El Millón Yireh (Foto cortesía Presidencia de la República)
Abinader entrega la moderna Arena Banreservas y el remozado Club El Millón Yireh (Foto cortesía Presidencia de la República)

En materia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública informó una reducción de la mortalidad materna e infantil. El reporte oficial agregó una baja incidencia de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, resultado que el Ejecutivo vinculó con el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a proteger la vida y el bienestar de la población.

El Gobierno vinculó las obras deportivas con inclusión social y prevención de la violencia

La entrega del Club Deportivo El Millón Yireh fue encabezada por el presidente Abinader este domingo. La obra, según la información oficial, recupera uno de los principales espacios de deporte, recreación e integración social del Distrito Nacional.

Durante el acto, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, dijo que el techado del club forma parte de la transformación impulsada por el Ejecutivo para fortalecer el deporte y ofrecer espacios seguros a la juventud. Añadió que la gestión desarrolla la mayor inversión en infraestructura deportiva del país, con cientos de instalaciones construidas y remodeladas.

De la Cruz sostuvo que el Gobierno considera el deporte una herramienta para alejar a niños y jóvenes de la violencia y crear oportunidades de desarrollo. También afirmó que la administración ha priorizado la recuperación de clubes deportivos y centros comunitarios para fortalecer el movimiento clubístico nacional y habilitar escenarios para la formación de nuevas generaciones.

La República Dominicana inicia la ruta de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La República Dominicana inicia la ruta de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La secuencia de anuncios dejó un mismo hilo conductor en el balance de la Diecom: infraestructura deportiva para eventos regionales y uso comunitario, títulos de propiedad para familias de tres localidades, indicadores sanitarios a la baja y una intervención de rescate en el exterior ante una emergencia sísmica.

Vale mencionar que el país será la cede de un importante encuentro deportivo. Los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana , del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 .

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