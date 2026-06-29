Honduras

Honduras: alertan expansión del microtráfico en colonias y centros educativos de Tegucigalpa.

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) advirtió que la distribución de marihuana y drogas sintéticas se ha extendido

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Un pizarrón verde con marco de madera, dibujo de escudo y texto "Escuela Honduras", tizas, borradores, cuadernos y billetes de lempira apilados.
Las autoridades reforzaron las investigaciones para desarticular redes de microtráfico que buscan captar jóvenes y estudiantes en escuelas y colegios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microtráfico creció en Tegucigalpa, según informó el director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ever Danilo Mejía, quien sostuvo que las investigaciones de los últimos meses detectaron redes de distribución en colonias de distintos niveles socioeconómicos y una mayor circulación de droga.

“Hoy la cantidad de droga que circula mediante el microtráfico es mucho mayor de lo que se observaba años atrás. Es una realidad que preocupa porque está llegando a más personas y en distintos sectores de la ciudad”, expresó.

Mejía señaló que no existe una zona específica donde opere el microtráfico, ya que las investigaciones apuntan a una presencia prácticamente generalizada en Tegucigalpa.

Indicó que los distribuidores adaptan sus métodos según el sector donde operan y el perfil de los consumidores, lo que facilita la comercialización de sustancias ilícitas en distintos ambientes.

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Según explicó, en algunos casos los vendedores residen dentro de las mismas colonias, mientras que en otros solo ingresan para realizar las entregas o establecer contacto con los compradores.

“La distribución ocurre prácticamente en toda la ciudad. Siempre existe alguien que abastece a los consumidores, ya sea viviendo en el sector o desplazándose hasta esos lugares”, manifestó.

Venta de drogas cerca de centros educativos

Uno de los focos de preocupación de las autoridades es la presencia de presuntos distribuidores cerca de centros educativos.

El director de dicho organismo confirmó que durante el año pasado y el presente se identificó a personas que buscaban comercializar drogas entre jóvenes y estudiantes, principalmente marihuana y sustancias sintéticas.

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Ante esta situación, las investigaciones se fortalecieron para ubicar y desarticular las estructuras dedicadas a captar nuevos consumidores en las inmediaciones de escuelas y colegios.

Mano sosteniendo un blíster de clonazepam, una pastilla blanca flotando sobre un cuaderno escolar cuadriculado con un bolígrafo azul desenfocado detrás.
Las autoridades reforzaron las investigaciones para desarticular redes de microtráfico que buscan captar jóvenes y estudiantes en escuelas y colegios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades consideran que este fenómeno requiere una respuesta coordinada para evitar que menores de edad sean utilizados como clientes o incluso como parte de las redes de distribución.

Operativos y coordinación con Educación

Como parte de las acciones desarrolladas recientemente, la DLCN informó que ejecutó operativos dirigidos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Entre las actividades realizadas figuran la destrucción de cargamentos de cocaína que permanecían bajo custodia judicial y la incineración de droga decomisada en distintos procedimientos.

También fueron destruidas armas de fuego incautadas durante operativos ejecutados contra estructuras criminales en diferentes regiones del país.

Mejía aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El funcionario adelantó que la institución solicitará apoyo a la Secretaría de Educación para fortalecer las acciones preventivas dentro y alrededor de los centros escolares.

Pila de libros de colores sobre un escritorio de madera en un salón de clases. Al fondo, una bandera de Honduras, un mapa mundial y un pizarrón.
La venta de pequeñas cantidades de droga se volvió más frecuente y más difícil de detectar en la capital hondureña.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así mismo, explicó que existe disposición de las autoridades educativas para coordinar intervenciones que permitan detectar de forma temprana cualquier actividad relacionada con la venta de drogas en estos espacios.

El objetivo, añadió, es desarrollar mecanismos de vigilancia y prevención para proteger a la población estudiantil y evitar que las redes de microtráfico continúen expandiendo sus operaciones hacia los centros educativos.

La DLCN reiteró que continuará con investigaciones e intervenciones para identificar a los responsables de estas estructuras e instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización de drogas en barrios, colonias y escuelas del país.

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