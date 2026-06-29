Silvia Lospennato: “La salida de Adorni debió resolverse mucho antes”

Silvia Lospennato afirmó que la incorporación de dirigentes del PRO al Gabinete de Javier Milei busca fortalecer la gestión con funcionarios con experiencia

La legisladora porteña Silvia Lospennato aseguró que la incorporación de dirigentes con pasado en el PRO al Gabinete de Javier Milei responde a la necesidad de fortalecer la gestión con funcionarios experimentados y rechazó que esos nombramientos impliquen una influencia política de Mauricio Macri sobre el Ejecutivo. En una entrevista con Infobae al Regreso, sostuvo que quienes aceptan integrar un gobierno deben responder al Presidente y no al partido del que provienen.

Durante la charla con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, explicó que el oficialismo debió completar su estructura con dirigentes que ya habían atravesado responsabilidades ejecutivas porque, según afirmó, “no es tan fácil tener gente preparada y con experiencia para los lugares de gestión”. En ese sentido, recordó que muchos de los actuales funcionarios construyeron su carrera en el Gobierno de la Ciudad antes de llegar a la administración nacional y señaló que esa trayectoria les permitió adquirir una experiencia que hoy resulta valiosa para afrontar la gestión.

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Como ejemplo mencionó el caso de Diego Santilli, cuya designación consideró acertada por su recorrido tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. “Fue senador nacional, diputado nacional, legislador porteño, vicejefe de Gobierno, ministro de la Ciudad y ministro nacional. Maneja el Ejecutivo y el Legislativo como probablemente ninguna otra persona dentro del gabinete”, afirmó, antes de concluir que “es inteligente convocar gente con experiencia para gobernar”.

Lospennato puso a Diego Santilli como ejemplo de funcionario con trayectoria en el Poder Ejecutivo y el Legislativo dentro del gabinete (Infobae en Vivo)

Consultada sobre la creciente presencia de exfuncionarios del PRO en la administración libertaria, Lospennato buscó desactivar las versiones que vinculan esos nombramientos con una supuesta conducción de Macri sobre el Gobierno. “Ninguno de esos funcionarios le responde a Mauricio Macri, que es el conductor del PRO”, afirmó, y explicó que “cuando uno forma parte de un gobierno, lo lógico es responderle a tu jefe político, que es el presidente de la Nación”, ya que es el mandatario quien conforma su equipo de trabajo. Aclaró, además, que esa lógica no alcanza a los legisladores, cuya representación política responde al partido por el que fueron elegidos.

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La diputada consideró que esa convocatoria era esperable en un espacio político que llegó al poder con escasa experiencia de gestión. “Construir un equipo para gobernar un país es muy difícil”, sostuvo, y remarcó que, si La Libertad Avanza no contaba con determinados perfiles dentro de sus propias filas, “era razonable convocar personas que ya habían pasado por funciones ejecutivas”.

Al referirse a la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, Lospennato afirmó que la decisión era necesaria porque, a su entender, el funcionario “había roto la relación de confianza con el Congreso”. Recordó que tanto los diputados como los senadores del PRO estaban dispuestos a avanzar con la interpelación y consideró que la permanencia de Adorni terminó provocando un desgaste político innecesario para la Casa Rosada.

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Silvia Lospennato dijo que la salida de Adorni debió resolverse mucho antes porque había roto la relación de confianza con el Congreso

“En lo personal me hubiera gustado que esto se resolviera inmediatamente”, reconoció, porque la situación “fue un desgaste innecesario para el Gobierno” y también paralizó durante semanas la actividad legislativa. A su juicio, “la ejemplaridad en la función pública es importante”, especialmente en momentos de fuerte demanda social hacia la dirigencia.

Respecto de la investigación judicial, evitó hacer una valoración anticipada y señaló que “estará en manos del fiscal y del juez determinar si las explicaciones que dio Adorni son suficientes para exculparlo o si corresponde avanzar en la causa”. Sin embargo, sí cuestionó determinadas conductas de funcionarios públicos al considerar que “no está bien que los funcionarios digan que evadieron impuestos como si eso fuera algo positivo”, porque ese “no es el mensaje que hay que pasarles a los argentinos”. En esa línea, recordó que durante su paso por el Congreso impulsó distintas iniciativas para beneficiar a los contribuyentes cumplidores.

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En otro tramo de la entrevista lamentó que la crisis política hubiera desplazado de la agenda discusiones vinculadas con la economía cotidiana. “Hay muchos temas económicos de la realidad de los ciudadanos que durante este tiempo no se estuvieron hablando”, advirtió, y reclamó que el Gobierno vuelva a concentrarse en las preocupaciones de las familias.

Lospennato advirtió que la permanencia de Adorni generó un desgaste político para el Gobierno y paralizó durante semanas la actividad legislativa (Infobae en Vivo)

Entre esos proyectos mencionó la reforma sobre desalojos incluida en la Ley de Tierras. Según explicó, la iniciativa incorpora mecanismos de “desalojos exprés” que, a su juicio, podrían ampliar la oferta de viviendas en alquiler. Además, sostuvo que durante muchos años la Justicia fue demasiado permisiva frente a las ocupaciones ilegales y señaló que gran parte de las viviendas recuperadas durante la gestión de Jorge Macri en la Ciudad correspondían a inmuebles cuyos inquilinos habían dejado de pagar el alquiler y permanecían ocupándolos.

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Finalmente, Lospennato planteó que el principal desafío del Gobierno pasa por convertir la estabilización macroeconómica en una mejora concreta para la población. “Es bueno que hablemos del momento real de la economía de los argentinos”, sostuvo, y advirtió que “lo relevante es el ingreso disponible de las familias” frente al impacto de los aumentos tarifarios. En ese contexto, se preguntó si “realmente es posible sostener estos niveles de ajuste”.

De cara al escenario electoral, aseguró que el PRO buscará recuperar protagonismo con una propuesta propia y sostuvo que el objetivo es complementar el rumbo económico del Gobierno. En ese sentido, recordó que, como viene planteando Mauricio Macri, “las mejoras macroeconómicas tienen que llegar al bolsillo de la gente”, porque solo así “el cambio será irreversible” y se evitará que los argentinos “quieran volver al pasado kirchnerista”.

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