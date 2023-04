Lousteau y Carrió estudian una posible impugnación judicial a Jorge Macri como candidato a jefe de Gobierno porteño

Lousteau advierte que Jorge Macri no cumple con los requisitos para ser candidato a jefe de Gobierno porteño (Credito foto: Franco Fafasuli)

La interna de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad no da tregua. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, tiene 12 días para establecer con qué método de votación y cuándo serán las elecciones distritales en CABA. El 14 de abril es la fecha límite para resolver si la capital desdobla el comicio o no. Detrás de esa decisión hay un complejo entramado político que involucra a la plana mayor del PRO y el radicalismo.

La semana pasada, Rodríguez Larreta dio a conocer que el PRO irá a las PASO con un solo candidato a jefe de Gobierno de los tres funcionarios porteños lanzados: Jorge Macri, ministro de Gobierno; Fernán Quirós, ministro de Salud; y Soledad Acuña, ministra de Educación. El que sea ungido entre esos competirá en las primarias de JxC contra Martín Lousteau, senador nacional y líder de Evolución radical.

Mauricio Macri sigue con especial atención la resolución de candidaturas en CABA. Pretende que el PRO siga al frente del distrito que gobierna ininterrumpidamente desde el 2007 y su candidato es su primo Jorge.

A este escenario se sumó un nuevo capítulo en la disputa por las boletas, la fecha y el modo de votación: El radicalismo porteño y la Coalición Cívica analizan la presunta “incompatibilidad” de la candidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno de la Ciudad. Lousteau está convencido de que el ministro de Gobierno de Larreta no cumple con los requisitos que establece la Constitución de la Ciudad para ser electo jefe de Gobierno.

El equipo político del senador nacional estudia la situación. Aseguran que no puede postularse. Incluso, el fin de semana circuló un Chat GPT, artefacto de inteligencia artificial, en el que se alegó ese argumento. Una chicana 2.0. Lo cierto es que Lousteau tiene esa convicción y busca instalarla en el debate público.

En ese eje, el fin de semana se viralizó el fragmento de una entrevista a Jorge Macri en el 2021. Allí, el intendente de Vicente López cuestionaba que Diego Santilli haya cruzado la General Paz para ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El primo del ex Presidente lo sintió como una provocación a su ambición de aquel entonces de disputar la gobernación bonaerense.

“¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA?”, se lo escucha decir a Jorge Macri durante un reportaje con el canal A24 en 2021. “Las decisiones de quién es candidato en cada distrito la definen en ese distrito. Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires va a decidir quién es el candidato o la candidata. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés: si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes?”, reflexionó el dirigente del PRO en aquél momento.

“Esta situación se tiene que aclarar rápidamente para despejar dudas sobre la posibilidad de competir en la Ciudad sin riesgos de impugnación”, tuiteó Facundo Del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica, y agregó: “Que esté claro si le dan las calidades para competir en la ciudad y no se discuta más . Y si no puede que lo digan rápidamente”. Jorge Macri recogió el guante y le respondió en privado al diputado del espacio de Elisa Carrió.

El ministro de Gobierno de la Ciudad sostiene que tiene los “papeles en regla” y está “tranquilo” respecto a que considera que no tendrá dificultades a la hora de convalidar su candidatura ante la justicia electoral. Lousteau y Carrió le advierten lo contrario. Es una forma elíptica de presión. El radicalismo pretende marcar la cancha. Por su parte, la ex diputada chaqueña respalda la candidatura de Fernán Quirós y no está dispuesta a acompañar a Jorge Macri -si es ungido como único candidato del PRO-.

Cuáles son los requisitos legales para ser candidato a jefe de Gobierno

El 14 de abril es el día límite para conocer cómo y cuándo se votará en la Ciudad

En su artículo 97, la Constitución de la Ciudad Autónoma establece que para ser elegido jefe de Gobierno “se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección”. Son requisitos que Jorge Macri cumple. Luego, el articulado continúa: “Ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores”.

En el artículo 73 la carta magna de la Ciudad detalla que es “incompatible” con la función de diputado “el ejercicio de cualquier empleo o función pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad, salvo la investigación en organismos estatales y la docencia”. La última parte del artículo 97 y las incompatibilidades del artículo 73 son las que toma como fundamento Lousteau para señalar que la candidatura de Jorge Macri “puede ser impugnada”.

Jorge Macri asegura que puede acreditar cinco años de residencia habitual y permanente en la Ciudad. La UCR porteña insiste en que es “imposible”. ¿Por qué? Porque el primo del fundador del PRO ejerció la intendencia de Vicente López hasta diciembre del 2021. Desde entonces, mantiene el cargo en “uso de licencia” y se desempeña como ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta. Justamente, en el entorno de Jorge Macri argumentan que al estar licenciado “no hay ejercicio del cargo”. Es decir, no se registra la incompatibilidad que detalla el artículo 73 de la Constitución porteña.

La pelea política de fondo en la interna porteña de JxC

Macri y Rodríguez Larreta pulsean por la interna porteña de Juntos por el Cambio

Los vericuetos jurídicos darán lugar a largos y tediosos debates en materia de derecho constitucional y administrativo público. Sin embargo, el problema de fondo no es normativo, sino político. Carrió y el radicalismo de la Ciudad tienen disonancias de vieja data. Empero, en la pelea porteña los une algo: las diferencias políticas que ambos espacios tienen con la familia Macri.

El ex Presidente es el principal objetor del acuerdo político entre Rodríguez Larreta y Lousteau. El alcalde de la Ciudad cuenta con el respaldo de una parte de la UCR nacional y del radicalismo porteño. El pacto con el ex Ministro de Economía implica que el jefe de Gobierno debe garantizar que el PRO y el radicalismo compitan en las PASO en igualdad de condiciones y con reglas parejas.

El alcalde porteño pretende conservar la atribución de decidir sobre cuándo y cómo se votará en el distrito que él gobierna. Y manifiesta que es necesario que en las PASO haya condiciones parejas para todos. Ese punto pone en alerta a Jorge Macri, porque considera que detrás de esa idea, Larreta favorecerá implícitamente al radicalismo.

El meollo de esa cuestión reside en el arrastre que los candidatos a presidente de JxC le dan a los postulantes a jefe de Gobierno. Este mecanismo sucede por la composición de la tradicional lista sábana (o boleta partidaria). En cambio, si se sustituye ese sistema por un tipo de boleta única se considera que se “corta el arrastre” nacional a los candidatos a jefe de Gobierno. Como reveló Infobae, Macri y Lousteau se reunieron a solas el jueves pasado para discutir este asunto.

Macri cuestiona el acuerdo político entre Rodríguez Larreta y Lousteau

El radicalismo porteño plantea que todos los candidatos a jefe de Gobierno de CABA puedan ir en la boleta de todos los presidenciables de JxC. O, bien, aplicar un “desdoblamiento concurrente” de la elección porteña. Es decir, que la elección porteña y la nacional sean el mismo domingo pero con un sistema mixto: Las candidaturas nacionales (presidente y diputados nacionales) se votarán con boleta sábana tradicional; mientras que para las candidaturas de la Ciudad (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) se usaría la Boleta Única Papel o electrónica.

El Código Electoral de la Ciudad dispone esa opción en su artículo 60 y establece entre los artículos 111 y 116 el uso y las características de la Boleta Única para los cargos electivos porteños. Para impulsar el “desdoblamiento concurrente”, Lousteau también tiene el respaldo, nada menos, que de Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y dirigente de peso en el radicalismo porteño. El “Tanto” es íntimo de Macri, pero en este escenario está alineado con la UCR.

En el larretismo analizan que esa posibilidad puede destrabar la interna porteña. Otro argumento que suma Lousteau y el larretismo es que el “desdoblamiento concurrente” es también una forma de “quitarle el arrastre” a Javier Milei en la Ciudad. Jorge Macri rechaza cualquier escenario que beneficie a Lousteau. Está dispuesto a competir en las PASO, aunque resiste que Bullrich y Larreta le extiendan sus boletas presidenciales al candidato radical en Ciudad.

Lousteau sostiene que el escenario de “desdoblamiento concurrente” es válido desde el punto de vista jurídico. Depende de un decreto de Larreta. En el macrismo sospechan que si el PRO no concede esa alternativa electoral, el radicalismo de la Ciudad apelará a la Justicia. De hecho, Lousteau ya hizo una advertencia. Carrió, a través de Del Gaiso, la replicó. En 12 días se conocerá si hubo solución política o escándalo judicial.

