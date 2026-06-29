El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en El Salvador, advierte especialista

El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en El Salvador, según datos del Ministerio de Salud. (Foto cortesía)

El cáncer de mama representa una de las principales amenazas para la salud femenina en El Salvador. Una de cada ocho mujeres en el país es propensa a desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida, según datos del Ministerio de Salud (MINSAL). Esta cifra sitúa a El Salvador entre los países con mayor incidencia, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de salud.

El médico oncólogo costarricense Adrián Guzmán Ramírez, con amplia experiencia en atención clínica e investigación, remarcó rápida evolución de la enfermedad y la necesidad de comprender sus múltiples variantes.

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“La personalización de la medicina, particularmente en la oncología, ha cambiado la manera en que entendemos y tratamos el cáncer de mama. Ya no hablamos de una sola enfermedad, sino de diferentes tipos, cada una con su propia biología y forma de presentación”, explicó Guzmán a través de una conferencia de prensa.

El especialista subrayó que, de acuerdo con datos internacionales, cerca de dos millones de personas reciben un diagnóstico de cáncer de mama cada año, lo que equivale a una de cada 12 mujeres a nivel global. Para El Salvador, la incidencia es aún mayor: “Datos del Ministerio de Salud del 2022 relatan más de 1,600 casos diagnosticados y estos diagnósticos han ido en crecimiento con el aumento de la detección”, puntualizó el experto.

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El Ministerio de Salud registró más de 1,600 casos de cáncer de mama en 2022 y los diagnósticos han aumentado con la detección. (Foto cortesía )

Guzmán describió que el cáncer de mama ha dejado de considerarse una sola entidad y actualmente se clasifica en tres grandes subtipos, cada uno con características y riesgos particulares. “Cuando un patólogo revisa la biopsia de un tumor, puede identificar señales llamadas receptores, que funcionan como antenas y determinan cómo crece el tumor. El grupo más frecuente corresponde a los tumores hormonales, que dependen del estrógeno y la progesterona, representando cerca del 70% de los diagnósticos”, detalló Guzmán.

Otro 20% corresponde a los tumores HER2 positivos, caracterizados por una sobreexpresión de una proteína de crecimiento que aumenta el riesgo de recurrencias tempranas y metástasis, especialmente hacia el cerebro. El tercer grupo, conocido como triple negativo, carece de los tres receptores, suele presentarse en mujeres jóvenes, con una evolución más agresiva.

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“El triple negativo tiene una peculiaridad: aparece en personas más jóvenes y su conducta es más agresiva porque crece sin depender de estímulos hormonales ni de la proteína HER2”, precisó Guzmán, quien también señaló que el abordaje terapéutico varía en función del subtipo, la biología tumoral y las características individuales de cada paciente. “Tener respuestas personalizadas para cada una de las personas permite mejorar el pronóstico y ofrecer oportunidades reales de control de la enfermedad”, agregó el especialista.

Adrián Guzmán Ramírez señaló que la medicina personalizada cambió el tratamiento del cáncer de mama al reconocer distintos subtipos de la enfermedad. (Foto cortesía)

Cáncer de mama en mujeres jóvenes de El Salvador: datos que general alarma

El informe “Caracterización clínica-epidemiológica de pacientes menores o iguales a 40 años con cáncer de mama” aporta datos relevantes sobre la situación en El Salvador. El estudio analizó a 60 pacientes diagnosticadas entre 2019 y 2020 en un hospital especializado en atención a la mujer. Se observó que el mayor número de casos correspondió a mujeres de 39 y 40 años (18.3 % cada uno), con predominancia de residentes urbanas (60 %) y una mayoría con uno a cuatro hijos (80 %). El 40 % de las pacientes presentaba sobrepeso y el 58 % carecía de antecedentes familiares de cáncer de mama.

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El estadio clínico más frecuente en el diagnóstico fue el IIIA, lo que indica presentaciones localmente avanzadas. Mientras que los exámenes revelan que el factor predominante fue el carcinoma de mama invasivo de tipo no especial en el 91.6 % de los casos. Estos hallazgos refuerzan la tendencia de que la mayoría de las mujeres jóvenes afectadas proceden de zonas urbanas, presentan sobrepeso y suelen recibir el diagnóstico en etapas ya avanzadas, incluso sin antecedentes familiares.

Durante la conferencia, Guzmán enfatizó: “Sabemos que en nuestra región muchas mujeres se presentan ya en etapa avanzada, por detalles relacionados con nuestros sistemas de salud (fragmentado). Eso hace que el cáncer de mama triple negativo sea más frecuente en personas jóvenes y que debute con enfermedad extensa”. El especialista también remarcó la importancia de la detección oportuna y la vigilancia de los órganos vitales, ya que los tumores pueden diseminarse al cerebro, pulmones o hígado complicando el pronóstico.

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