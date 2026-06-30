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Reino Unido destinará más de 5.000 millones de libras para acelerar el desarrollo de drones militares

El plan contempla una modernización del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sistemas autónomos para adaptarse a los nuevos escenarios de guerra

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Reino Unido destinará más de 5.000 millones de libras para acelerar el desarrollo de drones militares (REUTERS)
Reino Unido destinará más de 5.000 millones de libras para acelerar el desarrollo de drones militares (REUTERS)

El Gobierno del Reino Unido anunció una inversión superior a 5.000 millones de libras esterlinas para ampliar el uso de drones y sistemas autónomos en sus Fuerzas Armadas, una de las mayores apuestas recientes del país por la modernización tecnológica de la defensa. La iniciativa forma parte de un programa plurianual con el que Londres busca adecuar sus capacidades militares a las nuevas formas de conflicto, marcadas por el protagonismo de los vehículos no tripulados.

El plan será presentado con más detalle por el primer ministro, Keir Starmer, e incluirá una transformación progresiva de los tres componentes de las Fuerzas Armadas británicas. El objetivo es acelerar la incorporación de plataformas autónomas capaces de desempeñar tareas de vigilancia, reconocimiento, combate y apoyo operativo, reduciendo la dependencia exclusiva de sistemas tripulados.

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Según explicó el Ministerio de Defensa, la estrategia responde a los cambios observados en los conflictos recientes, donde el empleo masivo de drones ha modificado la forma de conducir operaciones militares. La experiencia de la guerra en Ucrania y de los enfrentamientos en Medio Oriente ha impulsado a varias potencias occidentales a revisar sus prioridades de inversión en defensa y a acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías.

Una parte importante de los recursos estará destinada a la Royal Navy. La fuerza naval iniciará una transición hacia un modelo que combinará embarcaciones convencionales con plataformas no tripuladas. Además del desarrollo de sistemas autónomos para vigilancia marítima, guerra antisubmarina y defensa aérea, el programa prevé reemplazar de forma gradual al menos seis buques por unidades de nueva generación.

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El plan contempla una modernización del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sistemas autónomos para adaptarse a los nuevos escenarios de guerra
El plan contempla una modernización del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con sistemas autónomos para adaptarse a los nuevos escenarios de guerra

El Ejército británico también recibirá nuevos equipos. Entre las inversiones previstas figuran drones de ataque y reconocimiento, vehículos terrestres sin tripulación y sistemas autónomos de menor costo diseñados para operar en distintos escenarios tácticos. El programa contempla además fortalecer a las unidades especializadas mediante la incorporación de estas tecnologías.

En la Real Fuerza Aérea, la modernización incluirá aeronaves no tripuladas capaces de actuar en coordinación con aviones pilotados durante misiones de combate. El proyecto incorpora igualmente el desarrollo de capacidades de guerra electrónica apoyadas en drones, con el propósito de ampliar las opciones operativas frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

Al anunciar la iniciativa, Starmer afirmó que el programa permitirá al país disponer de "capacidades avanzadas para disuadir las amenazas cambiantes" y contribuirá a "reforzar la seguridad del Reino Unido“. El mandatario defendió que la inversión busca preparar a las Fuerzas Armadas para un entorno estratégico en constante evolución.

Por su parte, el ministro de Defensa, Dan Jarvis, aseguró que el compromiso del Ejecutivo es "dotar a las Fuerzas Armadas de lo que necesitan para servir con valentía y eficacia" frente a un panorama internacional que calificó de "cada vez más complejo y peligroso“.

El anuncio llega pocos días antes de la próxima cumbre de la OTAN, donde el incremento del gasto militar y la adaptación tecnológica de los aliados figuran entre los principales temas de discusión.

Starmer afirmó que el programa permitirá al país disponer de "capacidades avanzadas para disuadir las amenazas cambiantes" y contribuirá a "reforzar la seguridad del Reino Unido“
Starmer afirmó que el programa permitirá al país disponer de "capacidades avanzadas para disuadir las amenazas cambiantes" y contribuirá a "reforzar la seguridad del Reino Unido“

No obstante, la iniciativa también se produce en un contexto político delicado para Starmer, quien enfrenta un proceso interno dentro del Partido Laborista tras anunciar su intención de dejar el liderazgo de la formación.

Con esta inversión, el Reino Unido se suma a la tendencia de varios países que están reorientando sus presupuestos de defensa hacia sistemas autónomos, inteligencia artificial y tecnologías no tripuladas, consideradas elementos clave para las operaciones militares del futuro.

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