Política

Karina Milei celebró la primera edición de la Semana de la Carne Argentina en EEUU y anticipó que se repetirá el próximo año

La secretaria general de la Presidencia se reunió con dirigentes del sector y destacaron el éxito del evento que se llevó a cabo en Miami, Atlanta y Houston

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Karina Milei Semana de la Carne Argentina
Karina Milei celebró el éxito de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos

El Gobierno celebró el éxito de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con directivos del sector y destacaron el evento que tiene como objetivo promocionar las exportaciones de un sector clave como el campo.

La cumbre se llevó a cabo con el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quienes destacaron el éxito sin precedentes de la acción.

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En el encuentro se repasaron los resultados de la iniciativa de promoción comercial llevada a cabo en Miami, Atlanta y Houston, y se confirmó la realización de una segunda edición para septiembre próximo en esas mismas ciudades. El objetivo es continuar fortaleciendo la presencia de la carne bovina argentina en uno de los mercados más exigentes del mundo y ampliar las oportunidades comerciales disponibles para el sector.

La Semana de la Carne Argentina forma parte de Argentina B2B Week, el nuevo formato de promoción internacional diseñado por PromArgentina para acercar la oferta exportable del país a compradores internacionales. En la estrategia que respaldó la primera edición también tomaron parte la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada Argentina en Estados Unidos.

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Como resultado de esa acción conjunta, Argentina exportó en mayo pasado unas 11.000 toneladas de carne al mercado estadounidense, la misma cantidad que había logrado comercializar en ese destino durante los primeros ocho meses de 2025. El dato ilustra la magnitud del salto registrado en el ritmo de colocación del producto en ese país.

Frigorífico carne de vacuno
Argentina exportó en mayo pasado unas 11.000 toneladas de carne al mercado estadounidense

Según un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina —elaborado sobre la base de estadísticas oficiales relevadas entre enero y mayo último—, las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos crecieron un 369% interanual. El organismo realizó el relevamiento a partir de cifras oficiales del período mencionado.

Sucalesca valoró los números obtenidos y los enmarcó en la política económica del Gobierno nacional. “El resultado comercial de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina confirmó el éxito del rumbo macroeconómico y la inserción internacional que lidera el Gobierno nacional”, afirmó. El titular de PromArgentina agregó que “la fuerte dinámica de las exportaciones argentinas es un pilar fundamental para el crecimiento productivo y el ingreso genuino de divisas”.

En ese marco, Sucalesca anticipó los próximos pasos: “Junto con la secretaria general de la Presidencia y el IPCVA, proyectamos la segunda misión a Estados Unidos, así como llegar a otros destinos con este formato de promoción”, señaló. Durante el encuentro, las autoridades del IPCVA también destacaron el carácter inédito de la iniciativa y las expectativas que el sector tiene puestas en la próxima misión comercial conjunta.

Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, agradeció públicamente el trabajo desplegado. “Quisimos agradecer a Karina Milei el trabajo realizado por PromArgentina en la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que fue todo un éxito, como lo están demostrando las exportaciones al mercado del país norteamericano”, expresó. Las autoridades de ambos organismos confirmaron además la continuidad del trabajo articulado para que la carne bovina argentina llegue a otros mercados internacionales más allá del estadounidense.

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