“Se les salió la cadena, están arrepentidos”, dijo el abogado de los choferes que agredieron a Sergio Berni

Jorge Galiano y Jorge Zerda, los choferes detenidos

Luego del crimen del chofer en La Matanza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a las características “inéditas” con las que —desde su punto de vista— se produjo el asesinato de Daniel Barrientos y deslizó que el ataque podría tener un trasfondo político.

“Parecía el robo de un blindado y ¿qué se llevaron? un bolso y una mochila”, afirmó el mandatario provincial para luego sembrar sus dudas sobre una posible implicancia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en lo ocurrido.

“Esto no parece un robo a un colectivo. En un colectivo, a esa hora de la madrugada, no vas a encontrar un botín como para tener ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero se llevaron una mochila. Es muy raro y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir: un par de días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo pero bueno. Uno prende las luces ante todas estas cuestiones”, insistió al hablar de un estado de alerta en ese contexto. Y agregó: “Hay varias cosas dudosas”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido por choferes de colectivos tras el crimen de Daniel Barrientos

Consultado al respecto, el abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, desmintió que haya existido una reunión entre los dos choferes detenidos por haber agredido a Berni con Bullrich. “De ninguna manera. Es una versión totalmente inexacta. Es falaz, no existe tal reunión y no pertenecen a ninguna entidad política. UTA es un gremio pacífico”, aclaró el defensor de Jorge Galiano y Jorge Zerda al ser entrevistado en Radio Mitre.

“Ellos están arrepentidos de la agresión al Ministro. Están angustiados por lo que pasó. Se vieron desbordados, estresados y sobrepasados por la situación”, aseguró Piorno, quien planteó su hipótesis de lo ocurrido.

“Pensamos que alguien encendió la mecha y ellos se prendieron a eso. No sabemos quiénes fueron, estamos tratando de identificar a las personas que no son de UTA”, remarcó sin ahondar en detalles.

“Acá, lo que estimo yo que sucede, es que se vieron desbordados. Se les salió la cadena, como vulgarmente se dice. Fue una actuación totalmente desafortunada, pero de ninguna manera tienen algún tipo de vinculación política”, insistió Piorno.

Así fue la detención de uno de los colectiveros

Y al referirse a una foto que anda dando vuelta en las redes sobre una reunión con Patricia Bullrich, el abogado de la UTA fue rotundo: “No es el conductor detenido esa persona que figura en la foto. No es el que agrediera a Berni”.

Además, Piorno contó que ambos colectiveros “están descansando y saliendo de la situación traumática que vivieron con los allanamientos y detenciones”. Y que incluso le manifestaron ayer al fiscal que que “están dispuestos a pedir disculpas” porque “fue una circunstancia desafortunada”.

Galiano y Zerda, los dos conductores detenidos por agredir a Sergio Berni fueron liberados luego de ser sometidos a una indagatoria en la que se negaron a declarar. Ahora, continuará la instrucción, pero ambos estarán en libertad.

Ante esta noticia, desde la UTA confirmaron a Infobae que levantarán el paro de colectivos y con el correr de las horas volverían a circular las 16 líneas de las empresas Almafuerte y Nueva Ideal que operan en la zona oeste del conurbano bonaerense y habían interrumpido el servicio en reclamo de la excarcelación de los conductores.

