María Eugenia Vidal: “Siento que soy la que ha gobernado lugares más difíciles, tengo esa ventaja”

María Eugenia Vidal

Luego de que Mauricio Macri bajara su candidatura, la diputada nacional María Eugenia Vidal reavivó la interna de Juntos por el Cambio por la pelea para ver quiénes competirán finalmente por la Presidencia, al sostener que ella “tiene ventaja” en esta discusión por haber “gobernado lugares más difíciles, como la provincia de Buenos Aires”.

“Yo estoy construyendo un camino. Creo que tengo una experiencia de gobernar 17 millones de argentinos en provincia y 3 millones con Mauricio en la Ciudad, que quiero poner eso a servicio de otros. Todavía faltan más de dos meses para el cierre de listas y no quiero ser parte de lo que critico, estamos discutiendo candidaturas y los argentinos están en una frecuencia más dolorosa, pobreza, inflación, ir a despedir hijos a Ezeiza”, aclaró.

En diálogo con Radio Rivadavia, la ex mandataria bonaerense volvió a pedir que todos los integrantes de la coalición opositora acuerden “reglas claras” para las campañas de cara a las elecciones, para eliminar “la descalificación del otro, no usar su debilidad, que se ordenen las discusiones y no haya que votar uno u otro”.

“La Argentina no resiste improvisaciones, más parches, o que alguien venga a aprender en el cargo. La verdad, en el camino entre quienes hemos crecido en el PRO, yo siento que soy la que ha gobernado lugares más difíciles, como la provincia de Buenos Aires, a mayor cantidad de gente, atravesando más crisis. De los que quedamos en esta vocación yo tengo esa ventaja, sacando obviamente a Mauricio”, consideró.

María Eugenia Vidal también habló sobre Mauricio Macri

Días atrás, Vidal ya había solicitado un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio para mantener la unidad durante este año electoral, y remarcó que “es responsabilidad de todos los que quieran ser candidatos, ordenar la propuesta para ser lo más competitivos posible”.

Lo hizo a través de una carta que publicó en su cuenta personal de Twitter poco después de que Macri confirmara que no va a participar de los comicios en este 2023, decisión que la propia diputada celebró al indicar que está “orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero”.

En la entrevista de este domingo, Vidal agregó que siempre se sintió “acompañada” por el ex Presidente y contó que fue él quien la “impulsó a ir por la provincia” de Buenos Aires en el 2015.

“Me alienta a seguir ese camino. No me importa lo que piensen otras personas de mi espacio, lo que más me importa es lo que piensen los argentinos. Yo no lancé una candidatura presidencial, con más humildad digo que estoy construyendo un camino”, explicó.

En este sentido, Vidal opinó que “el PRO tiene que estar abierto a discusiones, proponer el mejor camino, priorizar lo que argentinos necesitan, no lo que dirigentes quieren”, sino “cómo evitar que la pobreza sea menor el semestre que viene”.

“Los manotazos que da el gobierno duran cada vez menos. Tocan fondos de jubilados, cerraron un canje con banqueros que solo beneficia a ellos y no a los argentinos. Todo eso es costo y sufrimiento de los argentinos a futuro”, cerró.

